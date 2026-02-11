Colombia

Condenaron a suboficial del Ejército por abandonar su puesto: era el comandante de guardia en cárcel de alta seguridad en Bogotá

La sanción fue ratificada el 30 de enero de 2026 por el Tribunal Superior Militar y Policial tras un proceso de apelación

Condena a suboficial del Ejército
Condena a suboficial del Ejército por abanodo de su lugar de trabajo - crédito Ejército Nacional

Un suboficial del Ejército Nacional recibió una condena de 12 meses de prisión por abandonar su puesto durante la madrugada del 5 de agosto de 2022 en el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -EJEPO- de Bogotá.

La Fiscalía General Penal Militar y Policial resaltó el impacto de las investigaciones recientes al recordar: “Es fundamental que conductas que pongan en riesgo la Disciplina y los derechos de las personas sean investigadas y sancionadas conforme a la ley”.

La sanción fue ratificada el 30 de enero de 2026 por el Tribunal Superior Militar y Policial tras un proceso de apelación. De acuerdo con la información difundida, el suboficial dejó sin vigilancia las instalaciones de alta seguridad, donde se encontraban bajo custodia personas militares y civiles.

La madrugada del 5 de agosto de 2022, el suboficial, asignado como Comandante de Guardia en el mencionado establecimiento, “dejó sin vigilancia las instalaciones de alta seguridad en las que se encontraban privadas de la libertad personal militar y civil”, según el comunicado oficial de la Fiscalía Militar Policial.

Esta conducta derivó en una investigación coordinada entre la Fiscalía 2402 de Conocimiento y su Policía Judicial, concluyendo con una sentencia de 12 meses de prisión como autor del delito de Abandono del Puesto.

La Fiscalía Militar Policial ratificó su propósito institucional, exponiendo: “Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad institucional”, y remarcó la necesidad de un “trabajo articulado para garantizar” procedimientos efectivos ante este tipo de infracciones.

Un suboficial del Ejército Nacional
Un suboficial del Ejército Nacional recibió una condena de 12 meses de prisión por abandonar su puesto durante la madrugada del 5 de agosto de 2022 en el Centro Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad -EJEPO- de Bogotá - crédito @JPMP_Colombia/X

Cárcel para soldado que no acato órdenes y realizó comportamientos violentos

El Tribunal Superior Militar y Policial condenó a cuatro años y un mes de prisión a el soldado Cristian Camilo Gaviria Molina, que deberá cumplir con la medida por insubordinación y actitudes violentas en el desempeño de su deber como centinela.

Al analizar el proceso, el tribunal determinó que el uniformado incurrió en delitos de centinela, insubordinación en concurso heterogéneo sucesivo, e insubordinación en concurso homogéneo sucesivo. La conducta fue considerada grave por las instancias judiciales pertinentes, que ratificaron la responsabilidad penal del soldado tras los hechos ocurridos en julio de 2024.

El Tribunal Superior Militar y
El Tribunal Superior Militar y Policial condenó a cuatro años y un mes de prisión a el soldado Cristian Camilo Gaviria Molina, que deberá cumplir con la medida por insubordinación y actitudes violentas en el desempeño de su deber como centinela - crédito Justicia Penal Militar

El episodio se desarrolló cuando Gaviria Molina prestaba servicio como centinela en el Puesto Avanzado de Combate (PAC) Piedras Gordas, adscrito al Batallón de Policía Militar No. 5 ‘Guillermo Ferguson’ en el Fuerte Militar de Tolemaida, municipio de Nilo, Cundinamarca. Según la Fiscalía 2422 delegada ante los Jueces Penales Militares y Policiales de Conocimiento, el soldado abandonó su puesto y reaccionó con violencia cuando uno de sus superiores le exigió retomar sus funciones.

La investigación precisa que, lejos de acatar la orden, Gaviria Molina arrojó al piso su material de guerra, chaleco y fusil, al tiempo que insultaba y agredía verbalmente a su superior. Horas más tarde, recibió una nueva instrucción para colaborar con el aseo de la instalación militar, lo que motivó otra reacción violenta e insultos directos. Entre las expresiones referidas en el proceso se registró: “Venga loca hijueputa venga que usted es un berraco, su grado le salió en un paquete de chitos, venga que le voy a dar en la jeta (…)”.

Estas deisiciones ponen un precedente
Estas deisiciones ponen un precedente en el tratamiento de la indisciplina y la agresión dentro de las fuerzas militares según la información difundida por la Justicia Penal Militar y Policial - crédito Colprensa

La sentencia dictada por el Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento fue confirmada en su esencia, aunque ajustada en la duración de la pena, la cual pasó de seis años a cuatro años y un mes de prisión tras la revisión del Tribunal Superior Militar y Policial, de acuerdo con la información publicada por la Justicia Militar y Policial.

Estas deisiciones ponen un precedente en el tratamiento de la indisciplina y la agresión dentro de las fuerzas militares según la información difundida por la Justicia Penal Militar y Policial.

