Mariam Obregón ‘estalló’ en vivo contra las mujeres que “ruegan por detalles”: “¿Qué haces ahí?"

Mariam Obregón sacude las redes con su dura reflexión sobre el amor propio y los detalles en pareja - crédito @happybebe/IG

Mariam Obregón volvió a encender el debate en redes sociales tras una reciente transmisión en vivo en la que habló sin filtros sobre las relaciones de pareja, el trato que muchas mujeres normalizan y la importancia de no conformarse cuando no se reciben los detalles que, según ella, también son una forma válida de amor.

Su mensaje, directo y polémico, no tardó en viralizarse y generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Durante el live, la creadora de contenido aseguró que hablaba desde la experiencia personal y con la intención de sacudir conciencias: “Uy, esto le va a sonar a muchas mujeres y lo siento a quien le pueda partir el corazón con lo que voy a decir a continuación, pero yo fui una de ustedes”, expresó al inicio de su reflexión.

Seguido a esto, Obregón cuestionó a aquellas mujeres que, pese a valorar los detalles y las demostraciones de afecto, permanecen durante años en relaciones en las que no reciben ese tipo de atención.

El polémico mensaje de Mariam Obregón: “No te conformes con menos si te gustan los detalles” - crédito @mariamobregon/IG

“Si tú eres una mujer que genuinamente te hace feliz que tu hombre te dé regalos, detalles, que sea detallista… ¿por qué tú le vas a rogar? ¿Por qué tú llevas años tratándole de explicar que eso para ti es muy importante y él no lo ha entendido?”, dijo, visiblemente molesta Mariam, al responderle a una seguidora que le pidió su opinión respecto al tema.

En su intervención, la influencer fue enfática en que no todas las personas expresan el amor de la misma manera, pero sostuvo que cuando una necesidad emocional es clara y reiterada, no debería ser motivo de súplica.

“Si eso para ti es muy importante y realmente te da ilusión… ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?”, insistió la influenciadora venezolana.

Mariam también compartió una experiencia personal para reforzar su mensaje y aseguró que estuvo en una relación con alguien poco detallista y que salir de allí le permitió descubrir otra forma de amar.

Mariam Obregón genera debate al confesar por qué dejó una relación sin detalles: “No hay que rogar por amor” - crédito @mariamobregon/IG

“Le doy gracias a Dios y a la vida por siempre de haber salido de ahí, porque ahora mi vida se ha convertido en otra cosa, porque conocí otra cosa. No todos los hombres son así... no todos los hombres son secos, odiosos, que no dan nada, que no te dan un regalo, que no te dan unas flores, que no te dan un detalle, que no te dan una sorpresa, que no te llevan un mariachi. No, mami, también hay hombres que te dan regalos, que te dan flores, que te llevan un mariachi, que te sorprenden, que eso para ellos es importante, que le gusta hacer a su mujer feliz. Hay otros hombres que sí están dispuestos a ser así. Entonces, ¿tú por qué te vas a conformar con eso?”, afirmó.

En su discurso, Obregón destacó que existen hombres a quienes les nace sorprender, regalar flores o tener gestos especiales, y que para ella ese tipo de actitudes son fundamentales, incluso confesó que es un gesto que le atrae a tal punto de motivarla para los encuentros íntimos de pareja.

“Yo les voy a decir una cosa, yo soy una mujer que yo me enloquezco por los detalles. O sea, si tú a mí me quieres tener feliz, sorpréndeme. Eso para mí es... Miren, yo me enloquezco, a mí se me abre la cuca, a mí se me abre el pezón, a mí se me abre el clítoris. Todo se me abre, todo se me abre si tú a mí me tratas así“, reveló la influenciadora entre risas.

“Creo que es maluco cuando uno se los exige. Lo bonito es cuando ellos te lo dan porque les nace”, señaló, al tiempo que criticó la idea de tener que pedir constantemente lo que, en su concepto, debería surgir de manera espontánea.

El consejo de Mariam Obregón que sacudió las redes sociales - crédito @mariiamsitaa.o/tiktok

Finalmente, la influencer cerró su reflexión con el consejo más contundente para sus seguidoras: no conformarse ni justificar relaciones donde se sienten ignoradas o poco valoradas.

“Se los dice alguien que rogaba por esas vainas. Después conocí otras personas y para esos novios nunca les tuve que rogar”, concluyó.