Colombia

Gustavo Petro responde a reclamos de alcaldes excluidos de encuentro en Montería: “No estamos en un foro ni en una fiesta”

Las autoridades locales manifestaron insatisfacción por el limitado acceso al encuentro, en el que buscaban plantear necesidades de comunidades afectadas

Guardar
Los alcaldes de seis municipios
Los alcaldes de seis municipios cordobeses expresaron su inconformidad ante la falta de oportunidad para exponer sus necesidades - crédito Europa Press/Redes sociales

La demora en el inicio del Consejo de Ministros extraordinario en Montería, Córdoba, convocado para abordar la emergencia invernal que afecta a 150 mil personas en Córdoba, alteró el desarrollo previsto y generó molestia entre los líderes locales.

Aunque la cita estaba programada para las 7:00 p. m., el presidente Gustavo Petro solo dio inicio a la sesión después de las 10:00 p. m., un retraso que ha sido recurrente en la agenda presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La expectativa de los alcaldes de ser escuchados directamente por el Gobierno nacional se vio frustrada. Seis mandatarios de diferentes municipios de Córdoba manifestaron su descontento por no haber tenido la oportunidad de intervenir ni de exponer la situación específica de sus territorios.

Según ellos, la ausencia de diálogo “limita la posibilidad de que las decisiones se ajusten a las realidades locales y a las necesidades más urgentes de las comunidades damnificadas”.

La imagen de varios alcaldes sentados en el suelo, a la espera de participar, se viralizó rápidamente como símbolo del desencuentro entre las autoridades municipales y el Ejecutivo central.

El martes 10 de febrero, el presidente Gustavo Petro justificó la exclusión de los alcaldes del consejo ministerial. El mandatario afirmó: “No estamos en un foro ni en una fiesta”, destacando que existen normas formales para la participación en estos espacios de alto nivel.

Temas Relacionados

Consejo de ministrosEmergencia invernalAlcaldes municipios CórdobaFalta de interlocución directaAlcaldes no fueron escuchadosGustavo PetroPetro respondeColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue como Portugal pasó del fracaso absoluto a ser una de las 4 mejores selecciones en el planeta

Los lusos pasaron en cuatro años de perder la ilusión con una generación talentosa liderada por Luis Figo en Corea y Japón 2002, a soñar con Cristiano Ronaldo en tierras teutonas

Así fue como Portugal pasó

Además de la Ciudad Perdida, estos son otros planes que puedes realizar en tu visita a Santa Marta

Eventos culturales, excursiones y la hospitalidad local transforman este destino en una alternativa muy completa para quienes buscan algo diferente

Además de la Ciudad Perdida,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Definieron la fecha de imputación de cargos contra Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad ideológica

La Fiscalía programó para el 27 de febrero la audiencia en la que Guerrero enfrentará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica relacionados con títulos expedidos por la Fundación San José

Definieron la fecha de imputación

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Camila Osorio defiende el título del campeonato que conquistó en 2025 y que ya ha ganado en otras dos ocasiones, por lo que será la tenista más destacada del certamen

El WTA 250 de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video: ‘Naín’, líder de

En video: ‘Naín’, líder de Acsn, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Críticas a la hija de

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Emiro Navarro recordó incómodo episodio con Juanda Caribe y habló del rechazo que vivió cuando empezaba en redes sociales: “Ya sané”

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló si se daría o no una nueva oportunidad en el amor: “Estoy enfocado en mis proyectos”

Sara Uribe se conmueve al hablar de la muerte de Yeison Jiménez y envía palabras de apoyo a la esposa del cantante: “Fue la elegida”

Lokillo Flórez relató cómo casi termina en golpes con el chileno El Menor tras la FMC World Series: “Que estaba destruyendo su carrera”

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explica el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Camila Osorio avanza a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio