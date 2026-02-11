Colombia

Importante vía en el norte de Bogotá fue habilitada después de 6 años: promete reducir congestión y tiempos de traslado

La mejora de la infraestructura vial beneficiará a residentes de Usaquén y a quienes transitan por barrios afectados por la congestión, con potencial reducción de tiempos de desplazamiento tras años de retrasos en la obra

Guardar
El IDU habilita un tramo
El IDU habilita un tramo de 1,3 kilómetros con tres carriles en sentido norte-sur y ciclorruta en la avenida Laureano Gómez - crédito IDU

La habilitación del costado occidental de la avenida Laureano Gómez, anunciada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), implica un cambio tangible para el tráfico del norte de Bogotá.

Tras casi seis años de trabajos y retrasos, el organismo confirmó el 11 de febrero de 2026 la apertura de este tramo de 1,3 kilómetros, con tres carriles en sentido norte-sur, acompañado de una ciclorruta y un total de 15.195 metros cuadrados de espacio público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este avance se enmarca dentro del plan de la Administración del alcalde Carlos Fernando Galán para impulsar obras estratégicas y descongestionar rutas clave.

Según datos compartidos por el director del IDU, Orlando Molano, se estima que la habilitación beneficiará a más de un millón de habitantes de Usaquén y a la población flotante que transita la zona.

La obra incluyó la creación
La obra incluyó la creación de 15.195 metros cuadrados de espacio público para dinamizar la movilidad en el norte de Bogotá - crédito IDU

La apertura parcial busca aliviar la congestión registrada en los barrios San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y El Verbenal, generando mejoras inmediatas en los desplazamientos, dado que algunos trayectos podrán reducirse hasta en 30 minutos, especialmente en horas pico.

La culminación de este segmento estuvo precedida por una serie de complicaciones técnicas. De acuerdo con el IDU, una de las causas de los retrasos fue la instalación de 16 cámaras de la red matriz de agua potable en la línea Tibitoc-Casablanca, operación que implicó también la colocación de válvulas, medidores de presión y estructuras subterráneas para inspección.

Aunque estas intervenciones no resultan evidentes a la vista, el instituto las calificó como fundamentales para la infraestructura urbana.

El contrato recibió un avance del 75,68% en enero de 2024, y con la reciente apertura, la ejecución global del proyecto alcanzó el 97,39%. No obstante, la totalidad de la obra—que llegará hasta la calle 193—continuará desarrollándose durante el primer semestre de 2026.

El avance en la vía
El avance en la vía reducirá hasta en 30 minutos los trayectos de los habitantes de barrios como San Antonio, Tibabita, Villa de Aranjuez y El Verbenal -crédito du.gov.co

Actualmente, persisten tres frentes de construcción: calle 183 con carrera 9 (costado oriental), calle 189 (costado oriental) y el tramo comprendido entre la calle 189 y la calle 191 (costado occidental).

Con esta entrega, la capital avanza en la modernización de una de sus principales vías del norte, respondiendo a una demanda histórica de quienes residen y circulan por la zona.

Así es la nueva glorieta elevada de la avenida Ciudad de Cali de Bogotá

La puesta en operación de la glorieta elevada sobre la intersección de la avenida Ciudad de Cali y avenida de Las Américas marca un nuevo capítulo en la transformación urbanística de Bogotá.

Con una estructura de 300 metros de circunferencia y un peso estimado de 80 mil toneladas, esta obra busca redefinir la movilidad en el suroccidente y occidente de la capital.

La administración de Carlos Fernando Galán sostiene que la glorieta permitirá disminuir de manera significativa los tiempos de desplazamiento en una de las zonas más densamente transitadas.

La nueva infraestructura reduce los
La nueva infraestructura reduce los tiempos de desplazamiento de 13.000 vehículos diarios que transitan por la intersección de las avenidas Las Américas y Ciudad de Cali - crédito IDU

Según datos de la Secretaría de Movilidad, cerca de 13.000 vehículos se beneficiarán en horas pico tras la apertura de los carriles mixtos norte-sur y sur-norte, que conectan con los 7,4 kilómetros de corredor hasta el límite con Soacha para vehículos particulares.

Este avance, en palabras del director del IDU, Orlando Molano, representa mucho más que una obra vial: “La habilitación de la glorieta y los nuevos carriles mixtos mejoran la conectividad y agilizan la culminación de la obra principal, cuya entrega del grupo cuatro está prevista para julio de 2026”.

El alcance territorial de la glorieta es particularmente relevante para más de un millón de residentes en Kennedy, incluyendo barrios como El Tintal, Tintalá, Nuevo Techo, María Paz, Tayrona, Nueva Castilla y Patio Bonito. La secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, afirmó que la infraestructura “optimizará los tiempos de viaje de 115.000 usuarios del transporte público que circulan diariamente por este corredor”, generando una mejora directa en la calidad de vida de la zona.

Por su parte, el subgerente general de TransMilenio, Pedro Mauricio Gutiérrez, anunció la reactivación del trazado de 27 rutas TransMiZonal en sentido norte-sur, tras la apertura de la avenida Ciudad de Cali entre calles 2 y 42F sur. Gutiérrez puntualizó: “La obra reducirá los tiempos de viaje de los usuarios de TransMilenio en al menos 30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde”.

Temas Relacionados

Habilitación vía BogotáAvenida Laureano GómezCostado occidentalIDUApertura tramoDirector IDUNorte de BogotáMovilidad BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Petro respondió a gobernadores que pidieron recursos del fondo ambiental para atender emergencia por inundaciones: “Solo se puede financiar con los ricos”

El mandatario colombiano respondió al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, a través de su cuenta oficial de X

Petro respondió a gobernadores que

Camila Osorio cayó en octavos de final del WTA 1000 de Catar: la tenista explicó el motivo de su derrota

La cucuteña volvió a octavos de final de un torneo de la categoría Masters 1.000 luego de tres años dejando en el camino a la Emma Raducanu y Katerina Siniakova

Camila Osorio cayó en octavos

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

El equipo de los “Gigantes de Baviera” se preparan para lo que será un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

Diego Pescador, del Movistar Team, se consagró campeón de los jóvenes en el Tour de Omán: así quedó Nairo Quintana en la clasificación general

Los ciclistas colombianos de la escuadra española terminaron entre los 10 mejores, siendo el histórico boyacénse el mejor de la competencia

Diego Pescador, del Movistar Team,

La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

La reina salió a hablar sobre el incidente que marcó uno de sus desfiles, invitando a la mesura y recordando que la alegría no debe convertirse en motivo de ataques digitales

La reina del carnaval de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

La reina del carnaval de

La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

Así reaccionó Sara Uribe al supuesto ‘coqueteo’ de Jay Torres con Mariana Zapata y Beba en ‘La casa de los famosos’

Esposo de Beba fue tildado de “arrogante” por su reacción al supuesto ‘coqueteo’ de la participante con Jay Torres en ‘La casa de los famosos’: “Estoy generando ‘cash’”

Esta habría sido la reacción de Ryan Castro después de que Lina Tejeiro asegurara que es su “crush”: “Me pongo las pilas”

Jenny López respondió a quienes le atribuyen su fama a su relación con Jhonny Rivera: “Algo tiene que haber quedado”

Deportes

Camila Osorio cayó en octavos

Camila Osorio cayó en octavos de final del WTA 1000 de Catar: la tenista explicó el motivo de su derrota

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO: cuartos de final de la Copa de Alemania, con Luis Diaz en acción

Diego Pescador, del Movistar Team, se consagró campeón de los jóvenes en el Tour de Omán: así quedó Nairo Quintana en la clasificación general

Reconocida figura del fútbol brasilero puso a Jhon Arias por encima de Lucas Paquetá, estrella del Flamengo: “Tiene un juego más dinámico”

Histórico entrenador europeo dice que Cristiano Ronaldo no es mejor que Messi, Maradona o Ronaldo Nazario: “No se puede comparar”