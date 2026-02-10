Colombia

Detuvieron a un hombre en Bogotá por agredir a un policía: el incidente quedó registrado en video

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá enfrentar cargos por violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación

Capturado por agredir a un uniformado de Policía en Bogotá

La Policía Nacional anunció la detención de un hombre de 27 años tras un episodio de violencia registrado en la localidad de Suba, en Bogotá. El individuo fue capturado luego de atacar a un agente policial y dañar un vehículo oficial, según informaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron cuando el detenido, en un acto calificado por la Policía como de “intolerancia y de manera agresiva y temeraria”, embistió contra un vehículo institucional y agredió físicamente a un uniformado, que resultó con lesiones en el rostro. La reacción de los agentes permitió la aprehensión inmediata del agresor en el lugar.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se observa cómo el detenido se acerca al lado del conductor de la camioneta de la institución y golpea fuertemente un espejo, mientras le habla en tono elevado a la persona que está dentro. Después, el uniformado desciende del vehículo e intenta mediar con el responsable, pero recibe varios golpes en el rostro.

Un ciudadano trata de intervenir para calmar la situación, pero el agresor continúa realizando acciones para afectar físicamente al servidor público. En ese momento, aparece una de sus compañeras, quien intenta controlar la situación ante la mirada de varios ciudadanos. El control definitivo se consiguió con la llegada de refuerzos, que lograron la aprehensión del ciudadano.

Capturado responsable de agredir a un policía en la localidad de Suba

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá enfrentar cargos por violencia contra servidor público, daño a bienes del Estado y amenazas e intimidación.

Tras el incidente, la Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para mantener la tolerancia y el respeto mutuo como base para la convivencia. Asimismo, instó a la comunidad a reportar cualquier hecho que comprometa la seguridad a través de los canales oficiales de denuncia o en el CAI más cercano.

Justicia Penal Militar abrió investigación por pelea entre policías en vía pública en Bogotá

El video muestra cómo uno de los policías primero lanza patadas y luego pasa a los puñetazos contra su compañero en el Portal de las Américas

La Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación tras la difusión de un video que muestra a dos policías agrediéndose en plena vía pública en Bogotá. El hecho, ocurrido la mañana del 3 de febrero de 2026 en cercanias del Portal de Trnasmilenio de las Américas sobre la avenida Ciudad de Cali, implicó a agentes del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, uno de ellos con rango superior, generando una amplia reacción en redes sociales.

La Policía Metropolitana de Bogotá decidió la suspensión temporal de los implicados y el inicio de procesos disciplinarios y penales, de acuerdo con el expediente EE-Mesa3-2026-24, conforme al protocolo oficial. La institución señaló que no se reportaron heridos graves y reiteró que cualquier conducta contraria al profesionalismo policial será sancionada.

Según la Fiscalía General Penal Militar y Policial, la denuncia interpuesta por el uniformado agredido fue asumida por la Fiscalía 2405 Penal Militar y Policial de Conocimiento, instancia que anunció el avance de las acciones investigativas para garantizar el debido proceso y la transparencia. El comunicado oficial resaltó: “La Fiscalía garantiza el respeto al debido proceso y la transparencia en todas las etapas del caso”.

Un tercer policía observa cómo
Un tercer policía observa cómo sus compañeros se enfrentan a golpes y patadas en el Portal de las Américas, sin intervenir en la disputa

La causa del enfrentamiento estaría relacionada con desacuerdos en un procedimiento interno y una llamada de atención de un superior, de acuerdo con informes preliminares. Un tercer agente presente no intervino durante la agresión, según muestran las imágenes difundidas.

La entidad judicial hizo un llamado a la ciudadanía para que contribuya con información y mantenga la confianza en las instituciones durante la investigación. Hasta ahora, no se ha reportado ninguna sanción de fondo ni decisión definitiva sobre los involucrados. Cualquier actualización se comunicará oficialmente, según informaron las autoridades.

