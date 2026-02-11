Indignación por un video en el que dos perros fueron transportados en la parrilla de una camioneta dentro de un costal en vía Panamericana

El video del transporte de dos perros en condiciones peligrosas por la vía Panamericana generó indignación en Nariño y Cauca - crédito Rawpixel/Captura video

La cruda realidad del maltrato animal quedó expuesta en la vía Panamericana, entre Nariño y Cauca, donde dos perros fueron transportados en condiciones que pusieron en riesgo sus vidas.

El caso fue ampliamente difundido en redes sociales, despertando rechazo y preocupación entre la comunidad y las autoridades de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video, grabado por un conductor que circulaba entre Popayán y Pasto, mostró a los caninos dentro de costales colgados y sujetos apenas con cuerdas a la parte trasera de una camioneta Toyota, de placas SQC 176, de Piendamó.

La escena, registrada a lo largo de varios kilómetros en una de las carreteras más transitadas del suroccidente colombiano, evidenció la precariedad y el peligro al que fueron expuestos los caninos.