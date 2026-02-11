Exesposa de Petro señaló a Verónica Alcocer de humillar a su familia y de tenerle celos: “Siempre ha querido maltratarme”

La exesposa del presidente Petro señaló a la primera dama de hacerle daño a su familia - crédito Desnúdate con Eva/IG

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, candidata al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario y exmilitante del M-19, dio a conocer lo que piensa sobre Verónica Alcocer, la actual esposa del jefe de Estado –aunque el primer mandatario aseguró que se separaron– y primera dama de Colombia.

En conversación con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, la aspirante al Congreso de la República aseguró que la relación con Alcocer ha sido complicada. De acuerdo con sus declaraciones, las acciones de la primera dama habrían afectado a su familia. “Ella nos ha hecho mucho daño como familia Petro-Herrán”, precisó la expareja del presidente.

Rey preguntó directamente a la candidata si considera que Alcocer “metió cizaña” en su familia, conformada por los hijos que tuvo con el mandatario: Andrés y Andrea Petro. Herrán aseguró que sí, “muchísimo”.

Recordó un episodio en 2022, cuando Gustavo Petro estaba en plena campaña política de cara a las elecciones presidenciales, se abordó el tema de la publicidad para impulsar la campaña, pero, al parecer, la esposa del presidente habría impedido que los hijos de Herrán participaran. A su juicio, esto fue una humillación para sus hijos.

“Dio la orden de que mis hijos no podían salir. Ya lo voy a decir, ya no me importa lo que digan. De que mis hijos no podían salir en la publicidad con el padre, que era solamente ella con sus hijos. Y a mis hijos, ustedes lo han visto, cómo han estado relegados. Pero todo fue por orden de ella, que ellos no podían figurar en nada. Yo cuando vi la revista, los hijos de Petro y mis hijos a un lado, fue que ella dio la orden que mis hijos no podían estar”, aseveró.

Aclaró que el jefe de Estado ignoraba estos hechos, así como otro más personal que ocurrió en el Palacio Presidencial. De acuerdo con su relato, un día, llegó al Palacio junto con Andrea, con el fin de encontrarse con Petro y almorzar juntos. Sin embargo, presuntamente, Verónica Alcocer pidió que fueran sacadas del sitio porque el presidente se encontraba reunido con una de sus hijas. “Ella dio la orden de que nosotros teníamos que irnos de Palacio porque era su casa. Que estaba con la hija el presidente, que ahí no podíamos estar. Fue una humillación terrible”, indicó.

El jefe de Estado no sabía lo que había pasado, pero ordenó que se quedaran para almorzar junto con él, mientras que Alcocer insistía en que dejaran el lugar porque “ella era la señora ama y dueña de la casa”.

Advirtió, además, que la primera dama también habría interferido en su carrera política, presuntamente intentando truncarla. “A mí, como mujer política, me hizo mucho daño. Fue también de las que no permitió que yo tuviera un proceso en la lista del Pacto Histórico, en las elecciones anteriores. Metió la mano. Horrible”, señaló.

Desde su perspectiva, Alcocer sentiría “celos” de ella, pero no precisamente por la relación que tuvo con el mandatario. Cree que se debe a que es una “mujer política” y eso podría incomodarla.

“Ella siempre ha querido maltratarme y humillarme y es algo que nunca había dicho a las cámaras, pero uno tiene que decir las cosas. Uno no tiene que estar callando toda la vida y ha sido muy duro con ella”, aclaró.

Cabe resaltar que Herrán conoció a Petro en febrero de 1988, cuando militaba en el M-19. Hicieron parte de la compañía Jorge Eliecer Gaitán de esa guerrilla en el Tolima y, posteriormente, el hoy presidente impulsó el proceso de diálogo de paz con el Estado colombiano. Tiempo después se separaron y Petro y Alcocer iniciaron una relación que derivó en un matrimonio y dos hijas más: Sofía y Antonella. Nicolás Petro Urrego, el hijo mayor del presidente, es hijo de otra pareja que tuvo el mandatario en su momento.