Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Las palabras de la joven sobre el cantante tras el Super Bowl LX intensifican el intercambio de opiniones entre seguidores de ambos artistas y dejan al descubierto la distancia con su padre

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy
Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, aseguró que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico - crédito @chicanorap2023/Instagram

La reacción de Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, tras la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX, desató una ola de críticas en redes sociales debido a su declaración sobre el cantante puertorriqueño.

Ayala manifestó en su cuenta de Instagram sentirse orgullosa de compartir nacionalidad con el intérprete de Tití Me Preguntó, a quien describió como “el mejor artista que ha dado Puerto Rico”.

El espectáculo de Bad Bunny tuvo lugar el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el intermedio del Super Bowl LX. El evento reunió a 135,5 millones de espectadores y marcó un hito en la historia de los shows de medio tiempo, superando la audiencia que alcanzó Kendrick Lamar el año anterior y posicionándose por encima de figuras como Michael Jackson, Usher y Rihanna.

El espectáculo de Bad Bunny
El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl LX, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, reunió a más de 135 millones de espectadores - crédito Mark J. Rebilas-Imagn Images)

La actuación incluyó referencias culturales y la participación de invitados destacados, consolidando a Bad Bunny como un referente global de la música latina.

La publicación de Jesaaelys Ayala generó división entre los seguidores del género urbano. En su mensaje, junto a un video del artista portando la bandera de Puerto Rico, Ayala expresó: “El mejor artista que ha dado Puerto Rico. Olvídate, que quedamos en una pieza”. Posteriormente, agradeció a su madre, Mireddys González, por haber nacido en la isla, lo que evidenció la distancia con su padre y la continuidad del conflicto familiar.

Las reacciones en plataformas como Instagram no se hicieron esperar. Muchos usuarios defendieron el legado de Daddy Yankee, considerado pionero del reguetón y figura central en el desarrollo del género. Comentarios como “El mejor es Daddy Yankee”, “gracias a tu papá existe este género” y “el número uno es tu papi” se multiplicaron en respuesta a las palabras de Jesaaelys. Otros, en cambio, señalaron el impacto actual de Bad Bunny y su posición como principal exponente de la música urbana a nivel internacional.

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy
Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, generó controversia en redes sociales tras calificar a Bad Bunny como “el mejor artista que ha dado Puerto Rico” - crédito @jesaaelys/ Instagram

El debate sobre quién representa mejor a Puerto Rico en la música urbana se intensificó tras la declaración de Ayala. Algunos internautas destacaron la contribución histórica de Daddy Yankee, mientras que otros consideraron que el éxito global de Bad Bunny refleja una nueva etapa en la industria. Durante su presentación en el Super Bowl, Bad Bunny rindió homenaje a figuras como Daddy Yankee, Don Omar y Tego Calderón, subrayando la importancia de sus predecesores en el género.

Las tensiones familiares entre Jesaaelys Ayala y Daddy Yankee han sido objeto de atención mediática. Tras el divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González, el artista inició acciones legales contra su exesposa y su excuñada, acusándolas de transferir 100 millones de dólares de cuentas corporativas a personales. Además, Daddy Yankee logró el reconocimiento legal de cuatro de sus marcas, lo que le permite utilizar comercialmente estos activos sin autorización de Mireddys González.

El proceso judicial continúa abierto y ha afectado la relación entre el cantante y su hija, quien en su reciente boda no contó con la presencia del artista.

En redes sociales, algunos usuarios
En redes sociales, algunos usuarios recordaron a Jesaaelys la relevancia histórica de su padre en el reguetón y la música urbana, mientras otros destacaron el impacto internacional de Bad Bunny - crédito @ jesaaelys/ Instagram

La controversia entre seguidores de Daddy Yankee y Bad Bunny refleja el relevo generacional en la música urbana de Puerto Rico. Las declaraciones de Jesaaelys Ayala y la respuesta del público subrayan el peso simbólico de ambos artistas para la cultura de la isla. El debate permanece abierto en un contexto marcado por el éxito global de la música latina y la transformación del género urbano.

“Esa sí es el verdadero ‘cría cuervos y te sacaron los ojos’ 😬😂“, ”una hija malagradecida, pero el tiempo les dará sus verdades 😢“, ”Esa mujer ya tan vieja, casada y tirándoleole al padre, que se ajuicie”, “Uno con una leyenda de padre y venir a darle gracias a un ridículo como BB 😂“, ”Nada más hay que decirle que gracias al papá la gente la conoce , lo único grande que has hecho en tu vida es ser la hija de Yankee !!!“ (Sic), dicen otras reacciones en donde cuestionan a Ayala.

