Importante vía en el norte de Bogotá fue habilitada después de 6 años: promete reducir congestión y tiempos de traslado

El IDU habilita un tramo de 1,3 kilómetros con tres carriles en sentido norte-sur y ciclorruta en la avenida Laureano Gómez - crédito IDU

La habilitación del costado occidental de la avenida Laureano Gómez, anunciada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), implica un cambio tangible para el tráfico del norte de Bogotá.

Tras casi seis años de trabajos y retrasos, el organismo confirmó el 11 de febrero de 2026 la apertura de este tramo de 1,3 kilómetros, con tres carriles en sentido norte-sur, acompañado de una ciclorruta y un total de 15.195 metros cuadrados de espacio público.

Este avance se enmarca dentro del plan de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán para impulsar obras estratégicas y descongestionar rutas clave.

Según datos compartidos por el director del IDU, Orlando Molano, se estima que la habilitación beneficiará a más de un millón de habitantes de Usaquén y a la población flotante que transita la zona.

La obra incluyó la creación de 15.195 metros cuadrados de espacio público para dinamizar la movilidad en el norte de Bogotá - crédito IDU

La apertura parcial busca aliviar la congestión registrada en los barrios San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y El Verbenal, generando mejoras inmediatas en los desplazamientos, dado que algunos trayectos podrán reducirse hasta en 30 minutos, especialmente en horas pico.

La culminación de este segmento estuvo precedida por una serie de complicaciones técnicas. De acuerdo con el IDU, una de las causas de los retrasos fue la instalación de 16 cámaras de la red matriz de agua potable en la línea Tibitoc-Casablanca, operación que implicó también la colocación de válvulas, medidores de presión y estructuras subterráneas para inspección.

Aunque estas intervenciones no resultan evidentes a la vista, el instituto las calificó como fundamentales para la infraestructura urbana.

El contrato recibió un avance del 75,68% en enero de 2024, y con la reciente apertura, la ejecución global del proyecto alcanzó el 97,39%. No obstante, la totalidad de la obra—que llegará hasta la calle 193—continuará desarrollándose durante el primer semestre de 2026.

El avance en la vía reducirá hasta en 30 minutos los trayectos de los habitantes de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y El Verbenal -crédito du.gov.co

Actualmente, persisten tres frentes de construcción: calle 183 con carrera 9 (costado oriental), calle 189 (costado oriental) y el tramo comprendido entre la calle 189 y la calle 191 (costado occidental).

Con esta entrega, la capital avanza en la modernización de una de sus principales vías del norte, respondiendo a una demanda histórica de quienes residen y circulan por la zona.

Así es la nueva glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali de Bogotá

La puesta en operación de la glorieta elevada sobre la intersección de la avenida Ciudad de Cali y avenida de Las Américas marca un nuevo capítulo en la transformación urbanística de Bogotá.

Con una estructura de 300 metros de circunferencia y un peso estimado de 80 mil toneladas, esta obra busca redefinir la movilidad en el suroccidente y occidente de la capital.

La administración de Carlos Fernando Galán sostiene que la glorieta permitirá disminuir de manera significativa los tiempos de desplazamiento en una de las zonas más densamente transitadas.

La nueva infraestructura reduce los tiempos de desplazamiento de 13.000 vehículos diarios que transitan por la intersección de las avenidas Las Américas y Ciudad de Cali - crédito IDU

Según datos de la Secretaría de Movilidad, cerca de 13.000 vehículos se beneficiarán en horas pico tras la apertura de los carriles mixtos norte-sur y sur-norte, que conectan con los 7,4 kilómetros de corredor hasta el límite con Soacha para vehículos particulares.

Este avance, en palabras del director del IDU, Orlando Molano, representa mucho más que una obra vial: “La habilitación de la glorieta y los nuevos carriles mixtos mejoran la conectividad y agilizan la culminación de la obra principal, cuya entrega del grupo cuatro está prevista para julio de 2026”.

El alcance territorial de la glorieta es particularmente relevante para más de un millón de residentes en Kennedy, incluyendo barrios como El Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, afirmó que la infraestructura “optimizará los tiempos de viaje de 115.000 usuarios del transporte público que circulan diariamente por este corredor”, generando una mejora directa en la calidad de vida de la zona.

Por su parte, el subgerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, anunció la reactivación del trazado de 27 rutas TransMiZonal en sentido norte-sur, tras la apertura de la avenida Ciudad de Cali entre calles 2 y 42F sur. Gutiérrez puntualizó: “La obra reducirá los tiempos de viaje de los usuarios de TransMilenio en al menos 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde”.