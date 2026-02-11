Ataque con drones y explosivos contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

Ataque con drones y explosivos sacude Cajibío y deja dos policías heridos y daños materiales en el centro urbano - crédito X

La cabecera municipal de Cajibío, en el centro del departamento de Cauca, vivió un episodio de extrema tensión la mañana del miércoles 11 de febrero, cuando la estación de Policía fue blanco de un ataque con drones acondicionados con explosivos.

Según información proporcionada por las autoridades, los artefactos fueron lanzados en inmediaciones del comando policial, provocando detonaciones que alteraron el orden público y generaron pánico entre la población civil. El hecho dejó al menos dos uniformados heridos y múltiples daños materiales en la zona urbana.

Videos difundidos por habitantes registraron el momento en que uno de los drones deja caer un explosivo sobre la estación. La acción se produjo alrededor de las 10:40 a. m. y fue seguida por ráfagas de fusil dirigidas contra el personal de la Policía. La respuesta de los uniformados desencadenó combates en el casco urbano.

La onda explosiva ocasionó lesiones a por lo menos dos policías, de acuerdo con el reporte del comando de la institución en Popayán, capital de Cauca. Una ambulancia que intentó ingresar a la zona para evacuar al uniformado herido tuvo que retirarse debido a la presencia de artefactos sin detonar y la persistencia de los enfrentamientos.

