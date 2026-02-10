Colombia

Chontico Noche: Resultado último sorteo hoy lunes 9 de febrero de 2026

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Guardar
Resultados del Chontico Noche (Infobae)
Resultados del Chontico Noche (Infobae)

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de la Lotería del Chontico Noche.

Esta lotería, reconocida por su formato ágil y su capacidad para atraer públicos diversos, realiza sorteos diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00. Con una presencia histórica, se ha consolidado como una de las opciones favoritas en el sur del país.

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este lunes 9 de febrero de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Todos los números ganadores del
Todos los números ganadores del Chontico Noche del 9 de febrero. (Infobae)
  • Fecha: lunes 9 de febrero de 2026.
  • Sorteo: 6454.
  • Número ganador: 9 9 6 1.
  • Quinta balota: 7.

¿Cómo se juega el Chontico?

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

  • Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado
  • Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado
  • Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado
  • Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

Los pasos para ganar los
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico NocheResultados Chontico Nochecolombia-loteríasLoterías de Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Al interior del Cecot, la megacárcel de El Salvador que inspira propuestas en Colombia

Juan Díaz documentó cómo son las condiciones de los internos en una de las prisiones más populares de Latinoamérica

Al interior del Cecot, la

El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto

El colombiano es uno de los goleadores de la Primeira Liga del fútbol lusitano

El héroe del clásico: Luis

Gobierno Petro tomó decisión contra Urrá S.A. por incumplimientos en embalse Urrá I, en Córdoba: “Comportamiento no puede defenderse”

Las consecuencias identificadas, que afectan tanto a la infraestructura técnica como al bienestar social y ambiental, confirman el valor de una supervisión pública estricta y de modelos de gestión hídrica transformadores

Gobierno Petro tomó decisión contra

Gobierno Petro adjudicó más de $70.000 millones en contratos de publicidad institucional antes de la Ley de Garantías

El informe presentado por la representante a la Cámara Katherine Miranda, que aspira llegar al Senado por el partido Alianza Verde, reveló un incremento del 4.166% respecto a lo sucedido en 2022, antes de los comicios en los que el hoy presidente resultó elegido

Gobierno Petro adjudicó más de

Técnico de Palmeiras reconoció que el fichaje de Jhon Arias fue una contratación de la presidenta

El atacante tuvo su paso por la Premier League con el Wolverhampton, donde no logró consolidarse en el fútbol inglés

Técnico de Palmeiras reconoció que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Familia de Yeison Jiménez alertó

Familia de Yeison Jiménez alertó sobre fraude digital usando la identidad de una de sus hijas

Jenny López reveló el dilema que tiene con Jhonny Rivera por una “roba maridos”

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Deportes

El héroe del clásico: Luis

El héroe del clásico: Luis Suárez marcó en el último suspiro y evitó la caída del Sporting ante Porto

Técnico de Palmeiras reconoció que el fichaje de Jhon Arias fue una contratación de la presidenta

Omar Pérez recibió alta médica tras infarto que lo tuvo al borde de la muerte: “Agradecerles de corazón”

Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales

Fernando Diniz respaldó a Marino Hinestroza en Vasco da Gama y pidió paciencia en su adaptación