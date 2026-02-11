Cortes de agua en Bogotá: estos son los barrios afectados este miércoles

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dio a conocer las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este miércoles 11 de febrero.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento ocasionarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Villas de Granada.Lugar: De la Calle 72 a la Calle 80, entre la Carrera 110 a la Carrera 114.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Kennedy.Barrios: María Paz.Lugar: De la Calle 2 a la Calle 38C Sur, entre la Carrera 79 a la Carrera 86.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Las Acacias, El Jazmín, Los Almendros, El Paraiso, Ciudad de Cali, Dindalito, Provivienda Occidental y Patio Bonito II.Lugar: De la Calle 38 Sur a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 89B a la Carrera 110.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Bosa.Barrios: Acuarela, Andalucia Bosa, Bosa La Estación (Parcial), Cementerio Jardines Del Apogeo, El Motorista, Gualoche, La Estación.Lugar: De la Calle 65H Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 78 De la Calle 65F Sur a la Calle 59 Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B De la Carrera 79B a la Avenida Carrera 80, entre la Calle 60 Sur a la Calle 59 Sur De la Carrera 79B a la Carrera 79C, entre la Calle 63 Sur a la Calle 65B Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Las Delicias, Tundama, Renania Urapanes, La Campiña, Boitá, Santa Catalina, El Parque, La Chucua.Lugar: De la Calle 39B Sur a la Calle 53 Sur, entre la Avenida Boyacá a la Carrera 81B.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 4 horas.Trabajos: Verificación macromedidor

Localidad: Usme.Barrios: El Portal Urbano, El Porvenir De Los Soches, El Nuevo Portal II, El Refugio I, El Nuevo Portal, El Nuevo Portal II.Lugar: De la Diagonal 97 Sur a la Calle 115 Sur, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 10C Este.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Diana Turbay, Marruecos, San Agustín, Picota, Picota Oriental, Los Arrayanes II.Lugar: De la Calle 48Q Bis B Sur a la Calle 52G Sur, entre la Carrera 5F Este a la Carrera 3F Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Escuela de Infantería, Rincón del Chicó, Santa Ana Occidental, Molinos Norte.Lugar: De la Carrera 7 a la Carrera 15, entre la Calle 100 a la Calle 116.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Chapinero y Usaquén.Barrios: Chicó Norte III Sector, Santa Bibiana, Rincón del Chicó.Lugar: De la Avenida Carrera 9 a la Carrera 45, entre la Calle 92 a la Calle 104.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.