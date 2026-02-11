Colombia

Confianza del consumidor arrancó 2026 con freno leve, pero la intención de compra de vivienda y vehículos se desploma

Aunque el indicador se mantiene en terreno positivo y muy por encima del nivel de hace un año, el informe de Fedesarrollo muestra un enfriamiento en las decisiones de gasto de los hogares

El Índice de Confianza del
El Índice de Confianza del Consumidor en Colombia se ubicó en 18,2% en enero de 2026, mostrando una leve caída mensual - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

El ánimo de los hogares colombianos arrancó 2026 con una leve corrección, aunque sin perder el terreno ganado en los últimos meses. La última Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de Fedesarrollo mostró que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 18,2% en enero, 1,7 puntos porcentuales por debajo del dato de diciembre de 2025, cuando alcanzó 19,9%.

Pese al retroceso mensual, el balance sigue siendo positivo y contrasta con el panorama de hace un año. En enero de 2025, el indicador estaba en -1,1%, es decir, en terreno negativo. El salto interanual es de 19,3 puntos porcentuales, una diferencia que evidencia una recuperación significativa en la percepción de los hogares frente a la economía.

La confianza de los hogares
La confianza de los hogares colombianos creció 19,3 puntos porcentuales en comparación con enero de 2025, evidenciando recuperación económica - crédito Colprensa

La moderación se explica, sobre todo, por el comportamiento del Índice de Condiciones Económicas (ICE). Este componente, que indaga si a los hogares les está yendo mejor o peor que hace un año y si consideran que es buen momento para adquirir bienes como muebles o electrodomésticos, cayó 7,2 puntos porcentuales. Pasó de 16,9% en diciembre a 9,7% en enero.

El descenso del ICE marcó una pausa frente al dinamismo observado a finales de 2025, cuando la confianza alcanzó picos superiores y consolidó su regreso a niveles de dos dígitos. Con el dato de enero, el indicador volvió a cifras similares a las de hace tres meses, cuando comenzaba a afianzarse la senda de recuperación.

En contraste, las expectativas hacia el futuro muestran un tono más optimista. El IEC, que mide la percepción sobre la situación económica en los próximos meses, aumentó 1,9 puntos porcentuales, al pasar de 21,9% en diciembre a 23,8% en enero. Esto sugiere que, aunque las condiciones actuales generan cierta cautela, los hogares mantienen confianza en la evolución de la economía a mediano plazo.

Las diferencias regionales también dejaron ver matices. En enero, la confianza aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas. Barranquilla encabezó el repunte con un incremento de 6,9 puntos porcentuales, mientras que Cali registró una mejora de 4,3 puntos.

Barranquilla y Cali lideraron el
Barranquilla y Cali lideraron el crecimiento regional en confianza del consumidor, mientras Bogotá, Bucaramanga y Medellín registraron descensos - crédito captura de pantalla / Google Maps

En el otro extremo, Bogotá presentó una caída de 3,8 puntos porcentuales, Bucaramanga retrocedió 5,0 puntos y Medellín disminuyó 1,6 puntos. El comportamiento heterogéneo refleja realidades económicas distintas en cada región, influenciadas por factores como empleo, dinámica empresarial y costo de vida.

Por nivel socioeconómico, el panorama tampoco fue uniforme. La confianza creció únicamente en el estrato medio, con un avance de 2,3 puntos porcentuales. En cambio, el estrato alto mostró una disminución de 2,8 puntos y el bajo retrocedió 5,6 puntos. Este resultado sugiere que los hogares más vulnerables enfrentan mayores presiones o perciben con mayor intensidad las dificultades económicas recientes.

Las expectativas económicas de los
Las expectativas económicas de los consumidores aumentaron a 23,8%, sugiriendo confianza en la evolución de la economía en los próximos meses - crédito Alcaldía de Bogotá

Otro aspecto clave del informe es la intención de compra, que mostró señales de enfriamiento. La disposición a adquirir vivienda cayó 13,3 puntos porcentuales frente al mes anterior, un descenso significativo que podría estar relacionado con las condiciones de financiamiento y la cautela frente a decisiones de largo plazo.

El interés por comprar bienes durables, como muebles y electrodomésticos, también se redujo. Este indicador descendió 8,8 puntos porcentuales y cerró con un balance de 6,1%. Por su parte, la intención de compra de vehículo se ubicó en -19,8%, lo que representa una disminución de 3,3 puntos respecto a diciembre.

En conjunto, los resultados de enero dibujan un escenario mixto. La confianza del consumidor sigue en terreno positivo y muy por encima de los niveles observados un año atrás, pero muestra señales de ajuste tras el entusiasmo de finales de 2025. Las expectativas continúan firmes, aunque las decisiones de gasto revelan mayor prudencia.

