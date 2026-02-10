“Quieren ir por la cabeza del presidente”: Petro se reifiró a posible imputación de Roa y señaló a la “cúpula” de la Fiscalía

El presidente Gustavo Petro señaló a la cúpula de la Fiscalía de estar detrás de él y criticó otros casos investigados por el ente acusador, como el de la Ungrd y el de su hijo Nicolás Petro - crédito Presidencia

Durante el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 10 de febrero de 2026 en Montería (Córdoba), el presidente Gustavo Petro se refirió a la doble imputación que hará la Fiscalía General de la Nación en contra de Ricardo Roa, presidente de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) y exgerente de su campaña electoral de 2022. El ente acusador busca investigar a Roa por la presunta violación de topes de la campaña y por tráfico de influencias, en relación con la compra de un apartamento de lujo en el norte de Bogotá.

Para el primer mandatario, la situación en la que se encuentra el presidente de Ecopetrol carece de sustento, toda vez que, según advirtió, no hubo violación de topes de financiación en su campaña. Advirtió, además, que estarían buscando investigarlo también por estos hechos.

"No hablo de más, pero nosotros no tenemos sobretopes. Y el que esté iniciándose un proceso penal por lo mismo, significa que quieren ir por la cabeza del presidente, no de Roa. Y entendámoslo", señaló el jefe de Estado en el encuentro con su gabinete ministerial.

La posible doble imputación de Ricardo Roa responde a la violación de topes en la campaña de Gustavo Petro y a la compra de un apartamento de lujo en Bogotá - crédito Colprensa

Aseguró que se trata de una acción adelantada desde la “cúpula” de la Fiscalía, hoy liderada por Luz Adriana Camargo, que en varias oportunidades ha sido blanco de críticas por parte del presidente Petro, que ha cuestionado la falta de avances en determinadas investigaciones.

Indicó que en este caso relativo a su campaña se suma a otros que, a su juicio, no han sido abordados correctamente por el ente acusador:

Los de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y por interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.

El de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que consistió en el desvío de recursos de la entidad y en el direccionamiento de contratos. Dos de sus exministros ahora están siendo investigados por estos hechos y permanecen privados de la libertad: Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.

El presidente Petro aseguró que sus exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco no estuvieron involucrados en el caso de corrupción de la Ungrd - crédito Ungrd

“Como querían llevar a mi hijo preso, como se llevaron al doctor en economía Bonilla, que no tiene ninguna culpa de lo que pasó en Ungrd. Y creo que Velasco tampoco. Pasó un mes ahí y ya. No tuvo nada, no contrató nada”, aseveró.

El mandatario cuestionó el hecho de que algunos congresistas presuntamente involucrados en el entramado de corrupción de la Ungrd no estén respondiendo ante la justicia y que, por el contrario, estén haciendo campaña política para las próximas elecciones y adelantando proyectos en sus regiones, los cuales podrían derivar en el robo de recursos del Estado.

“No se llevan a los parlamentarios presos, están aquí haciendo campaña, aquí están los afiches, aquí en Montería”, dijo.

Ricardo Roa no renunciará, pese a posible doble imputación

El ente acusador ya definió la fecha en la que hará la primera de dos imputaciones en contra de Ricardo Roa: la de tráfico de influcencias, por la compra del apartamento de lujo en Bogotá. La diligencia se llevará a cabo el 9 de marzo.

Ricardo Roa no contempla renunciar a la Presidencia de Ecopetrol, pese a posible llamamiento a imputación - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Juan David León, apoderado de Ricardo Roa, informó que, por ahora, no se ha contemplado la posibilidad de que el funcionario renuncie a la Presidencia de Ecopetrol, pese a la investigación formal que se le avecina. “Creo que no debe renunciar, y tengo entendido, de lo que se ha podido conversar, es que no va a renunciar”, detalló el abogado, en conversación con La FM.

Advirtió que la defensa material y técnica de Roa no ha sido notificada formalmente sobre una citación a audiencia de formulación de imputación de cargos. Aunado a ello, explicó que el proceso penal no va adelantado, por lo que Roa no tendría motivos para renunciar a su cargo en la estatal petrolera.

“Esta es una fase incipiente; no tiene sentido adoptar una decisión cuando todavía hay posibilidad de demostrar que no existe conducta delictiva. Es decir, estamos hasta ahora arrancando un proceso penal”, indicó.