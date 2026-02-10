Petro advierte lluvias sin precedentes en Córdoba y pide levantar la suspensión de la emergencia económica

El presidente afirmó que las lluvias en Córdoba no tienen precedentes, alertó sobre la posible llegada de nuevos frentes fríos y sostuvo que levantar la suspensión de la emergencia económica es clave para atender la crisis. - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro alertó que las lluvias registradas en Córdoba superan cualquier antecedente histórico, estarían asociadas a frentes fríos árticos y podrían repetirse en los próximos días, por lo que insistió en la necesidad de levantar la suspensión de la emergencia económica para atender la crisis humanitaria y material que deja miles de familias afectadas en el departamento.

La advertencia fue hecha durante el Consejo de Ministros realizado en Montería, convocado para evaluar la magnitud de la emergencia provocada por las precipitaciones atípicas que han generado inundaciones tanto en zonas rurales como urbanas del territorio cordobés.

“Nunca había llovido tanto como ahora en Córdoba”

Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que Colombia enfrenta un fenómeno climático sin precedentes, relacionado con la llegada de frentes fríos provenientes del Ártico, los cuales, según explicó, no habían impactado antes al país con esta intensidad.

“Nunca había llovido tanto en estos días en Córdoba, nunca como ahora”, afirmó Petro, al señalar que las precipitaciones han sido hasta 18 veces superiores al promedio histórico para esta época del año.

El mandatario sostuvo que este comportamiento climático era imprevisible, incluso para los sistemas de monitoreo meteorológico, y advirtió que un nuevo frente frío podría llegar en los próximos días, lo que agravaría aún más la situación en la región Caribe.

El mandatario señaló fallas en la gestión de la crisis y cuestionó a sectores políticos por el manejo de los recursos destinados a la atención de la emergencia. - crédito Presidencia

Petro defiende levantar la emergencia económica

En ese contexto, Petro defendió la necesidad de levantar la suspensión de la emergencia económica, al considerar que es una herramienta clave para responder con mayor rapidez y recursos a la crisis que atraviesa Córdoba.

El presidente cuestionó a sectores políticos que se oponen a esta medida y aseguró que la negativa a permitir mecanismos extraordinarios de financiamiento limita la capacidad del Estado para proteger a la población afectada.

“¿Cómo vamos a defendernos si no levantan la emergencia económica?”, planteó el mandatario, al tiempo que criticó a dirigentes locales y nacionales por lo que calificó como una mala gestión de la ayuda humanitaria.

Señalamientos por manejo de ayudas y consecuencias humanas

Durante su intervención, Petro fue enfático al señalar que la tragedia no solo es natural, sino también política, al responsabilizar a líderes regionales y nacionales por el manejo de los recursos y la entrega de ayudas.

Aseguró que algunos sectores se estarían atribuyendo la distribución de alimentos financiados con recursos públicos, lo que, según dijo, termina afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

“Le quitaron la comida de la boca a la gente”, afirmó, al advertir que las consecuencias de las inundaciones han sido devastadoras, especialmente para campesinos, habitantes urbanos y poblaciones empobrecidas.

El presidente también subrayó que la emergencia golpea tanto al campo como a las ciudades, y recordó que, por mandato constitucional, los alcaldes tienen un papel clave en la atención de la crisis urbana, en coordinación con el Gobierno nacional.

La directora del Ideam explicó que en los primeros días de febrero cayó la lluvia prevista para todo el mes, debido a la combinación de varios fenómenos meteorológicos difíciles de predecir en el trópico. - crédito Presidencia

Ideam confirma fenómeno sin precedentes históricos

Las declaraciones del presidente fueron respaldadas por la directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, quien confirmó que las lluvias registradas a inicios de febrero no tienen precedentes históricos en la región.

Según explicó, en los primeros siete días de febrero cayó la cantidad de lluvia que normalmente se espera para todo el mes, lo que agravó la situación hidrometeorológica en Córdoba y otras zonas del país.

“Fue un hecho sin precedentes históricos en términos hidrometeorológicos para esta región”, señaló la funcionaria.

Echeverry aclaró que, aunque el frente frío ártico tuvo un impacto significativo, no fue el único fenómeno involucrado, sino que se presentó una combinación inusual de varios sistemas convectivos que favorecieron lluvias intensas en un mes que normalmente es seco.

La directora del Ideam detalló las limitaciones en la predicción de estos eventos y explicó cómo la interacción de sistemas atmosféricos intensificó las lluvias. - crédito Presidencia

Alta impredecibilidad climática en el trópico

La directora del Ideam explicó que los frentes fríos son fenómenos normales en el hemisferio norte, pero no es habitual que lleguen con tanta intensidad ni que influyan de manera tan marcada sobre el Caribe colombiano.

Indicó que, en este caso, el frente frío no ingresó directamente al país, pero sí alteró el patrón de circulación atmosférica, generando aumento de vientos, oleaje y precipitaciones extremas.

Además, advirtió que la capacidad de predicción en el trópico es limitada, debido al comportamiento caótico de los sistemas meteorológicos en esta región.

“Solo con dos o tres días de anticipación pudimos saber que iba a afectar la región con esa intensidad”, precisó.

Finalmente, el Ideam informó que un tercer frente frío ya se está alejando de la zona de impacto, por lo que, hasta el momento, no se espera que tenga efectos significativos sobre el territorio nacional, aunque el monitoreo se mantiene de forma permanente, las 24 horas del día.