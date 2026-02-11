Petro cuestionó al gerente del Banco de la República por asegurar que hay una relación entre inflación y salario mínimo: “Le falta caminar el campo”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a cuestionar al gerente del Banco de la República, Leonardo Villamizar - crédito Presidencia de Colombia

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, afirmó durante una conversación con el grupo de Políticas Públicas que les habría gustado bajar las tasas de interés, pero consideró que esto era “inconsistente” con el mandato constitucional y con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de la moneda.

Por estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro cuestionó a Villar porque, según él, no puede encontrar una relación entre la inflación y el salario mínimo.

Leonardo Villar, gerente del Banco de la República

“Y nada que puede el gerente de Banco de la República demostrar que el índice de precios al consumidor o inflación no tuvo casi nada que ver con el salario vital”, señaló el presidente Petro.

El jefe de Estado señaló que durante todo el mes de enero y lo que va de febrero de 2026, no ha ha existido ningún “estallido” de precios.

“Corrió todo el mes de enero y ya va medio febrero y tampoco, no hay estallido de precios”, aseveró Gustavo Petro.

El mandatario colombiano negó que la inflación este “determinada” con la actual cantidad de dinero en circulación, sino por el precio de los alimentos, afirmación que se ha mencionado en más de una ocasión desde que se decretó el salario mínimo en Colombia para este 2026.

“Luego no es cierto que la inflación, por ahora, esté determinada por la cantidad de dinero en circulación, sino por el precio de los alimentos, la mayoría producidos por campesinos que no son asalariados ni seducen al salario a nadie”, afirmó el jefe de Estado.

Gustavo Petro afirmó que al gerente de la República, Leonardo Villamizar, "le falta caminar el campo"

¿Qué dijo Leonardo Villamizar?

El Banco de la República anunció un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, como respuesta a la persistencia de la inflación y el riesgo de perder la estabilidad de precios.

Leonardo Villar, gerente general de la entidad, calificó la decisión como “significativa pero inevitable”.

Explicó que “a todos nos hubiera encantado bajar las tasas de interés”, aunque aseguró que esa alternativa resultaría “totalmente inconsistente con el mandato constitucional de la Junta y con la idea de mantener el poder adquisitivo de la moneda”.

Villar detalló que la reducción de la inflación experimentada durante 2023 y 2024 se detuvo, y las proyecciones a 2026 indican que la inflación podría alejarse del objetivo planteado por el Banco de la República.

Alertó que mantener tasas bajas habría puesto en riesgo la confianza en la estrategia oficial para controlar los precios. La Junta Directiva decidió evitar ese escenario, priorizando la protección del poder de compra de los ciudadanos.

Entre los factores que han presionado al alza la inflación y sus expectativas para 2025, el gerente mencionó el crecimiento del déficit primario del Estado, el aumento de la demanda interna por mayores gastos públicos, el ingreso de remesas y los recursos provenientes de las exportaciones de café.

Leonardo Villar detalló que la reducción de la inflación experimentada durante 2023 y 2024 se detuvo, y las proyecciones a 2026 indican que la inflación podría alejarse del objetivo planteado por el Banco de la República

Además, se suma el impacto de los incrementos del salario mínimo, calculados en 11% para 2025 y en 23% para 2026. Con este panorama, la autoridad monetaria prevé que la inflación alcance 6,3% al cierre de este año.

Acerca de la reciente apreciación del peso colombiano, Villar recalcó: “no es el Banco el que controla la tasa de cambio”. Relacionó la fortaleza de la moneda local con la debilidad internacional del dólar, la entrada de divisas para financiar el déficit estatal y la repatriación de inversiones provenientes de fondos de pensiones obligada por decreto.

Para Villar, el principal objetivo sigue siendo claro: “La credibilidad es la esencia de la estrategia de inflación objetivo, y preservar el poder adquisitivo de la moneda es nuestra responsabilidad fundamental”.