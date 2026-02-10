Fiscalía definió cuándo le imputará cargos a Juliana Guerrero por presunto fraude procesal y falsedad ideológica

Juliana Guerrero deberá responder ante la justicia por presuntas irregularidades en documentos presentados para aspirar al cargo de viceministra de Juventud - crédito Diego Cuevas

La Fiscalía General de la Nación estableció el 27 de febrero de 2026 como la fecha para la imputación de cargos contra Juliana Guerrero por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

El proceso involucra a la exaspirante al cargo de viceministra de Juventud, señalada por presuntas irregularidades en la acreditación de títulos universitarios de la Fundación San José.

El sistema judicial de Paloquemao programó la audiencia en la que la Fiscalía presentará la acusación relacionada con un título profesional de contadora y uno de tecnóloga en gestión contable, ambos expedidos por la Fundación San José.

Juliana Guerrero es señalada por presuntas irregularidades en la acreditación de títulos universitarios de la Fundación San José. - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Las autoridades investigan si los documentos cargados al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) carecen de validez, debido a que existen indicios de que Guerrero no cursó las carreras ni cumplió los requisitos requeridos.

La Delegada de Seguridad Territorial, Deisy Jaramillo, informó que, junto con la imputación, se solicitó una medida de aseguramiento privativa de la libertad en modalidad de detención domiciliaria para Guerrero.

“La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos en contra de Juliana Guerrero y Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Universidad Fundación San José, por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, con ocasión de la expedición de los títulos de contadora pública y el de tecnóloga en gestión contable que acreditó Juliana Guerrero para posicionarse como viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Equidad, documentos que fueron publicados en el SIGEP para el mes de agosto del año 2025 y expedidos el 1 de julio, sin el lleno de requisitos legales”, afirmó la fiscal.

Durante la investigación se estableció que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, según la información recopilada.

“Nosotros tenemos lo que tiene que ver con la expedición del título sin el lleno de requisitos en la Universidad, donde se hizo una inspección judicial para obtener los documentos que acreditaran que, efectivamente, Juliana Guerrero no presentó ni reunía requisitos, porque, además de no asistir a la Universidad, no presentó pruebas Saber y tampoco se acreditó”, señaló la fiscal.

Durante la investigación se estableció que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, según la información recopilada - crédito Fundación Universitaria San José

El caso también involucra a Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la Fundación San José, quien enfrentará la imputación en la misma diligencia.

Las investigaciones se iniciaron a partir de denuncias públicas y de una queja formal radicada por la congresista Jennifer Pedraza, junto con el rastreo institucional de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios.

De hecho, la Fundación Universitaria San José entregó a la Fiscalía General de la Nación un informe preliminar derivado de una auditoría interna sobre sus procesos institucionales. El documento, remitido el 9 de febrero de 2026, forma parte de las acciones emprendidas tras la detección y denuncia de irregularidades dentro de la universidad.

Según la institución, la entrega de este informe se enmarca en su política de transparencia y colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos investigados.

Comunicado Fundación Universitaria San José sobre auditoria interna por temas de falsificación de títulos - crédito Universidad San José

Por medio de un comunicado, la universidad afirmó que sus actuaciones responden a la normativa vigente y a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, así como de otras entidades reguladoras. La Fundación también señaló que el proceso de imputación anunciado por la Fiscalía es consecuencia directa de su cooperación activa con el Estado y de su disposición para facilitar el avance de las investigaciones.

En ese contexto, la universidad pidió a la Fiscalía actuar con celeridad y rigor en el caso. La solicitud se emitió después de que la autoridad judicial confirmara que presentará cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación, por presuntas irregularidades relacionadas con la emisión de títulos académicos.