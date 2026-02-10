Colombia

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en Colombia: “No es confuso, es brillante”

Matt Griffith, conocido como The Americano, publicó un video viral en el que explica por qué el sistema de direcciones en Colombia no solo es lógico, sino también “brillante”, y asegura que una vez se entiende, “todo lo demás se siente perezoso”

Guardar
Matt Griffith, youtuber estadounidense conocido
Matt Griffith, youtuber estadounidense conocido como The Americano, aseguró que el sistema de direcciones en Colombia “no es poesía, es matemática”- crédito Matt Griffith The Americano/Captura de pantalla Youtube

En su video titulado Colombia’s Genius Address System | Why the US Got It Wrong, el youtuber estadounidense Matt Griffith, extranjero residente en Colombia, puso el foco en un tema cotidiano que suele desesperar a visitantes y recién llegados: las direcciones.

Pero, lejos de la queja habitual, Griffith hace exactamente lo contrario. “Colombia no hace vibes, Colombia hace matemática”, dice al inicio del video, marcando el tono de una explicación que mezcla humor, sorpresa y admiración.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El creador de contenido compara el sistema colombiano con el estadounidense, donde abundan calles como “Whispering Pines Lane” o “Old Mill Road”. “Ninguna de esas te dice dónde estás, solo suenan bonito”, ironiza. En contraste, explica que en Colombia las direcciones funcionan como un sistema de coordenadas. “No es solo para encontrar un lugar, la dirección ya te está diciendo cómo llegar”, afirma.

Griffith recuerda que en ciudades como Bogotá las calles van de oriente a occidente y las carreras de norte a sur. “No hay nombres poéticos, hay información”, resume. Para él, una dirección como “Calle 72 número 11-14” no es un número arbitrario, sino una instrucción clara: “Estás en la Calle 72, cerca de la Carrera 11, y caminas unos 14 metros desde la esquina”. Según el youtuber, “no hay adivinanzas, no hay ‘¿será este el edificio?’”.

La dirección como GPS mental

En un video viral, el
En un video viral, el creador de contenido extranjero destacó que las direcciones colombianas permiten ubicarse sin GPS y hasta saber en qué lado de la calle pararse- crédito Google Maps

Uno de los puntos que más destaca The Americano es que el sistema permite estimar distancias sin mapas ni aplicaciones. “Si alguien te dice ‘estoy en la Calle 80 con Carrera 30’, tu cerebro ya sabe que está lejos del centro”, explica. Para Griffith, ahí está la gran diferencia cultural: “En Estados Unidos, la dirección es algo que usas después. En Colombia, la dirección es la dirección”.

El extranjero asegura que, una vez entendido el sistema, moverse por la ciudad se vuelve “extrañamente satisfactorio”. “No piensas ‘¿cómo llego?’, piensas ‘ah, eso queda cerca’”, dice. Incluso afirma que ha caminado y pedaleado hacia direcciones en las que nunca había estado sin necesidad de GPS. “Eso no es suerte, es diseño”, remarca.

La lógica, además, se replica en distintas ciudades. “Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla… diferentes vibras, misma estructura”, sostiene. Para él, esa consistencia reduce el estrés y elimina la sensación de estar perdido. “No estás improvisando, estás calculando”, resume.

El detalle que lo cambia todo: el lado de la calle

“Una vez lo entiendes, todo
“Una vez lo entiendes, todo lo demás se siente perezoso”, dijo el youtuber Matt Griffith al explicar por qué Colombia “resolvió la navegación urbana”- crédito Google Maps

Aunque ya había hablado del tema en un video anterior, Griffith confiesa que dejó por fuera “una pieza clave del rompecabezas”. Y es la que más lo sorprendió. “La dirección también te dice en qué lado de la calle debes estar”, afirma. En Colombia, explica, los números pares están en un costado y los impares en el otro. “Suena pequeño, pero en la práctica es enorme”, asegura.

El youtuber describe una escena común: “Llegas a la cuadra, ves los números 23 y 25, y sabes de inmediato que estás en el lado equivocado”. Nada de caminar de más o cruzar fingiendo que era parte del plan. “El sistema no solo te lleva cerca, te lleva exactamente al lugar correcto”, dice.

Para Griffith, esa combinación de grilla, distancia y paridad convierte la navegación urbana en algo casi automático. “Ya no estás buscando una dirección, solo estás caminando hacia ella”, afirma. Incluso los elementos más caóticos, como diagonales, transversales o calles bis, le parecen extensiones lógicas del sistema. “No rompe la lógica, solo la ajusta”, explica.

Al final del video, el mensaje es claro: “Colombia no diseñó solo un sistema de direcciones, resolvió la navegación”. Y concluye con una frase que resume su fascinación: “Cuando lo entiendes, dejas de moverte como visitante y empiezas a moverte como alguien que pertenece”.

Temas Relacionados

Matt GriffithThe AmericanoVideo viralDirecciones ciudadColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

San Valentín 2026: cómo detectar estafadores en ‘apps’ de citas y evitar caer en engaños

Una de las recomendaciones principales es desconfiar de los perfiles que piden dinero y fotos retocadas o hechas por inteligencia artificial

San Valentín 2026: cómo detectar

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, se posicionó frente a Yina Calderón por sus ataques: “Estás perdiendo el tiempo”

El mexicano le habría respondido a la creadora de contenido por los aparentes comentarios que le habría lanzado en diferentes publicaciones en redes sociales al confirmarse como participantes

Kunno, de ‘La casa de

Ella es la colombiana que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

La modelo barranquillera vivió un momento histórico al mostrar el símbolo nacional frente a millones y compartir su emoción como inmigrante latina

Ella es la colombiana que

Conductor de ‘app’ boleteó a una pasajera en Bogotá porque le quería pagar “de otra forma”: “¡Necesita colágeno, ‘Fercho’!”

Fernando Arbeláez, creador de contenido que trabaja en varias plataformas de transporte, difundió las grabaciones que evidencian la actitud inapropiada de una ciudadana

Conductor de ‘app’ boleteó a

Gustavo Petro responde a reclamos de alcaldes excluidos de encuentro en Montería: “No estamos en un foro ni en una fiesta”

Las autoridades locales manifestaron insatisfacción por el limitado acceso al encuentro, en el que buscaban plantear necesidades de comunidades afectadas

Gustavo Petro responde a reclamos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video: ‘Naín’, líder de

En video: ‘Naín’, líder de Acsn, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, se posicionó frente a Yina Calderón por sus ataques: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la colombiana que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó tras polémico comentario a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Emiro Navarro recordó incómodo episodio con Juanda Caribe y habló del rechazo que vivió cuando empezaba en redes sociales: “Ya sané”

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explicó el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Camila Osorio avanzó a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio