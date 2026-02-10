Gustavo Petro responde a reclamos de alcaldes excluidos de encuentro en Montería: “No estamos en un foro ni en una fiesta”

Los alcaldes de seis municipios cordobeses expresaron su inconformidad ante la falta de oportunidad para exponer sus necesidades - crédito Europa Press/Redes sociales

La demora en el inicio del Consejo de Ministros extraordinario en Montería, Córdoba, convocado para abordar la emergencia invernal que afecta a 150 mil personas en Córdoba, alteró el desarrollo previsto y generó molestia entre los líderes locales.

Aunque la cita estaba programada para las 7:00 p. m., el presidente Gustavo Petro solo dio inicio a la sesión después de las 10:00 p. m., un retraso que ha sido recurrente en la agenda presidencial.

La expectativa de los alcaldes de ser escuchados directamente por el Gobierno nacional se vio frustrada. Seis mandatarios de diferentes municipios de Córdoba manifestaron su descontento por no haber tenido la oportunidad de intervenir ni de exponer la situación específica de sus territorios.

Según ellos, la ausencia de diálogo “limita la posibilidad de que las decisiones se ajusten a las realidades locales y a las necesidades más urgentes de las comunidades damnificadas”.

La imagen de varios alcaldes sentados en el suelo, a la espera de participar, se viralizó rápidamente como símbolo del desencuentro entre las autoridades municipales y el Ejecutivo central.

El martes 10 de febrero, el presidente Gustavo Petro justificó la exclusión de los alcaldes del consejo ministerial. El mandatario afirmó: “No estamos en un foro ni en una fiesta”, destacando que existen normas formales para la participación en estos espacios de alto nivel.