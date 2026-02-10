Cuerpo de joven de 21 años fue hallado sin vida en playas de Cartagena, luego de tres días de búsqueda

Samuel Peñate, de 21 años, desapareció el 7 de febrero mientras disfrutaba el mar junto a su pareja en El Laguito - crédito Armada/Redes sociales

El cuerpo de Samuel Peñate, de 21 años, fue hallado sin vida en la madrugada del 10 de febrero frente a las playas de la isla de Tierrabomba, Cartagena.

Durante la tarde del sábado 7 de febrero, el joven y su pareja disfrutaban de un momento de esparcimiento en las playas en las playas de El Laguito, cercanas al Hotel Hilton, una zona habitualmente concurrida en Cartagena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La fecha coincidió con la irrupción de un primer Frente Frío sobre el Caribe colombiano, fenómeno que trajo consigo oleajes intensos y vendavales, condiciones que suelen alterar drásticamente la seguridad en las costas.

El tránsito de estos sistemas, conocidos por elevar la altura de las olas y potenciar la fuerza de las corrientes, representa un riesgo adicional para los bañistas y usuarios de embarcaciones. En esta ocasión, la combinación de vientos fuertes y mar agitado fue determinante en el destino de Samuel.

Olas intensas y vendavales ocasionados por un frente frío aumentaron el riesgo en la costa del Caribe colombiano - crédito Armada

El tránsito de estos sistemas, conocidos por elevar la altura de las olas y potenciar la fuerza de las corrientes, representa un riesgo adicional para los bañistas y usuarios de embarcaciones. En esta ocasión, la combinación de vientos fuertes y mar agitado fue determinante en el destino de Samuel.

La pareja ingresó al agua cuando el mar ya evidenciaba señales de agresividad. Un salvavidas de la zona, al advertir la situación, se lanzó al rescate. La intervención permitió salvar a la joven, pero la fuerza del oleaje impidió que pudiera hacer lo mismo con Samuel, quien fue arrastrado mar adentro en cuestión de segundos.

Según el capitán Felipe Portilla Oliveros, comandante de Guardacostas de la Armada de Colombia, el hallazgo se produjo mientras las unidades realizaban patrullajes en el área marítima cercana a Tierrabomba.

El oficial detalló al medio regional El universal que el cuerpo fue encontrado “flotando en el mar”, en una zona donde la marea presentaba condiciones adversas durante la mañana del martes. Un videoconocido por el medio local muestra el momento en que se avista el cuerpo en aguas notoriamente agitadas. La víctima solo vestía una pantaloneta negra al momento de ser localizada.

Un salvavidas rescató a la pareja de Samuel Peñate, pero la fuerza de la corriente arrastró al joven mar adentro - crédito Armada

Posterior al hallazgo, las unidades navales trasladaron el cuerpo a la sede de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla de Cartagena, cumpliendo los protocolos correspondientes. El capitán Portilla Oliveros destacó que la operación se desarrolló siguiendo las normas de seguridad y coordinación vigentes para estos casos.