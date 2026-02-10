Colombia

Roy Barreras se refirió a decisión de Petro de no participar en la consulta del Frente por la Vida: “Tiene razón, no soy de izquierda”

El candidato presidencial subrayó que la consulta del 8 de marzo no es de izquierda e insistió en la inclusión de diversas corrientes políticas y sociales

Roy Barreras reconoció el derecho
Roy Barreras reconoció el derecho de Petro a distanciarse y afirmó que la consulta busca un espectro más amplio - crédito Colprensa

Roy Barreras, exsenador y candidato presidencial, aseguró en Sin anestesia, de La Luciérnaga en Caracol Radio, que la consulta del Frente por la Vida no corresponde a una iniciativa de izquierda.

Según explicó, ese sector político ya realizó su proceso interno en octubre de 2025, por lo que la consulta actual responde a la conformación de un Frente Amplio que integra diversas corrientes y grupos ciudadanos.

Durante la entrevista, Barreras destacó que en el proceso convergen actores del centro político, liberales, independientes, integrantes del Partido de la U y personas sin afiliación partidista. Además, mencionó la participación de sectores sociales como desempleados, trabajadores informales y mujeres cabeza de hogar.

Barreras subrayó que la convocatoria busca atraer una representación amplia y no limitarse a una sola tendencia, enfatizando la pluralidad del Frente.

Roy Barreras reconoce el derecho
Roy Barreras reconoce el derecho de Petro a distanciarse de la consulta del 8 de marzo - crédito Roy Barreras/Facebook

El aspirante invitó a la ciudadanía a acudir a las urnas el próximo 8 de marzo para, según sus palabras, derrotar la consulta uribista. No obstante, recordó que el Frente Amplio no cuenta con el respaldo ni la participación del presidente Gustavo Petro.

Barreras fue claro al señalar que el jefe de Estado ha solicitado públicamente no votar en la consulta, argumentando que la exclusión del candidato de la izquierda, Iván Cepeda, justifica esa postura.

El candidato consideró legítima la decisión del presidente Petro de defender a su partido y a su candidato, reiterando su propio posicionamiento ideológico.

“Tiene toda la razón el presidente Petro, yo no soy de izquierda, soy liberal demócrata de centro, pero tiene derecho a que, si le quitan el candidato de la izquierda, a no pedir el tarjetón”, afirmó Barreras.

En la conversación, insistió en diferenciarse de la izquierda, indicando que Iván Cepeda representa ese sector, mientras que él se identifica con el centro político, abogando por la coexistencia de distintas visiones en un proyecto común.

Barreras también hizo referencia a encuestas recientes que, según su análisis, desmienten una polarización estricta en la sociedad colombiana. Explicó que aproximadamente un 30% de la ciudadanía se ubica en cada extremo ideológico, mientras que un 40% rechaza un país dividido.

Roy Barreras señaló que la
Roy Barreras señaló que la decisión de Petro responde a la defensa de su partido y su candidato - crédito Montaje Infobae

“La mayoría no quiere un país dividido”, sostuvo el exsenador, quien identificó a ese segmento como ciudadanos de centro y sectores moderados enfocados en la búsqueda de consensos y estabilidad.

Para el expresidente del Senado, ese grupo representa el núcleo del progresismo colombiano y la base para una propuesta política incluyente.

Roy Barreras propone a Gustavo Petro como fórmula vicepresidencial y convoca al progresismo al debate

Roy Barreras, exsenador y aspirante presidencial, sorprendió al proponer públicamente que Gustavo Petro, actual presidente, lo acompañe como candidato a la vicepresidencia en las próximas elecciones.

La sugerencia, difundida mediante un video en la red social X, abrió un debate inédito sobre la participación de exmandatarios en fórmulas distintas al máximo cargo del Ejecutivo y desafía las estructuras tradicionales de las alianzas políticas en Colombia.

Barreras, conocido por su trayectoria parlamentaria y su papel dentro de la centroizquierda, dirigió su mensaje al electorado progresista.

Roy Barreras invita al progresismo a respaldar la candidatura vicepresidencial de Gustavo Petro - crédito @RoyBarreras

“Le pregunto al pueblo progresista de Colombia si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro Urrego fuese vicepresidente”, expresó, invitando a repensar la continuidad del proceso de transformación iniciado por el actual gobierno.

En el plano jurídico, Barreras sostuvo que la Constitución no impide que un expresidente postule a la vicepresidencia, citando expertos y conceptos de exmagistrados del Consejo de Estado.

“No existe en el ordenamiento constitucional ni legal colombiano ninguna norma que prohíba o inhabilite a un expresidente para postularse o ser elegido como vicepresidente de la República”, leyó el exsenador.

Barreras aclaró que no consultó previamente su propuesta con Petro y llamó a las bases del petrismo a pronunciarse sobre la fórmula.

“Puede serlo y yo estoy dispuesto a que fuese y me hiciera el honor de ser mi fórmula”, concluyó, invitando a un debate abierto sobre la dirección del progresismo en el país.

