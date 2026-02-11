Colombia

Corte Suprema dejó en firme juicio contra Miguel Polo Polo por injuria a Gustavo Bolívar: testimonio de actor será clave

La decisión de la Sala de Primera Instancia se produce tras el rechazo de la solicitud de nulidad presentada por Polo Polo, que ahora deberá enfrentar la etapa de juicio oral en el alto tribunal

Guardar
El proceso se originó a
El proceso se originó a partir de un mensaje publicado por Polo Polo en X el 23 de agosto de 2023 - crédito Álvaro Tavera y Jhon Paz/Colprensa

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura del juicio en contra del congresista Miguel Polo Polo por presunta injuria en contra del dirigente político Gustavo Bolívar. Con esta decisión, el proceso avanzará hacia la etapa de juicio oral, en la que el testimonio de un actor vinculado al caso será clave para esclarecer los hechos.

El caso se originó a partir de un mensaje publicado por Polo Polo el 23 de agosto de 2023 en su cuenta de X, en el que señaló a Bolívar: “Gustavo Bolívar es el político más despreciable de Colombia por mucho. Una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó, y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida. Un ser humano, como él, que financió la primera línea que quemó a Bogotá en el ‘paro’ y mató bebés en ambulancias por los bloqueos, degolló jóvenes, violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía. Y ahora ataca a la oposición y a los medios de comunicación”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tras esta publicación, la Sala de Instrucción acusó formalmente a Polo Polo, que solicitó la nulidad del proceso argumentando supuesta falta de congruencia entre la indagatoria que rindió y la acusación en su contra. El congresista defendió sus afirmaciones sobre el apoyo de Bolívar a la ‘Primera Línea’ y se retractó parcialmente de algunos señalamientos, indicando que no se había probado relación entre la deuda de Bolívar y las muertes mencionadas.

Con este mensaje, el representante
Con este mensaje, el representante Miguel Polo Polo acusaba al director del DPS, Gustavo Bolívar, de ser financiador de la primera línea y otras conductas delictivas - crédito @MiguelPoloP/X

Decisión de la Sala de Primera Instancia

En un auto de 40 páginas, la Sala de Primera Instancia indicó que no existe falta de congruencia en la acusación ni motivos para anular el juicio. “Según lo expuesto, no resulta jurídicamente viable que la defensa pretenda, mediante la nulidad, crear un recurso y una instancia adicional no consagrada en la legislación a fin de que se revise una decisión contraria a sus intereses, más aún cuando en su momento tuvo las herramientas para controvertir la decisión de marras y no las utilizó”, precisó la Corte.

El alto tribunal señaló que el argumento de Polo Polo, de estar convencido de la veracidad de sus afirmaciones al momento de publicarlas, no constituye motivo suficiente para anular el proceso.

La Corte aclaró que el juicio es el momento adecuado para expresar sus argumentos de defensa, y que la decisión permite que el congresista pueda presentar sus pruebas y testigos en la etapa correspondiente.

Actor Bruno Díaz será escuchado

Bruno Díaz Obregón, padre de
Bruno Díaz Obregón, padre de Diego Díaz, será escuchado como actor clave para esclarecer las afirmaciones de Polo Polo - crédito Colprensa y X

Un elemento central del juicio será el testimonio del actor Bruno Alberto Díaz Obregón, padre de Diego Díaz, que mantuvo contratos laborales con Gustavo Bolívar y ha realizado declaraciones públicas señalando su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo. La Corte avaló que el actor sea escuchado para esclarecer si sus manifestaciones pudieron influir en el convencimiento de Polo Polo al emitir los señalamientos en X.

“(...) tal como lo indicó la solicitud de nulidad del defensor, una de las hipótesis defensivas era establecer que el procesado Miguel Abraham Polo Polo estaba convencido de sus afirmaciones, por lo que, acudiendo al principio de claridad, la Sala considera que puede deducirse, mínimamente, una pertinencia respecto de esa solicitud”, señala el auto judicial. Esto permitirá verificar si las declaraciones previas de Díaz Obregón en medios de comunicaciónpudieron inducir o no a ese convencimiento”.

La etapa de juicio será
La etapa de juicio será decisiva para analizar pruebas, testimonios y determinar la posible aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena - crédito Gustavo Torrijos

La Corte también ordenó a la Policía Nacional elaborar un informe actualizado sobre los antecedentes de Miguel Polo Polo. La medida tiene como objetivo determinar su personalidad y la existencia de circunstancias que puedan influir en la eventual aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad, de ser necesario, durante la etapa de juicio.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloGustavo BolívarInjuriaJuicioCorte Suprema de JusticiaBruno Díaz ObregónColombia-Noticias

Más Noticias

“Que empiece el show”: la respuesta de Firmes por la Patria a la denuncia de David Murcia Guzmán contra De la Espriella

El abogado y candidato presidencial afirmó que no tiene temor de las acusaciones que hizo el fundador de DMG en su contra

“Que empiece el show”: la

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto a minuto en vivo del partido de la Liga BetPlay

El cuadro Embajador espera conseguir su primera victoria de la liga colombiana en Bogotá con Fabián Bustos en el banquillo técnico

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto

Bogotá reactivó la adjudicación de la Línea 2 del metro con financiación garantizada: así está fijado el cronograma

La participación extranjera dará un respaldo clave a una obra que promete acelerar el desarrollo y potenciar la presencia global de la ciudad en el mundo

Bogotá reactivó la adjudicación de

San Valentín 2026: las mejores frases para dedicar a su pareja y amigos en esta temporada

Tenga en cuenta las alternativas para demostrar cercanía y autenticidad en cada dedicatoria

San Valentín 2026: las mejores

Hermana de Miguel Uribe reaccionó al asesinato de empresario en Bogotá: “Llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel”

María Carolina Hoyos aseguró que Gustavo Aponte, víctima de un acto sicarial en el norte de la ciudad, fue solidario con su familia en medio del calvario que vivió por el magnicidio del precandidato

Hermana de Miguel Uribe reaccionó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con drones y fusiles

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance y The

My Chemical Romance y The Hives estremecieron Bogotá y celebraron el rock de los 2000: así fue su presentación

Marcela Benjumea compartió su visión sobre el amor: “Cada ciertos años cambio de marido”

Los sicarios que criaron al hijo de Pablo Escobar: las historias que podría incluir la serie que se estrenará en 2026

La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

Así reaccionó Sara Uribe al supuesto ‘coqueteo’ de Jay Torres con Mariana Zapata y Beba en ‘La casa de los famosos’

Deportes

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto

Millonarios vs. Águilas Doradas: minuto a minuto en vivo del partido de la Liga BetPlay

EN VIVO Vasco da Gama vs. Bahía, fecha 3 del Brasileirao 2026: el equipo de los cuatro colombianos entra en escena

El Campín quedará en el olvido y “no van a meter ni un peso”: grave denuncia de Carlos Antonio Vélez

Millonarios tendría noticias de Falcao: habría sorpresa para el partido contra Águilas Doradas

Christian González se pronunció en redes sociales luego del Super Bowl LX: habló de Bad Bunny y los New England Patriots