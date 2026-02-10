Colombia

Ecuador capturó y entregó a Colombia a presunto miembro de Los de la Frontera: era buscado por desaparición forzada

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, confirmó la detención de Edisson Ferney Torres Bonilla, presunto integrante del grupo delictivo

Guardar
El funcionario calificó la captura
El funcionario calificó la captura como un "objetivo de alto valor" - crédito @JohnReimberg/X

Las autoridades de Ecuador calificaron como un “objetivo de alto valor” la captura y posterior entrega a Colombia de Edisson Ferney Torres Bonilla, presunto integrante del grupo delincuencial Los de la Frontera.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, informó que Edisson Ferney Torres Bonilla tiene una orden de captura en Colombia por presunta desaparición forzada y hurto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Capturado objetivo de alto valor colombiano. Edisson Ferney Torres Bonilla, identificado como miembro activo del grupo delictivo Los de la Frontera, tiene una orden de captura vigente en Colombia por desaparición forzada agravada y hurto calificado y agravado”, señaló el funcionario ecuatoriano a través de su cuenta de X.

Torres Bonilla fue localizado y detenido por la Policía Nacional de Ecuador en Tulcán, capital de Carchi, zona fronteriza con Colombia.

Torres Bonilla fue localizado y
Torres Bonilla fue localizado y detenido por la Policía Nacional de Ecuador en Tulcán, capital de Carchi, zona fronteriza con Colombia - crédito @JohnReimberg/X

John Reimberg indicó que el presunto integrante de Los de la Frontera fue entregado en el puente internacional de Rumichaca, que conecta Ecuador con el departamento colombiano de Nariño.

“Este sujeto fue localizado y capturado por la Policía Nacional del Ecuador en Tulcán y fue entregado a las autoridades colombianas en el puente internacional Rumichaca para el proceso pertinente en ese país”, expresó John Reimberg.

John Reimberg indicó que el
John Reimberg indicó que el presunto integrante de Los de la Frontera fue entregado en el puente internacional de Rumichaca - crédito @JohnReimberg/X

El ministro del Interior de Ecuador señaló que “no hay escondite para ningún delincuente, venga de donde venga”, motivo por el cual expresó que seguirán trabajando para más capturas.

La reciente detención y entrega ocurren en el contexto de una disputa comercial entre Ecuador y Colombia. Este conflicto comenzó el 21 de enero, cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso un arancel del 30% a productos colombianos. Según Noboa, la medida respondió a la supuesta falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico en la zona limítrofe.

Como reacción, Colombia aplicó un arancel equivalente a más de medio centenar de productos ecuatorianos y, además, interrumpió el suministro eléctrico hacia Ecuador.

A modo de represalia, el Gobierno ecuatoriano incrementó la tarifa de transporte de petróleo para la estatal colombiana Ecopetrol, elevando el costo de 3 a 30 dólares por el uso de uno de los principales oleoductos.

El viernes, las cancilleres de Ecuador y Colombia, Gabriela Sommerfeld y Rosa Villavicencio, respectivamente, se reunieron en Quito junto a otros ministros. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, los aranceles se mantendrán vigentes hasta que ambos países alcancen un acuerdo sobre temas como la seguridad en la frontera.

Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones
Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

“El encuentro contó con la participación de una amplia delegación colombiana integrada por el Ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez; los viceministros de Relaciones Exteriores, de Comercio, Industria y Turismo, de Justicia y del Derecho; así como altos funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y de Ecopetrol”, informó la Cancillería de Colombia.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la seguridad en la zona de frontera, con especial énfasis en el fortalecimiento de la cooperación bilateral para enfrentar el crimen organizado transnacional. En este contexto, el ministro de Defensa de Colombia expuso las acciones que se vienen adelantando contra el narcotráfico, cuyos resultados han sido más contundentes que en años anteriores.

De igual forma, el ministro explicó que se ha priorizado la zona de frontera con el Ecuador aumentando las capacidades de la fuerza pública para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína. Asimismo, el ministro enfatizó en la relevancia de contar con la cooperación de las autoridades del Ecuador para garantizar la seguridad fronteriza y lucha contra crimen transnacional con especial énfasis en el narcotráfico.

Desde 2024, Ecuador se encuentra bajo un estado de “conflicto armado interno”, declarado por Noboa para combatir a las organizaciones criminales, consideradas ahora como terroristas. Sin embargo, esta estrategia no se ha traducido en una reducción de la violencia, ya que en 2025 el país registró 9.216 homicidios, la cifra más alta hasta la fecha.

Temas Relacionados

EcuadorLos de la FronteraEdisson TorresCapturaCaptura en EcuadorDaniel NoboaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Baloto y Revancha lunes 9 de febrero de 2026: números ganadores del último sorteo

Descubre aquí si eres uno de los nuevos afortunados

Resultados Baloto y Revancha lunes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Ricardo Roa, la compra del lujoso apartamento 901 y los millones en transferencias que despiertan sospechas en Ecopetrol por topes en campaña

Empleados vinculados ingresaron a la petrolera estatal poco antes de iniciar el actual proceso judicial, mientras una empresa proveedora colaboró con discos duros para la investigación

Ricardo Roa, la compra del

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo 4789: lunes 9 de febrero de 2026, todos los números ganadores

Con un sorteo a la semana, todos los lunes, puedes llevarte varios miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Cundinamarca Sorteo

Mamá de Epa Colombia protestó por demoras en el proceso judicial contra su hija: “El tiempo con su princesa no se recupera”

Martha Rojas, madre de la creadora de contenido, reclama públicamente una respuesta de la justicia, argumentando el impacto emocional y la afectación que ha causado la separación entre la empresaria y su hija menor

Mamá de Epa Colombia protestó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro confirmó cuál es

Lina Tejeiro confirmó cuál es su ‘crush’ nacional y revolucionó a las fans del reguetonero: “Con todo el respeto del mundo”

Así fue la entrada de Karola a ‘La casa de los famosos’: protagonizó encontronazo con Valentino

Shakira olvidó el micrófono en su segunda noche de residencia en El Salvador

Sofía Vergara desmintió rumores de romance y aclaró sus situación sentimental: “Es muy divertido estar soltera a esta edad”

Sofía Vergara sorprendió relatando un gol en medio del Super Bowl LX: así le fue

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Jhon Jáder Durán recién llega al Zenit y en Rusia ya recibe fuertes críticas: “No correría ese riesgo”

Christian González se convertiría en el esquinero mejor pago en la historia de la NFL: este sería el millonario contrato

Preocupación en Colombia: la lesión de Yerry Mina pondría en riesgo su presencia en el Mundial FIFA 2026

Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados