Colombia

Mariam Obregón ‘estalló’ en vivo contra las mujeres que “ruegan por detalles”: “¿Qué haces ahí?"

La ‘influencer’ volvió a ser tendencia tras confesar lo importante que son para ella los gestos y las atenciones, invitando a sus seguidores a cuestionar lo que aceptan en una relación de pareja

Guardar
Mariam Obregón sacude las redes
Mariam Obregón sacude las redes con su dura reflexión sobre el amor propio y los detalles en pareja - crédito @happybebe/IG

Mariam Obregón volvió a encender el debate en redes sociales tras una reciente transmisión en vivo en la que habló sin filtros sobre las relaciones de pareja, el trato que muchas mujeres normalizan y la importancia de no conformarse cuando no se reciben los detalles que, según ella, también son una forma válida de amor.

Su mensaje, directo y polémico, no tardó en viralizarse y generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Durante el live, la creadora de contenido aseguró que hablaba desde la experiencia personal y con la intención de sacudir conciencias: “Uy, esto le va a sonar a muchas mujeres y lo siento a quien le pueda partir el corazón con lo que voy a decir a continuación, pero yo fui una de ustedes”, expresó al inicio de su reflexión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Seguido a esto, Obregón cuestionó a aquellas mujeres que, pese a valorar los detalles y las demostraciones de afecto, permanecen durante años en relaciones en las que no reciben ese tipo de atención.

El polémico mensaje de Mariam
El polémico mensaje de Mariam Obregón: “No te conformes con menos si te gustan los detalles” - crédito @mariamobregon/IG

Si tú eres una mujer que genuinamente te hace feliz que tu hombre te dé regalos, detalles, que sea detallista… ¿por qué tú le vas a rogar? ¿Por qué tú llevas años tratándole de explicar que eso para ti es muy importante y él no lo ha entendido?”, dijo, visiblemente molesta Mariam, al responderle a una seguidora que le pidió su opinión respecto al tema.

En su intervención, la influencer fue enfática en que no todas las personas expresan el amor de la misma manera, pero sostuvo que cuando una necesidad emocional es clara y reiterada, no debería ser motivo de súplica.

“Si eso para ti es muy importante y realmente te da ilusión… ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí?”, insistió la influenciadora venezolana.

Mariam también compartió una experiencia personal para reforzar su mensaje y aseguró que estuvo en una relación con alguien poco detallista y que salir de allí le permitió descubrir otra forma de amar.

Mariam Obregón genera debate al
Mariam Obregón genera debate al confesar por qué dejó una relación sin detalles: “No hay que rogar por amor” - crédito @mariamobregon/IG

“Le doy gracias a Dios y a la vida por siempre de haber salido de ahí, porque ahora mi vida se ha convertido en otra cosa, porque conocí otra cosa. No todos los hombres son así... no todos los hombres son secos, odiosos, que no dan nada, que no te dan un regalo, que no te dan unas flores, que no te dan un detalle, que no te dan una sorpresa, que no te llevan un mariachi. No, mami, también hay hombres que te dan regalos, que te dan flores, que te llevan un mariachi, que te sorprenden, que eso para ellos es importante, que le gusta hacer a su mujer feliz. Hay otros hombres que sí están dispuestos a ser así. Entonces, ¿tú por qué te vas a conformar con eso?”, afirmó.

En su discurso, Obregón destacó que existen hombres a quienes les nace sorprender, regalar flores o tener gestos especiales, y que para ella ese tipo de actitudes son fundamentales, incluso confesó que es un gesto que le atrae a tal punto de motivarla para los encuentros íntimos de pareja.

Yo les voy a decir una cosa, yo soy una mujer que yo me enloquezco por los detalles. O sea, si tú a mí me quieres tener feliz, sorpréndeme. Eso para mí es... Miren, yo me enloquezco, a mí se me abre la cuca, a mí se me abre el pezón, a mí se me abre el clítoris. Todo se me abre, todo se me abre si tú a mí me tratas así“, reveló la influenciadora entre risas.

“Creo que es maluco cuando uno se los exige. Lo bonito es cuando ellos te lo dan porque les nace”, señaló, al tiempo que criticó la idea de tener que pedir constantemente lo que, en su concepto, debería surgir de manera espontánea.

El consejo de Mariam Obregón que sacudió las redes sociales - crédito @mariiamsitaa.o/tiktok

Finalmente, la influencer cerró su reflexión con el consejo más contundente para sus seguidoras: no conformarse ni justificar relaciones donde se sienten ignoradas o poco valoradas.

Se los dice alguien que rogaba por esas vainas. Después conocí otras personas y para esos novios nunca les tuve que rogar”, concluyó.

Temas Relacionados

Mariam ObregónNovio Mariam ObregónPareja Mariam ObregónConsejos Mariam ObregónColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Abelardo de la Espriella relató su paso del ateísmo a la fe cristiana tras una tragedia familiar: “Qué parte de que me convertí no entendiste”

El abogado y candidato presidencial compartió en una entrevista detalles sobre el cambio personal que vivió hace cinco años

Abelardo de la Espriella relató

La USO desmintió a Petro sobre los riesgos del fracking en Colombia: “Quien no ha investigado no tiene derecho a opinar”

La agrupación sindical solicitó que la toma de decisiones se base en estudios científicos y no en percepciones, advirtiendo sobre los riesgos de restringir el desarrollo local mientras aumenta la importación de gas y petróleo

La USO desmintió a Petro

Luis Suárez prende las alarmas en la selección Colombia por lesión tras el partido contra Porto FC: esto se sabe sobre el delantero

El goleador colombiano ha marcado 26 goles y ha dado cinco asistencias en su primera temporada con el Sporting CP de Portugal

Luis Suárez prende las alarmas

Esta es la fecha de inauguración del hotel FCF, la nueva casa de la selección Colombia

Gracias al hotel propio, la Federación Colombiana de Fútbol disminuirá drásticamente los gastos de alojamiento, permitiendo reinvertir recursos en el desarrollo de la selección Colombia y mejorar las condiciones de sus concentraciones

Esta es la fecha de

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El equipo de los “Gigantes de Baviera” se preparan para lo que será un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Leipzig EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón ‘estalló’ en vivo

Mariam Obregón ‘estalló’ en vivo contra las mujeres que “ruegan por detalles” y lanzó un contundente consejo a sus seguidoras

Westcol transmitirá en vivo durante 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba: “Todo será donado”

La Toxi Costeña confesó que le negaron la visa y tuvo que cancelar presentaciones en Estados Unidos: “Hice una fila de mil personas”

Endry Cardeño respondió comentarios negativos de Sergio Barbosa en su contra: “Atrevido, igualado”

Lina Tejeiro confesó que amenazó a una pareja con “tirarse de un balcón” para que no le revisaran el celular: esto es lo queque ocultaba en el teléfono

Deportes

Luis Suárez prende las alarmas

Luis Suárez prende las alarmas en la selección Colombia por lesión tras el partido contra Porto FC: esto se sabe sobre el delantero

Esta es la fecha de inauguración del hotel FCF, la nueva casa de la selección Colombia

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Independiente Medellín hizo oficial el regreso de Frank Fabra: “Vuelve a vestir los colores más lindos”

El mensaje de Ómar Pérez a su hijo tras sufrir un infarto y perderse el debut en la reserva de Boca Juniors: “Te cagué el debut”