Sofía Vergara sorprendió relatando un gol en medio del Super Bowl LX: así le fue

El video obtuvo una gran cantidad de reproducciones, pues no muchos se esperaban ver a la actriz en este rol - crédito @LuisOmarTapia / X

El Super Bowl LX, que se llevó a cabo durante la jornada del domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, reunió a figuras de alto perfil dentro y fuera del campo, que iban mucho más allá del mundo deportivo, pues también hicieron presencia cantantes, actores, entre otros.

Entre las figuras principales se destacó la actriz, modelo, empresaria y productora Sofía Vergara, que llamó la atención tanto por su presencia como por su participación en una dinámica poco habitual para ella, teniendo en cuenta que se dedicó a relatar deportes, una faceta poco conocida para sus seguidores.

Así quedó demostrado a través de un clip que se viralizó en las redes sociales, en el que se ve a la famosa acompañando al periodista y relator deportivo chileno Luis Omar Tapia, que fue el encargado de difundir el video en el que se aprecia a Sofía Vergara incursionando en el relato deportivo.

Al compartir la grabación, Tapia escribió en su cuenta oficial de X: “Enseñándole a relatar un gol a Sofía Vergara”, lo que, sin duda, sorprendió a los seguidores de la actriz.

Sofía Vergara dejó a todos boquiabiertos al animarse a narrar un gol durante el evento deportivo - crédito @sofiavergara/Instagram

En el video se aprecia al relator deportivo entregando sus mejores tips a la colombiana para que cantara un gol. Desde la respiración hasta la entonación y la duración de la palabra fueron ensayados por la “Toty”, que descrestó con su capacidad, por lo que las reacciones a esta publicación no se hicieron esperar.

Entre los comentarios más populares se encuentran algunos mensajes de sus seguidores en los que se indican frases como la siguiente: “Colombiana divinaaa”, “Crack de cracks maestro” y “No puedes ser taaaaaan crack. Te lo mereces Luis!”, refiriéndose a la posibilidad de estar con una figura tan reconocida a nivel internacional.

Del mismo modo, hubo algunos que aprovecharon para resaltar la belleza de Sofía Vergara, que se destacó al lucir un outfit bastante relajado y acorde a la ocasión en medio del evento deportivo que se llevó a cabo en la ciudad de Santa Clara, en California (Estados Unidos).

Sin embargo, esta no fue la única aparición destacada, pues, durante el show de medio tiempo, la actriz también se mostró disfrutando la actuación de Benito Martínez, conocido en el mundo del espectáculo como Bad Bunny. Sofía Vergara se encontraba acompañada de Douglas Chabott mientras bailaba y cantaba durante la presentación, por lo que expresó: “Lo máximo Bad Bunny”, halagando el show brindado por el puertorriqueño.

Sofía Vergara fue captada en los palcos del Levi's Stadium junto a Douglas Chabott, viendo el Super Bowl - crédito DAZN captura de pantalla

Karol G y otros colombianos en escena

Bad Bunny apareció en su particular casita y no dudó en invitar allí a algunos de los famosos más importantes del mundo, entre ellos, seleccionó a la paisa Karol G, que fue enfocada durante la transmisión, puesto que se encontraba en primera fila durante la canción Yo perreo sola, acompañada por celebridades como Pedro Pascal, Young Miko, Jessica Alba y Cardi B.

La colombiana descrestó con su belleza, pues llevaba puesto un vestido en tono marfil de Ann Demeulemeester que le hacía honor a su figura, pues estaba elaborado con una tela con transparencias y llevaba además un toque estilo telaraña, que fue destacado entre los demás asistentes.

Varios latinos se destacaron durante el evento deportivo - crédito @sofiavergara/Instagram

Cabe mencionar que entre el público también se destacó la presencia de Ryan Casto y J Balvin, que en conversación con TMZ Sports, respondió acerca de las canciones que esperaba que cantara Bad Bunny en la noche: “Todas. Es mi amigo”, sostuvo y abordó el debate sobre la barrera idiomática para el público estadounidense: “Solo tienen que subirse al flow. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿sabes? Solo sígannos, no importa. Yo aprendí, crecí escuchando hip hop y no sabía lo que decían, solo me dejaba llevar por la vibra”.