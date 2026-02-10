Sara Uribe dejó emotivo mensaje para Manuela Gómez tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No tiene maldad”

Sara Uribe recordó sus primeras participaciones en televisión hace más de una década - crédito @sara_uribe/Instagram

La doble eliminación del domingo 8 de febrero de 2026 en La casa de los famosos Colombia sorprendió a los seguidores, pues las participantes que tuvieron que abandonar la competencia fueron Sara Uribe y Marilyn Patiño, que estuvieron juntas en esta última semana bajo la dinámica que proponía dos salidas del reality.

En diálogo con Infobae Colombia, Sara Uribe se refirió a las diferencias entre esta edición y su experiencia en realities de convivencia, teniendo en cuenta que participó y ganó la segunda temporada de Protagonistas de Nuestra Tele en 2012.

La presentadora indicó que las experiencias no tuvieron nada que ver: “Totalmente diferente. Esto pasa hace 14 años. Yo tenía 22 años, no tenía nada que perder, estaba por apostarle todo a la vida”, afirmó.

La famosa cambió bastante y así lo demostró en su paso por el 'reality' - crédito @sara_uribe/X

La exconcursante explicó que anteriormente los realities solo se veían por televisión en la franja estelar nocturna durante un par de horas: “No estaban tan fuertes las redes sociales, estábamos todos buscando una oportunidad laboral para llegar a uno o dos canales que hay en nuestro, en nuestro país”. Según su testimonio, antes no existía la presión de generar contenido personal como ocurre actualmente: “Esto de generar contenido y hacerlo de manera personal no, no existía para los jóvenes”.

Sara Uribe reconoció que las estrategias y la percepción del público evolucionaron: “Nosotras ya estamos llegando a una etapa en la que ya no no damos contenido porque entonces no peleamos, no damos contenido entonces porque no gritamos, no damos contenido entonces porque no te ofendemos, porque no hacemos bullying, porque respetamos... Somos hipócritas porque entonces nos reímos con todos, porque somos doble cara, entonces porque en este momento decimos que no nos cae algo bien y lo hacemos de una manera correcta, prudente... Entonces creo que todo cambia”.

Sobre el impacto sociocultural del programa, sostuvo: “Es un programa que es muy arraigado a la cultura que tenemos en este momento en nuestro país y que yo creo que está uniendo a muchas personas, pero también genera desunión en comentarios, en formas de pensar. Creo que es muy diverso”.

Sara Uribe y Manuela Gómez hicieron una buena amistad desde 'Protagonistas de Nuestra Tele' - crédito Buen día Colombia / Instagram

El mensaje de Sara Uribe para Manuela Gómez

Manuela quedó devastada tras la salida de Sara Uribe, con la que compartió también en Protagonistas de Nuestra Tele, por lo que la famosa expuso el vínculo de apoyo que mantuvieron durante la competencia: “Sí, la verdad es que es muy duro. Yo creo que ella apenas iba a empezar como a jugar y se sentía respaldada y como en refugio conmigo. Uno a veces sí necesita una persona que le toque el hombrito a uno y le recuerde lo valiosa y lo magnífica que uno es”, afirmó.

La recién eliminada de La casa de los famosos se refirió a la importancia de este momento a nivel personal y profesional para su compañera: “Para mí, en lo personal, a Manuela le va a servir muchísimo este reality para reencontrarse con ella misma, para verse sexy, para sentirse amada, para sentirse viva. Volvió a sonreír, se ve hermosísima en televisión. O sea, tiene el cuerpazo de tu vida. Y aparte de eso, encontramos un ser humano diferente, un alma genuina, un alma que no tiene ni maldad porque no le dio ni pal complot”.

La exconcursante también destacó la maternidad de Manuela, pues las dos son madres, así que comprende el desafío emocional de estar en el reality: “Es una mamá con demasiados valores que está viviendo su maternidad a flor de piel. Así que este reality puede que no le haya traído unas cosas como beneficio, pero, para ella, en lo personal, creo que va a ser una bendición del cielo”.

Sara Uribe y Manuela estuvieron juntas en la misma temporada de 'Protagonistas' - crédito Canal RCN

El respaldo a Manuela seguirá después de la eliminación, pues Marilyn Patiño explicó: “La idea es darle todo el apoyo, por eso mismo le pusimos ahí a Valentino en placa para que ella también sintiera que desde acá la apoyamos porque a él se le posicionó a ella y no nos gustó, obviamente”.

Finalmente, Sara Uribe reflexionó sobre las críticas recibidas durante su paso por el formato: “Así me digan mueble que me faltó, que no sé qué... Perfecto, porque yo soy una mujer tranquila, soy una mujer que ya no me desgasto con muchas cosas y que estoy en otra sintonía de mi vida y creo que eso se notó también, la calma del alma”.