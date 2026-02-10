Colombia

Marilyn Patiño se despachó contra los habitantes de ‘La casa de los famosos’: “Son el reinado del ‘bullying’ y la verdulería”

La actriz contó cómo vivió la polémica doble eliminación, además de su percepción sobre sus compañeros

Guardar
Marilyn Patiño aseguró que salió
Marilyn Patiño aseguró que salió defendiendo sus convicciones y destacando la importancia de mantenerse fiel a sus valores - crédito cortesía RCN

La casa de los famosos Colombia tuvo un fuerte cambio debido a la implementación del “poder dúo”, que obligó a los concursantes a competir en parejas. Como resultado, los televidentes presenciaron la salida simultánea de dos participantes en la noche del domingo 8 de febrero de 2026. Se trata de Marilyn Patiño y Sara Uribe, dos de las caras más reconocidas de la competencia.

Marilyn Patiño fue protagonista de varios desacuerdos al interior de la casa, y, en entrevista con Infobae Colombia, se refirió al impacto personal de su eliminación y la salida de su compañera Sara Uribe.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al analizar la forma en que salió de la competencia, Marilyn Patiño sostuvo: “Yo creo que yo arrastré al abismo a Sara. Yo creo que la tiré al abismo”, refiriéndose con humor a su eliminación.

Sin embargo, la actriz reconoció que la reacción de su compañera resultó crucial para aliviar la carga emocional que supuso ese desenlace: “Ella dice que ella está feliz de haber salido, entonces eso a mí me da mucha paz espiritual, me llena de paz espiritual, porque yo no quería hacerle daño a nadie. O sea, miren, se los prometo, que mi intención nunca es desde el destruir”.

En medio de la tensión
En medio de la tensión del 'reality', la famosa mostró su personalidad y carácter - crédito @marilynpatino1/IG

Sobre las críticas recibidas dentro del reality, especialmente en la dinámica de posicionamiento, la famosa actriz estableció límites claros respecto a su manera de actuar en el juego: “Y si hablamos de posicionamientos, siempre lo hice defendiéndome. Mis posicionamientos fue defensa, defensa personal, defensa. Nada en contra de nadie, pero sí defendiéndome porque, o sea, no me puedo quedar callada como así”, declaró a Infobae Colombia.

Sobre el trato recibido por Mariana Zapata y Nicolás Arrieta durante la gala, Marilyn Patiño fue contundente al calificar sus intervenciones: “Siento que faltó exquisitez de parte de ellos al hablar. Siento que son el reinado del bullying y la verdulería. Mientras tanto, yo les respondo con argumentos y bases sólidas. Soy una mujer que dice las cosas con valentía, pero sobre todo con, con elegancia, con distinción”.

Así, aclaró su postura frente a los comentarios despectivos escuchados durante el reality: “No hay necesidad de decirle a nadie bobo ni adjetivos calificativos ridiculizándolos. Pero sí, lo que usé fue primero en mi defensa, la armadura que me pongo de Dios cada vez que iba a un posicionamiento. Y segundo, por supuesto, desde la creatividad, porque me encanta la creatividad, me encantan los personajes y aluciné. Aluciné cada vez que estuve ahí parada y ya sabía quién se iba a posicionar, eran tan predecibles, bebé”, dijo a Infobae Colombia.

La actriz dejó clara su
La actriz dejó clara su postura frente a las críticas y reafirmó que su paso por el 'reality' fue una muestra de empoderamiento - crédito @marilynpatino1/Instagram

“La dimos toda y nos mostramos como fuimos. Yo con mis personajes y todo, pero fui yo. Entre mi locura y todo lo que soy, pero soy yo y eso soy. Y para los que critiquen, sí soy yo, les doy la razón y para los que me apoyen, también soy yo, también les doy la razón”, dijo la famosa sobre su salida del concurso.

Marilyn Patiño agradeció a los
Marilyn Patiño agradeció a los que la apoyaron - crédito @marilynpatino1/Instagram

Del mismo modo reiteró que su petición hacia sus seguidores no estuvo dirigida a que la sacaran de la casa sin motivo alguno: “Lo dije varias veces a cámara y les dije: ‘Si ustedes ven que yo no lo estoy haciendo bien, sáquenme, pero si ustedes ven que yo estoy jugando, que todo está bien, apóyenme’, porque el apoyo siempre va a ser bien recibido y bienvenido. Pero eso sí, no se dejen manipular porque yo no voy a estar aquí cada que me nominen en cámara diciendo: ‘Sálvenme, sálvenme, sálvenme’. Ustedes saben que yo no soy así”, señaló a Infobae Colombia.

Ante este panorama agregó: “Entonces, yo creo que siento que muchas personas malinterpretaron el mensaje. Dijeron: ‘No, esta se quiere salir, entonces no la apoyamos y que se salga’. No sé, no sé hasta qué punto fue, pero igual me siento superagradecida por todo el apoyo”.

Además, reiteró su gratitud hacia su fandom: “Es recíproco totalmente el amor y haber representado a las madres cabeza de hogar y mujeres empoderadas, solas, solteras. Para mí fue un honor”, afirmó a Infobae Colombia.

Temas Relacionados

Marilyn PatiñoLa casa de los famosos ColombiaLa casa de los famososSara UribeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Al interior del Cecot, la megacárcel de El Salvador que inspira propuestas en Colombia

Juan Díaz documentó cómo son las condiciones de los internos en una de las prisiones más populares de Latinoamérica

Al interior del Cecot, la

Chontico Noche: Resultado último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche: Resultado último sorteo

El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto

El colombiano es uno de los goleadores de la Primeira Liga del fútbol lusitano

El héroe del clásico: Luis

Gobierno Petro tomó decisión contra Urrá S.A. por incumplimientos en embalse Urrá I, en Córdoba: “Comportamiento no puede defenderse”

Las consecuencias identificadas, que afectan tanto a la infraestructura técnica como al bienestar social y ambiental, confirman el valor de una supervisión pública estricta y de modelos de gestión hídrica transformadores

Gobierno Petro tomó decisión contra

Gobierno Petro adjudicó más de $70.000 millones en contratos de publicidad institucional antes de la Ley de Garantías

El informe presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda, que aspira llegar al Senado por el partido Alianza Verde, reveló un incremento del 4.166% respecto a lo sucedido en 2022, antes de los comicios en los que el hoy presidente resultó elegido

Gobierno Petro adjudicó más de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Familia de Yeison Jiménez alertó

Familia de Yeison Jiménez alertó sobre fraude digital usando la identidad de una de sus hijas

Jenny López reveló el dilema que tiene con Jhonny Rivera por una “roba maridos”

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Deportes

El héroe del clásico: Luis

El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto

Técnico de Palmeiras reconoció que el fichaje de Jhon Arias fue una contratación de la presidenta

Omar Pérez recibió alta médica tras infarto que lo tuvo al borde de la muerte: “Agradecerles de corazón”

Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales

Fernando Diniz respaldó a Marino Hinestroza en Vasco da Gama y pidió paciencia en su adaptación