Colombia

Fiscalía definió cuándo le imputará cargos a Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad ideológica

La Fiscalía programó para el 27 de febrero la audiencia en la que Guerrero enfrentará cargos por fraude procesal y falsedad ideológica relacionados con títulos expedidos por la Fundación San José

Guardar
Juliana Guerrero deberá responder ante
Juliana Guerrero deberá responder ante la justicia por presuntas irregularidades en documentos presentados para aspirar al cargo de viceministra de Juventud - crédito Diego Cuevas

La Fiscalía General de la Nación estableció el 27 de febrero de 2026 como la fecha para la imputación de cargos contra Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

El proceso involucra a la exaspirante al cargo de viceministra de Juventud, señalada por presuntas irregularidades en la acreditación de títulos universitarios de la Fundación San José.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El sistema judicial de Paloquemao programó la audiencia en la que la Fiscalía presentará la acusación relacionada con un título profesional de contadora y uno de tecnóloga en gestión contable, ambos expedidos por la Fundación San José.

Juliana Guerrero es señalada por
Juliana Guerrero es señalada por presuntas irregularidades en la acreditación de títulos universitarios de la Fundación San José. - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Las autoridades investigan si los documentos cargados al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) carecen de validez, debido a que existen indicios de que Guerrero no cursó las carreras ni cumplió los requisitos requeridos.

La Delegada de Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, informó que, junto con la imputación, se solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en modalidad de detención domiciliaria para Guerrero.

“La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y el de tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posicionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Equidad, documentos que fueron publicados en el SIGEP para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el 1 de julio, sin el lleno de requisitos legales”, afirmó la fiscal.

Durante la investigación se estableció que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, según la información recopilada.

“Nosotros tenemos lo que tiene que ver con la expedición del título sin el lleno de requisitos en la Universidad, donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditaran que, efectivamente, Juliana Guerrero no presentó ni reunía requisitos, porque, además de no asistir a la Universidad, no presentó pruebas Saber y tampoco se acreditó”, señaló la fiscal.

Durante la investigación se estableció
Durante la investigación se estableció que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, según la información recopilada - crédito Fundación Universitaria San José

El caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, quien enfrentará la imputación en la misma diligencia.

Las investigaciones se iniciaron a partir de denuncias públicas y de una queja formal radicada por la congresista Jennifer Pedraza, junto con el rastreo institucional de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios.

De hecho, la Fundación Universitaria San José entregó a la Fiscalía General de la Nación un informe preliminar derivado de una auditoría interna sobre sus procesos institucionales. El documento, remitido el 9 de febrero de 2026, forma parte de las acciones emprendidas tras la detección y denuncia de irregularidades dentro de la universidad.

Según la institución, la entrega de este informe se enmarca en su política de transparencia y colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos investigados.

Comunicado Fundación Universitaria San José
Comunicado Fundación Universitaria San José sobre auditoria interna por temas de falsificación de títulos - crédito Universidad San José

Por medio de un comunicado, la universidad afirmó que sus actuaciones responden a la normativa vigente y a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, así como de otras entidades reguladoras. La Fundación también señaló que el proceso de imputación anunciado por la Fiscalía es consecuencia directa de su cooperación activa con el Estado y de su disposición para facilitar el avance de las investigaciones.

En ese contexto, la universidad pidió a la Fiscalía actuar con celeridad y rigor en el caso. La solicitud se emitió después de que la autoridad judicial confirmara que presentará cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación, por presuntas irregularidades relacionadas con la emisión de títulos académicos.

Temas Relacionados

Juliana GuerreroFundación San JoséFiscalíaImputación de cargosFecha de imputaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Así fue como Portugal pasó del fracaso absoluto a ser una de las 4 mejores selecciones en el planeta

Los lusos pasaron en cuatro años de perder la ilusión con una generación talentosa liderada por Luis Figo en Corea y Japón 2002, a soñar con Cristiano Ronaldo en tierras teutonas

Así fue como Portugal pasó

Además de la Ciudad Perdida, estos son otros planes que puedes realizar en tu visita a Santa Marta

Eventos culturales, excursiones y la hospitalidad local transforman este destino en una alternativa muy completa para quienes buscan algo diferente

Además de la Ciudad Perdida,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Camila Osorio defiende el título del campeonato que conquistó en 2025 y que ya ha ganado en otras dos ocasiones, por lo que será la tenista más destacada del certamen

El WTA 250 de Bogotá

Niño de 10 años murió en Santander luego de salir a la tienda por un mandado: su cuerpo fue hallado en un río

Las circunstancias que rodean el fallecimiento de Daniel Ballesteros en zona rural de Tona son objeto de indagación, mientras familiares y residentes esperan esclarecer si se trató de un accidente o de una causa deliberada

Niño de 10 años murió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video: ‘Naín’, líder de

En video: ‘Naín’, líder de Acsn, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Kunno, de ‘La casa de

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, se posicionó frente a Yina Calderón por sus ataques: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la colombiana que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó tras polémico comentario a Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en Colombia: “No es confuso, es brillante”

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explica el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Camila Osorio avanza a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio