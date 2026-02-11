Colombia

Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Para que no te tome por sorpresa, autoridades de la ciudad dan a conocer los recortes de agua programados

Guardar
Toma tus precauciones con los
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio a conocer las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este miércoles 11 de febrero.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Villas de Granada.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 110 a la Carrera 114.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: María Paz.Lugar: De la Calle 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraiso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II.Lugar: De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 110.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines Del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación.Lugar: De la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78 De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boitá, Santa Catalina, El Parque, La Chucua.Lugar: De la Calle 39B Sur a la Calle 53 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 81B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Usme.Barrios: El Portal Urbano, El Porvenir De Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II.Lugar: De la Diagonal 97 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10C Este.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Diana Turbay, Marruecos, San Agustín, Picota, Picota Oriental, Los Arrayanes II.Lugar: De la Calle 48Q Bis B Sur a la Calle 52G Sur, entre la Carrera 5F Este a la Carrera 3F Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Chapinero y Usaquén.Barrios: Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó.Lugar: De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 104.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

Más Noticias

SuperServicios: “precios de energía en bolsa no guardan relación” con alta hidrología en crisis invernal

En Consejo de Ministros realizado en Córdoba, la Superintendencia de Servicios Públicos afirmó que los precios de la energía en bolsa no corresponden al nivel de agua disponible. También se actualizaron cifras oficiales de víctimas y viviendas afectadas

SuperServicios: “precios de energía en

Resultado Super Astro Luna hoy: números ganadores del martes 10 de febrero de 2026

A continuación, presentamos el signo y los números ganadores del sorteo nocturno de esta popular lotería colombiana

Resultado Super Astro Luna hoy:

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 11 de febrero

Conoce con antelación los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para evitar multas este miércoles 11 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Pico y Placa en Cartagena:

Pico y Placa en Villavicencio: restricciones vehiculares para este miércoles 11 de febrero

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy miércoles

Pico y Placa en Villavicencio:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Revelan el pasado de Karola

Revelan el pasado de Karola y Valentino Lázaro antes de ‘La casa de los famosos Colombia’

El conmovedor mensaje que le dedicó la hermana de Yeison Jiménez al cantante al cumplirse un mes de la tragedia: “Te extraño todos los días”

Mamá de Miryam rechazó su relación con Zambrano en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Me tiene más aburrida esta situación”

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Deportes

Este será el rival del

Este será el rival del Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2026: viene de la primera fase previa

Millonarios vs. Águilas Doradas: fecha, hora y cómo ver el partido en El Campín

Alfredo Morelos explicó por qué rechazó ofertas internacionales por continuar en Nacional

Se le cayó otro delantero al América de Cali: esta fue la razón por la que no firmó a atacante del fútbol argentino

El debut de Jhon Arias en Palmeiras genera expectativa en Brasil