Colombia

Ataque con drones y explosivos contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

Las autoridades mantienen operativos de emergencia tras la agresión a una sede policial en el municipio, mientras comercios y planteles educativos suspenden actividades ante el temor de nuevos incidentes en Cauca

Guardar
Ataque con drones y explosivos
Ataque con drones y explosivos sacude Cajibío y deja dos policías heridos y daños materiales en el centro urbano - crédito X

La cabecera municipal de Cajibío, en el centro del departamento de Cauca, vivió un episodio de extrema tensión la mañana del miércoles 11 de febrero, cuando la estación de Policía fue blanco de un ataque con drones acondicionados con explosivos.

Según información proporcionada por las autoridades, los artefactos fueron lanzados en inmediaciones del comando policial, provocando detonaciones que alteraron el orden público y generaron pánico entre la población civil. El hecho dejó al menos dos uniformados heridos y múltiples daños materiales en la zona urbana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Videos difundidos por habitantes registraron el momento en que uno de los drones deja caer un explosivo sobre la estación. La acción se produjo alrededor de las 10:40 a. m. y fue seguida por ráfagas de fusil dirigidas contra el personal de la Policía. La respuesta de los uniformados desencadenó combates en el casco urbano.

La onda explosiva ocasionó lesiones a por lo menos dos policías, de acuerdo con el reporte del comando de la institución en Popayán, capital de Cauca. Una ambulancia que intentó ingresar a la zona para evacuar al uniformado herido tuvo que retirarse debido a la presencia de artefactos sin detonar y la persistencia de los enfrentamientos.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Ataque con dronesPolicía NacionalCajibíoCaucaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO, cuartos de final Copa de Alemania: Luis Díaz es titular en el Allianz Arena

El equipo de los “Gigantes de Baviera” afronta un partido clave frente a un rival que ya enfrentaron hace unas semanas por la Bundesliga

Bayern Múnich vs. Leipzig EN

El ‘Bukele colombiano’ defendió a Abelardo de la Espriella ante señalamientos de presunta falsificación de firmas, aunque luego borró el mensaje

Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga y hoy candidato al Senado por Salvación Nacional, respaldó en sus redes sociales al aspirante presidencial frente a las acusaciones por supuesto fraude en la radicación

El ‘Bukele colombiano’ defendió a

Millonarios vs. Águilas Doradas EN VIVO: siga el minuto a minuto hoy de la fecha 6 en El Campín

El cuadro Embajador espera conseguir su primera victoria de la liga colombiana en Bogotá con Fabián Bustos en el banquillo técnico

Millonarios vs. Águilas Doradas EN

Temor y religión: los secretos de la denuncia de David Murcia Guzmán contra De la Espriella, “Hay más dinero que se perdió de DMG”

En diálogo con Infobae Colombia, Sondra Macollins, abogada de David Murcia Guzmán, entregó detalles inéditos de la denuncia contra el candidato presidencial

Temor y religión: los secretos

El contrabando de cigarrillos le arrancó $1,1 billones a la salud y el deporte en 2025 y ya financia economías criminales en las regiones

El hueco fiscal crece frente a 2024 y ya impacta directamente los presupuestos departamentales, mientras el comercio ilegal se consolida en zonas donde la presencia de economías criminales es cada vez más fuerte

El contrabando de cigarrillos le
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Los sicarios que criaron al

Los sicarios que criaron al hijo de Pablo Escobar: las historias que podría incluir la serie que se estrenará en 2026

La reina del carnaval de Barranquilla reaccionó a los comentarios por beso sin su consentimiento en plena guacherna: “Todo se salió de control”

Así reaccionó Sara Uribe al supuesto ‘coqueteo’ de Jay Torres con Mariana Zapata y Beba en ‘La casa de los famosos’

Esposo de Beba fue tildado de “arrogante” por su reacción al supuesto ‘coqueteo’ de la participante con Jay Torres en ‘La casa de los famosos’: “Estoy generando ‘cash’”

Esta habría sido la reacción de Ryan Castro después de que Lina Tejeiro asegurara que es su “crush”: “Me pongo las pilas”

Deportes

Millonarios vs. Águilas Doradas EN

Millonarios vs. Águilas Doradas EN VIVO: siga el minuto a minuto hoy de la fecha 6 en El Campín

Bayern Múnich vs. Leipzig EN VIVO, cuartos de final Copa de Alemania: Luis Díaz es titular en el Allianz Arena

América de Cali: David González anunció el portero titular para el partido contra Santa Fe en el Pascual Guerrero

EN VIVO Vasco da Gama vs. Bahía, fecha 3 del Brasileirao 2026: el equipo de los cuatro colombianos entra en escena

Camila Osorio cayó en octavos de final del WTA 1000 de Catar: la tenista explicó el motivo de su derrota