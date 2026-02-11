El ministro de Defensa confirmó plan de atentar contra Gustavo Petro mientras viajaba en un helicoptero rumbo a Córdoba: “Fue el narcotráfico”

Las autoridades han desplegado recursos de inteligencia y seguridad reforzada, mientras las investigaciones siguen abiertas y se exhorta a la población a colaborar con información relevante sobre los responsables - crédito redes sociales / X

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la gravedad de las amenazas contra la integridad del presidente Gustavo Petro, quien denunció un intento de asesinato durante un desplazamiento en helicóptero.

Según informó en diálogos con El Tiempo, desde España, el ministro vinculó estos riesgos a la política frontal del mandatario contra el narcotráfico y a la respuesta de las organizaciones criminales, en particular a las disidencias de las antiguas Farc encabezadas por alias Iván Mordisco.

Sánchez Suárez destacó que, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Petro se convierte en objetivo de estructuras relacionadas con economías ilícitas. Sostuvo que “genera diferentes amenazas, y casi todas son relacionadas con el narcotráfico”, en palabras recogidas por El Tiempo.

El titular de Defensa detalló que las amenazas no se restringen a grupos individuales.

Explicó que existe una “convergencia de carteles del narcotráfico”, una asociación flexible entre organizaciones que comparten intereses en actividades ilegales.

Las organizaciones criminales, incluidas disidencias de las FARC y alianzas temporales de carteles, habrían intensificado las acciones violentas tras operativos militares recientes y amenazas directas contra la Presidencia - crédito Presidencia y Animal Político

El propio presidente conceptualizó este fenómeno como la “Nueva Junta del Narcotráfico”, un entramado cambiante de actores que pueden no estar vinculados entre sí, pero forman alianzas temporales y, en ocasiones, se traicionan.

Estas redes criminales pueden operar tanto en distintas regiones de Colombia como desde Europa y Medio Oriente, lo que incrementa el alcance internacional de la amenaza.

En cuanto a la autoría del reciente intento de asesinato, Sánchez Suárez aclaró que la información concreta es manejada directamente por la jefatura de protección presidencial. Subrayó que la confidencialidad obedece al avance de las investigaciones. El ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que informe de inmediato cualquier dato relevante a través de la línea telefónica habilitada para denuncias.

"La información precisa de quién está detrás de lo maneja directamente la jefatura de protección presidencial, y, por tratarse de un nivel de unas investigaciones que se están adelantando, pues no se diría exactamente en qué va, y sería la unidad de la jefatura de protección presidencial quien hable al respecto”, dijo el ministro en dialogo con el mencionado medio.

Alias Iván Mordisco ocupa un papel destacado en el análisis oficial sobre las amenazas. Sánchez Suárez especificó que este cabecilla dirige las disidencias de las antiguas Farc, grupo con influencia sobre todo en el oriente del país y en el Cauca.

La reciente amenaza contra Gustavo Petro revela la complejidad de las alianzas criminales y la transformación del escenario de riesgo estatal, marcando un punto de inflexión sobre la protección de liderazgos democráticos en contextos violentos - crédito Europa Press

Según el ministro, estas estructuras han sido objeto de golpes militares, incluidos bombardeos, lo que ha motivado una escalada de acciones violentas contra la población y amenazas directas al presidente.

El Gobierno mantiene la hipótesis de que, junto a las disidencias de las Farc, podrían estar involucradas otras organizaciones como el Clan del Golfo, sin descartar la participación de más carteles del narcotráfico.

Sánchez Suárez indicó que las investigaciones permanecen abiertas y que el principal objetivo es salvaguardar la seguridad del presidente ante cualquier amenaza emanada de la criminalidad organizada.

Respecto a la protección presidencial, el ministro afirmó que está garantizada, aunque existen riesgos inherentes. “Toda la seguridad del presidente de la república está garantizada, pero los riesgos siempre… Él se encuentra bien, se encuentra seguro y eso muestra que sí funcionó“, manifestó Sánchez Suárez, citado por El Tiempo.

El Ministerio de Defensa ha desplegado capacidades especializadas de inteligencia y operaciones, con unidades destinadas tanto a la seguridad inmediata como al entorno ampliado de la Presidencia.

La situación actual evidencia tanto la determinación del Gobierno frente al narcotráfico como la dificultad de contener riesgos a la integridad presidencial, en un entorno de alianzas criminales volátiles y violencia persistente - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Para respaldar el compromiso estatal, según el ministro, se mantiene activa una recompensa de hasta cinco mil millones de pesos colombianos a quien aporte información útil para capturar a los responsables. Esta medida refuerza la voluntad del Gobierno de continuar el enfrentamiento contra las organizaciones criminales que amenazan la estabilidad y la seguridad del país.