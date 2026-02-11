El Minuto de Dios activa campaña nacional por lluvias; Córdoba será prioridad en la ayuda

Padre Diego Jaramillo del Minuto de Dios. Captura de pantalla

La Corporación El Minuto de Dios anunció la puesta en marcha de una campaña nacional para asistir a las familias afectadas por la ola invernal en Colombia, según informó Blu Radio. La iniciativa busca recolectar recursos económicos y donaciones en especie con el fin de atender las necesidades de quienes han resultado damnificados por las lluvias.

De acuerdo con la organización, la ayuda humanitaria se dirigirá inicialmente al departamento de Córdoba, señalado como el territorio con mayor nivel de afectación hasta el momento. No obstante, la entidad indicó que también contempla enviar apoyos a otras regiones si la situación lo requiere, entre ellas Nariño, Bolívar, Urabá, La Guajira y Cauca.

Reportes oficiales citados señalan que la temporada de lluvias ha generado impactos en 104 municipios del país y ha dejado más de 69.000 familias afectadas. Estas cifras reflejan la magnitud de la emergencia en distintas zonas del territorio nacional.

La corporación precisó que las contribuciones pueden realizarse en dinero o mediante la entrega de artículos esenciales. Entre los elementos solicitados se encuentran alimentos no perecederos, productos de aseo, colchonetas y frazadas. Estos insumos serán distribuidos según las necesidades identificadas en las zonas impactadas.

Para facilitar la recepción de donaciones en la capital, se habilitó un punto físico en Bogotá, ubicado en el Banco de Ropas de la organización, en la Tv 73A #82-61, barrio Minuto de Dios. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, y los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En cuanto a las donaciones económicas, la entidad informó que los aportes pueden efectuarse a través de la cuenta corriente Davivienda No. 004069997585. También se habilitó la página web oficial www.minutodedios.org para realizar contribuciones en línea. Asimismo, las personas interesadas pueden comunicarse al número telefónico 601 5874441 para recibir orientación adicional sobre el proceso.

Adicionalmente, se indicó la disponibilidad de la cuenta de ahorros Davivienda 0040 0016 0590 para quienes deseen apoyar la campaña mediante transferencia bancaria. Estas alternativas buscan facilitar la participación de ciudadanos dentro y fuera de Bogotá.

Entre los alimentos no perecederos requeridos se encuentran arroz, pasta, atún o sardina en lata, granos, harina, aceite, panela, avena, sal, azúcar y bebidas en polvo. Estos productos forman parte de la lista priorizada para atender las necesidades básicas de las familias afectadas.

En relación con los artículos de aseo e higiene, se están recibiendo jabón de baño y de ropa, champú, crema dental, cepillos, papel higiénico, toallas higiénicas y pañales tanto para niños como para adultos. Estos elementos buscan cubrir requerimientos fundamentales en medio de la emergencia.

También se están recolectando ayudas para abrigo y descanso, como colchonetas y frazadas nuevas. Estos artículos resultan necesarios para quienes han debido abandonar sus viviendas o han sufrido daños materiales a causa de las lluvias.

La organización señaló que la distribución de los recursos y materiales dependerá de las condiciones en cada territorio afectado. Córdoba fue identificado como el departamento con mayor impacto hasta la fecha, por lo que concentrará la primera fase de la asistencia.

Además de Córdoba, se mantienen en evaluación otras zonas que podrían requerir apoyo, entre ellas Nariño, Bolívar, Urabá, La Guajira y Cauca. La entidad no descartó ampliar la cobertura de la campaña si la situación en estas regiones lo amerita.

La activación de esta iniciativa se produce en un contexto en el que múltiples municipios han reportado inundaciones, pérdidas materiales y afectaciones a viviendas e infraestructura. Las cifras oficiales dan cuenta de la extensión del fenómeno en diversas regiones del país.

A través de sus canales institucionales y redes sociales, la Corporación El Minuto de Dios difundió los mecanismos para participar en la campaña. El objetivo es canalizar la solidaridad ciudadana hacia las comunidades que enfrentan las consecuencias de la temporada invernal.

Las personas interesadas en aportar pueden hacerlo de manera presencial en el punto habilitado en Bogotá o mediante transferencias bancarias y donaciones en línea. La organización reiteró que los artículos entregados deben estar en buen estado, especialmente en el caso de ropa y elementos de abrigo.

La campaña se desarrolla a nivel nacional y busca reunir recursos suficientes para atender a las más de 69.000 familias reportadas como afectadas en 104 municipios, de acuerdo con los datos oficiales conocidos hasta ahora, según la información publicada por Blu Radio.