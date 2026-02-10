Colombia

Gustavo Petro respondió a críticas y cuestionó la “miseria” en crímenes y corrupción en Córdoba por emergencia climática

El presidente colombiano ha cuestionado en varias publicaciones en su cuenta de X las decisiones de los congresistas oriundos de las regiones más afectadas por las lluvias

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026) se encuentra en Montería atendiendo la crisis climática en el departamento - crédito Joel González/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro respondió en la red social X a las críticas sobre la gestión de la emergencia en el departamento de Córdoba, provocada por las fuertes lluvias que se han presentado en la región.

El mandatario colombiano cuestionó la vara moral de sus detractores, al afirmar: “No le parece miserable los que descuartizaron este indígena (kimy Pernía Dominico), no les parece miserable la camiseta del que se robó a Bogotá en el cartel de la contratación distrital, no le parece miserable convivir con quienes asesinaron a miles de campesinos en Córdoba”.

El cruce inició cuando la congresista Saray Robayo, natural de Montería, publicó en X una serie de mensajes en los que calificó de “miserable” la falta de ejecución del Gobierno Petro en el programa Hambre Cero y la atención a la emergencia humanitaria en Córdoba.

Gustavo Petro cuestionó la vara
Gustavo Petro cuestionó la vara moral de sus detractores - crédito @petrogustavo/X

Robayo escribió: “Miserables debería ser el calificativo para la falta de ejecución y de resultados de su gobierno, empezando por el programa de #HambreCero, que no ha avanzado en su implementación en las regiones.”

La representante también criticó que “las tragedias no se atienden buscando culpables ni señalando territorios; se enfrentan con planeación, prevención y gestión eficiente de los recursos públicos”.

En su hilo, Robayo reclamó que tras una semana de emergencia en Córdoba el Gobierno Nacional “sigue paralizado en la retórica”, instando a Petro a utilizar el Decreto de Situación de Desastre Nacional para actuar sin esperar validación judicial.

“¿Por qué insistir en una Emergencia Económica… cuando puede declarar un desastre nacional priorizado para el departamento?”, cuestionó la congresista, señalando que la ley permite agilizar recursos y obras de emergencia.

Petro, sin mencionar directamente a Robayo, reaccionó señalando contradicciones éticas en quienes lo acusan.

Saray Robayo calificó de “miserable”
Saray Robayo calificó de “miserable” la falta de ejecución del Gobierno Petro en el programa Hambre Cero y la atención a la emergencia humanitaria en Córdoba - crédito @sarayrbechara/X

Recordó hechos de violencia y corrupción en Córdoba y Bogotá, aludiendo al asesinato de indígenas, a la convivencia con estructuras criminales y al escándalo del cartel de la contratación distrital.

El presidente ha sido blanco de críticas recurrentes en la región, donde la gestión de la emergencia por inundaciones y la efectividad de programas sociales como Hambre Cero han generado debates entre oposición y oficialismo.

El pronunciamiento de Saray Robayo se dio por la publicación del jefe de Estado, en la que cuestiona a los congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico,de quienes afirmó que están pidiendo ayuda después de haber hundido la ley de financiamiento en el recinto.

Acusó a los parlamentarios de ser responsables de la crisis del agua en la región y los calificó como “miserables con el pueblo”.

“Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo”, señaló el jefe de Estado.

El mandatario colombiano también afirmó en su publicación que un magistrado del departamento de Córdoba le solicitó suspender la emergencia económica y cuestionó si eso no resulta “irracional”.

“Un magistrado de Córdoba pidió suspender la emergencia económica, ¿más irracionalidad aún?“, señaló el presidente Gustavo Petro.

De hecho, el presidente Gustavo Petro el domingo 8 de febrero de 2026, solicitó nuevamente al magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo que levante la suspensión de la emergencia económica por la difícil situación en Córdoba.

“Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”, indicó el jefe de Estado.

Gustavo Petro afirmó en su
Gustavo Petro afirmó en su publicación que un magistrado del departamento de Córdoba le solicitó suspender la emergencia económica y cuestionó si eso no resulta “irracional” - crédito @petrogustavo/X

Según Gustavo Petro, la emergencia climática que afecta a Córdoba costará billones para restablecer el nivel de vida. Para el presidente Petro, ya no habla la política, sino la naturaleza y la codicia.

La represa de Urrá y los antecedentes de violencia en Córdoba han sido temas centrales en la historia política local. El nombre de Saray Robayo ha estado asociado a las discusiones de liderazgo regional tras varias crisis recientes.

