Marilyn Patiño se despachó contra los habitantes de ‘La casa de los famosos’: “Son el reinado del ‘bullying’ y la verdulería”

La casa de los famosos Colombia tuvo un fuerte cambio debido a la implementación del “poder dúo”, que obligó a los concursantes a competir en parejas. Como resultado, los televidentes presenciaron la salida simultánea de dos participantes en la noche del domingo 8 de febrero de 2026. Se trata de Marilyn Patiño y Sara Uribe, dos de las caras más reconocidas de la competencia.

Marilyn Patiño fue protagonista de varios desacuerdos al interior de la casa, y, en entrevista con Infobae Colombia, se refirió al impacto personal de su eliminación y la salida de su compañera Sara Uribe.

Al analizar la forma en que salió de la competencia, Marilyn Patiño sostuvo: “Yo creo que yo arrastré al abismo a Sara. Yo creo que la tiré al abismo”, refiriéndose con humor a su eliminación.

Sin embargo, la actriz reconoció que la reacción de su compañera resultó crucial para aliviar la carga emocional que supuso ese desenlace: “Ella dice que ella está feliz de haber salido, entonces eso a mí me da mucha paz espiritual, me llena de paz espiritual, porque yo no quería hacerle daño a nadie. O sea, miren, se los prometo, que mi intención nunca es desde el destruir”.

Sobre las críticas recibidas dentro del reality, especialmente en la dinámica de posicionamiento, la famosa actriz estableció límites claros respecto a su manera de actuar en el juego: “Y si hablamos de posicionamientos, siempre lo hice defendiéndome. Mis posicionamientos fue defensa, defensa personal, defensa. Nada en contra de nadie, pero sí defendiéndome porque, o sea, no me puedo quedar callada como así”, declaró a Infobae Colombia.

Sobre el trato recibido por Mariana Zapata y Nicolás Arrieta durante la gala, Marilyn Patiño fue contundente al calificar sus intervenciones: “Siento que faltó exquisitez de parte de ellos al hablar. Siento que son el reinado del bullying y la verdulería. Mientras tanto, yo les respondo con argumentos y bases sólidas. Soy una mujer que dice las cosas con valentía, pero sobre todo con, con elegancia, con distinción”.

Así, aclaró su postura frente a los comentarios despectivos escuchados durante el reality: “No hay necesidad de decirle a nadie bobo ni adjetivos calificativos ridiculizándolos. Pero sí, lo que usé fue primero en mi defensa, la armadura que me pongo de Dios cada vez que iba a un posicionamiento. Y segundo, por supuesto, desde la creatividad, porque me encanta la creatividad, me encantan los personajes y aluciné. Aluciné cada vez que estuve ahí parada y ya sabía quién se iba a posicionar, eran tan predecibles, bebé”, dijo a Infobae Colombia.

“La dimos toda y nos mostramos como fuimos. Yo con mis personajes y todo, pero fui yo. Entre mi locura y todo lo que soy, pero soy yo y eso soy. Y para los que critiquen, sí soy yo, les doy la razón y para los que me apoyen, también soy yo, también les doy la razón”, dijo la famosa sobre su salida del concurso.

Del mismo modo reiteró que su petición hacia sus seguidores no estuvo dirigida a que la sacaran de la casa sin motivo alguno: “Lo dije varias veces a cámara y les dije: ‘Si ustedes ven que yo no lo estoy haciendo bien, sáquenme, pero si ustedes ven que yo estoy jugando, que todo está bien, apóyenme’, porque el apoyo siempre va a ser bien recibido y bienvenido. Pero eso sí, no se dejen manipular porque yo no voy a estar aquí cada que me nominen en cámara diciendo: ‘Sálvenme, sálvenme, sálvenme’. Ustedes saben que yo no soy así”, señaló a Infobae Colombia.

Ante este panorama agregó: “Entonces, yo creo que siento que muchas personas malinterpretaron el mensaje. Dijeron: ‘No, esta se quiere salir, entonces no la apoyamos y que se salga’. No sé, no sé hasta qué punto fue, pero igual me siento superagradecida por todo el apoyo”.

Además, reiteró su gratitud hacia su fandom: “Es recíproco totalmente el amor y haber representado a las madres cabeza de hogar y mujeres empoderadas, solas, solteras. Para mí fue un honor”, afirmó a Infobae Colombia.