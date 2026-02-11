Corte Suprema dejó en firme juicio contra Miguel Polo Polo por injuria a Gustavo Bolívar: testimonio de actor será clave

El proceso se originó a partir de un mensaje publicado por Polo Polo en X el 23 de agosto de 2023 - crédito Álvaro Tavera y Jhon Paz/Colprensa

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura del juicio en contra del congresista Miguel Polo Polo por presunta injuria en contra del dirigente político Gustavo Bolívar. Con esta decisión, el proceso avanzará hacia la etapa de juicio oral, en la que el testimonio de un actor vinculado al caso será clave para esclarecer los hechos.

El caso se originó a partir de un mensaje publicado por Polo Polo el 23 de agosto de 2023 en su cuenta de X, en el que señaló a Bolívar: “Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho. Una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano, como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación”.

Tras esta publicación, la Sala de Instrucción acusó formalmente a Polo Polo, que solicitó la nulidad del proceso argumentando supuesta falta de congruencia entre la indagatoria que rindió y la acusación en su contra. El congresista defendió sus afirmaciones sobre el apoyo de Bolívar a la ‘Primera Línea’ y se retractó parcialmente de algunos señalamientos, indicando que no se había probado relación entre la deuda de Bolívar y las muertes mencionadas.

Con este mensaje, el representante Miguel Polo Polo acusaba al director del DPS, Gustavo Bolívar, de ser financiador de la primera línea y otras conductas delictivas - crédito @MiguelPoloP/X

Decisión de la Sala de Primera Instancia

En un auto de 40 páginas, la Sala de Primera Instancia indicó que no existe falta de congruencia en la acusación ni motivos para anular el juicio. “Según lo expuesto, no resulta jurídicamente viable que la defensa pretenda, mediante la nulidad, crear un recurso y una instancia adicional no consagrada en la legislación a fin de que se revise una decisión contraria a sus intereses, más aún cuando en su momento tuvo las herramientas para controvertir la decisión de marras y no las utilizó”, precisó la Corte.

El alto tribunal señaló que el argumento de Polo Polo, de estar convencido de la veracidad de sus afirmaciones al momento de publicarlas, no constituye motivo suficiente para anular el proceso.

La Corte aclaró que el juicio es el momento adecuado para expresar sus argumentos de defensa, y que la decisión permite que el congresista pueda presentar sus pruebas y testigos en la etapa correspondiente.

Actor Bruno Díaz será escuchado

Bruno Díaz Obregón, padre de Diego Díaz, será escuchado como actor clave para esclarecer las afirmaciones de Polo Polo - crédito Colprensa y X

Un elemento central del juicio será el testimonio del actor Bruno Alberto Díaz Obregón, padre de Diego Díaz, que mantuvo contratos laborales con Gustavo Bolívar y ha realizado declaraciones públicas señalando su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo. La Corte avaló que el actor sea escuchado para esclarecer si sus manifestaciones pudieron influir en el convencimiento de Polo Polo al emitir los señalamientos en X.

“(...) tal como lo indicó la solicitud de nulidad del defensor, una de las hipótesis defensivas era establecer que el procesado Miguel Abraham Polo Polo estaba convencido de sus afirmaciones, por lo que, acudiendo al principio de claridad, la Sala considera que puede deducirse, mínimamente, una pertinencia respecto de esa solicitud”, señala el auto judicial. Esto permitirá verificar si las declaraciones previas de Díaz Obregón en medios de comunicación “pudieron inducir o no a ese convencimiento”.

La etapa de juicio será decisiva para analizar pruebas, testimonios y determinar la posible aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena - crédito Gustavo Torrijos

La Corte también ordenó a la Policía Nacional elaborar un informe actualizado sobre los antecedentes de Miguel Polo Polo. La medida tiene como objetivo determinar su personalidad y la existencia de circunstancias que puedan influir en la eventual aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de ser necesario, durante la etapa de juicio.