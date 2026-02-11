Colombia

Ejército destruye más de 40 explosivos del ELN en el Catatumbo y evita 117 afectaciones

En desarrollo del Plan Ayacucho Plus, tropas del Ejército localizaron y destruyeron 43 artefactos explosivos en Tibú y El Tarra, Norte de Santander. Según las autoridades, las acciones permitieron evitar 117 posibles afectaciones a civiles y militares

Guardar
- crédito Ejército
- crédito Ejército

En el marco del Plan Ayacucho Plus, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, adscritas a la Segunda División del Ejército Nacional, adelantaron operaciones militares en la subregión del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, dirigidas contra estructuras del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

De acuerdo con información publicada por Semana, los operativos se desarrollaron en zonas rurales de los municipios de Tibú y El Tarra. En las veredas Palmeras y Versalles, en Tibú, así como en Kilómetro 77 y Filo Gringo, fueron ubicados y posteriormente destruidos 43 artefactos explosivos durante el mes de enero.

Las autoridades indicaron que entre los elementos neutralizados había minas antipersona y medios de lanzamiento que, según los reportes oficiales, habrían sido instalados por integrantes del ELN en caminos frecuentados por la población civil y en áreas cercanas a instituciones educativas.

- crédito Stringer/AFP
- crédito Stringer/AFP

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El coronel Carlos Guerrero, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, entregó detalles sobre el material hallado por el equipo especializado. “Dentro de los artefactos explosivos improvisados hallados por el Equipo Explosivos, Detención y Eliminación de Artefactos Explosivos (EXDE—EOC), se encontraron elementos acondicionados con cadenas de motocicletas, metales pesados y grapas, dispuestos en caminos transitados por pobladores y en cercanías a centros educativos”, señaló el oficial.

En el municipio de El Tarra, específicamente en la vereda Kilómetro 77, las tropas localizaron tres artefactos explosivos con dimensiones aproximadas de 30 x 20 centímetros. Según el reporte, contenían concreto explosivo con un peso estimado entre 12 y 15 kilogramos, además de contar con un sistema de activación mediante cable de mando.

Las operaciones militares se llevaron a cabo en puntos considerados estratégicos dentro del Catatumbo, región que ha registrado acciones armadas en los últimos meses. El Ejército indicó que las intervenciones se concentraron en áreas donde se tenía información sobre la posible instalación de explosivos por parte de grupos armados ilegales.

- crédito X
- crédito X

Según el balance oficial, las acciones desarrolladas permitieron evitar 117 afectaciones tanto a la población civil como a integrantes de la Fuerza Pública en el departamento de Norte de Santander.

El Ejército también se refirió al uso de este tipo de elementos en la zona. “Estos explosivos de gran poder son empleados de manera indiscriminada por estos grupos armados con el fin de atentar contra la tropa. Esta práctica criminal se evidenció recientemente en la zona, causando amputaciones a dos campesinos el fin de semana anterior, quienes fueron atendidos oportunamente por las tropas para preservar sus vidas”, indicó la institución.

Las operaciones de búsqueda y destrucción estuvieron a cargo del equipo EXDE—EOC, unidad especializada en la detección y eliminación de artefactos explosivos improvisados. Estas labores incluyeron inspecciones en caminos rurales y puntos señalados por información de inteligencia militar.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

De acuerdo con cifras del Centro Nacional Contra Artefactos Explosivos Improvisados y Minas del Ejército, durante el año 2025 en Norte de Santander se registraron 21 afectaciones relacionadas con este tipo de artefactos. En esos hechos resultaron 15 personas heridas y seis fallecidas, quienes, según las autoridades, habrían sido víctimas de explosivos instalados en diferentes zonas del departamento.

Las autoridades militares señalaron que continuarán con las operaciones en el Catatumbo para contrarrestar la instalación de estos dispositivos y mitigar riesgos para la comunidad. En ese sentido, el coronel Guerrero afirmó: “Denunciaremos el uso de estos métodos por parte del ELN, los cuales atentan contra la vida y la honra de los habitantes del Catatumbo. Como Fuerza, mantendremos nuestro compromiso de proteger la vida y brindar la seguridad necesaria a las comunidades de esta región”.

Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con unidades desplegadas en el territorio y forman parte de las acciones previstas dentro del Plan Ayacucho Plus, estrategia que contempla operaciones sostenidas en zonas con presencia de grupos armados organizados.

El Ejército informó que los procedimientos de destrucción controlada de los artefactos se realizaron siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, con el objetivo de evitar riesgos adicionales para la población cercana.

Las autoridades continúan adelantando patrullajes y labores de verificación en las áreas intervenidas, mientras se mantienen las operaciones militares en distintos puntos del Catatumbo.

Temas Relacionados

CatatumboELNArtefactos explosivosEjército NacionalColombia-noticias

Más Noticias

SuperServicios: “precios de energía en bolsa no guardan relación” con alta hidrología en crisis invernal

En Consejo de Ministros realizado en Córdoba, la Superintendencia de Servicios Públicos afirmó que los precios de la energía en bolsa no corresponden al nivel de agua disponible. También se actualizaron cifras oficiales de víctimas y viviendas afectadas

SuperServicios: “precios de energía en

Resultado Super Astro Luna hoy: números ganadores del martes 10 de febrero de 2026

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna hoy:

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 11 de febrero

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 11 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este miércoles 11 de febrero

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Pico y Placa en Villavicencio:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Revelan el pasado de Karola

Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Mamá de Miryam rechazó su relación con Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Me tiene más aburrida esta situación”

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Deportes

Este será el rival del

Este será el rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026: viene de la primera fase previa

Millonarios vs. Águilas Doradas: fecha, hora y cómo ver el partido en El Campín

Alfredo Morelos explicó por qué rechazó ofertas internacionales por continuar en Nacional

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil