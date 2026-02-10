Bogotá reforzará la formalización urbana y proyecta la mayor entrega de subsidios de vivienda en 2026: con enfoque en calidad y sostenibilidad

Los subsidios priorizan proyectos con calidad superior y localización estratégica, ubicados cerca a estaciones de transporte y equipados con espacios públicos accesibles - crédito Secretaría de Hábitat

“Entregar una vivienda de mejor calidad y mejor localizada es nuestro mayor compromiso”, afirmó la secretaria de Hábitat de Bogotá, Vanessa Velasco, en conversación con Infobae Colombia. Además, compartió información clave sobre la política de vivienda de la ciudad para 2026.

De acuerdo con la funcionaria, la meta oficial para 2026 es ambiciosa: 75.000 subsidios para familias bogotanas, una cifra inédita en la historia de la ciudad. Velasco explicó que, por primera vez, seis de cada diez subsidios han llegado a familias con ingresos de uno punto seis salarios mínimos legales vigentes. A esto se suma que el 70% de los apoyos han beneficiado a mujeres y el 28% a jóvenes, mientras que más de 2.500 hogares víctimas del conflicto armado han recibido respaldo para adquirir su vivienda propia.

La funcionaria subrayó la magnitud de la política. “El plan de vivienda Mi Casa en Bogotá es la meta más ambiciosa que se ha hecho en cualquier ciudad de Colombia”. No se trata solo de transferir recursos: el plan integra incentivos a la demanda, acompañamiento integral y educación financiera, de modo que las familias no solo accedan a una vivienda formal, sino que comprendan los retos y oportunidades de la financiación y la gestión patrimonial.

Hasta la fecha, 26.000 hogares han recibido apoyos. Para 2026, la meta es entregar 21.000 nuevos subsidios; de estos, 4.000 estarán destinados al mejoramiento habitacional y el resto a adquisición y arrendamiento. Velasco enfatiza que los ajustes presupuestales obligados por el salario mínimo han supuesto desafíos, pero recalcó que:

Bogotá lidera en vivienda social sostenible, exigiendo certificaciones en construcción ecológica y sistemas de drenaje urbano para todos sus proyectos subsidiados - crédito Secretaría de Hábitat

“Nos hemos enfocado en recalibrar nuestros programas de vivienda y hacer ajustes en los subsidios en la medida en que el ajuste nos permita seguir llegando a las familias sin comprometer el apoyo que les estamos dando”.

Para la secretaria, lo anterior se trata de una labor de vigilancia permanente sobre cada proyecto, con la optimización de recursos a través de alianzas estratégicas. Ejemplo de ello, relató el reciente convenio con la Fundación Argos para complementar subsidios de mejoramiento habitacional, o la articulación con la Secretaría de la Mujer y fondos locales para ampliar el alcance de los beneficios.

En su despacho, Velasco se detiene sobre los mapas que señalan las zonas beneficiadas. La prioridad es clara: calidad, localización y equidad. “Hemos hecho esfuerzos comprobados ya para entregar una vivienda de mejor calidad y mejor localizada”, sostuvo.

Los proyectos subsidiados superan los estándares exigidos por el plan de ordenamiento territorial en cuanto a área y calidad. Los subsidios privilegian proyectos que no solo ofrecen mayor espacio, sino que también se ubican en zonas estratégicas, cercanas a estaciones de transporte y equipadas con espacios públicos. “El 18% de nuestros subsidios ya están en áreas mucho más centrales de la ciudad”, precisó.

Algo inédito que destacó la funcionaria es que las familias con ingresos desde 1.6 salarios mínimos legales vigentes pueden acceder al programa. “Por primera vez estamos llegando a familias de uno punto seis salarios mínimos legales vigentes de ingreso en la familia para efectos de entregarles un subsidio”, Velasco además destacó el cambio de enfoque en la focalización social. Eso permite que seis de cada diez subsidios beneficien a esta población, una proporción nunca antes alcanzada.

La Secretaría de Hábitat de Bogotá proyecta entregar 75.000 subsidios de vivienda para familias vulnerables antes de 2026, cifra sin precedentes en la ciudad - crédito Alcaldía de Bogotá

La sostenibilidad es otro eje central de la estrategia. Bogotá se convirtió en pionera en metros cuadrados de vivienda social con certificación en construcción sostenible. “Todos nuestros subsidios van a proyectos que tienen aprovechamiento y optimización de agua y, en algunos casos, priorización de sistemas urbanos de drenaje sostenible”, recalca Velasco, quien insiste en el compromiso con un urbanismo responsable.

¿Afecta o no el incremento del salario mínimo para el acceso a crédito de vivienda en Bogotá?

Durante la entrevista, la conversación giró hacia la coyuntura macroeconómica y las reformas recientes. La desindexación del salario mínimo y su impacto sobre los créditos de vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) obligó a la secretaría a reajustar sus esquemas.

Velasco advirtió que: “El efecto del salario mínimo sí es algo que nos repercute, porque sí se reduce un porcentaje de los subsidios que se tenían pensados en términos del presupuesto”. Para mitigar este impacto y garantizar la continuidad del acceso a la vivienda, la Secretaría del Hábitat optó por otorgar los subsidios distritales con base en el valor del año de escrituración, no en el de preventa.

“Nuestros subsidios van atados al año de la escrituración. Eso es superimportante para las familias, para que tengan esa tranquilidad”, explicó la secretaria, que asimismo añadió que es fundamental establecer mecanismos claros de transición para quienes firmaron contratos previos a 2026 pero aún no han escriturado.

Velasco solicitó también un proceso transparente y justo durante la transición normativa. “Lo que pedimos es un proceso claro de transición en esos casos, para garantizar que las familias paguen un precio justo, pero también para que los constructores perciban la utilidad y sigan desarrollando vivienda”.

La estrategia distrital se adapta al contexto económico y llega a sectores históricamente excluidos con asesoría financiera, alianzas innovadoras y calidad comprobada en cada proyecto - crédito Secretaría del Hábitat

Es importante señalar que el distrito solicitó al Ministerio de Vivienda que se mantengan los valores diferenciados para la vivienda social y prioritaria en ciudades capitales, dado el carácter particular de sus costos y dinámicas. “No es lo mismo producir vivienda social o vivienda de interés prioritario en una ciudad capital como Bogotá que en una ciudad pequeña”.

En este contexto, las acciones buscan resguardar el acceso de los hogares más vulnerables a una vivienda digna y proteger su patrimonio. La funcionaria repite la consigna: “La política debe blindar a quienes más lo necesitan frente a los retos económicos del país”.

Impacto de los programas de vivienda en Bogotá

El relato de Velasco se detiene en los aprendizajes de los programas innovadores que han marcado el rumbo de la política habitacional bogotana. Oferta Preferente, Reactiva tu Compra y Reduce tu Cuota son tres ejemplos de ajuste y adaptación a las necesidades reales de la ciudad.

“El programa Oferta Preferente permite mover los lanzamientos de vivienda, pero también le da a las familias una opción para aquellas que quieren empezar a comprar vivienda y quieren tener una vivienda en un año y medio o más adelante”.

Uno de los principales giros fue recalibrar los requisitos para que más constructoras, incluidas las pequeñas, pudieran participar. “Cuando llegamos no teníamos más de veinte constructoras que trabajaban con la Secretaría del área. Hoy podemos decir que tenemos alrededor de 80 constructoras trabajando en Bogotá y 60 en cola”, puntualiza, resaltando la apertura y diversificación del mercado.

Los programas Oferta Preferente, Reactiva tu Compra y Reduce tu Cuota permiten a más familias y constructoras acceder a la vivienda formal con condiciones flexibles - crédito Secretaría de Hábitat

Respecto al programa Reactiva tu Compra, Velasco explicó que permitió llegar a familias que necesitaban un cierre financiero para poder escriturar, especialmente aquellas que esperaban subsidios nacionales que no llegaron a Bogotá. “Nos permitió llegar a las familias que necesitaban ese cierre financiero para poder escriturar”, remarca, ilustrando el alcance del programa.

Reduce tu Cuota, por su parte, ha supuesto un alivio tangible para las familias beneficiadas: “Entregarles a las familias esos cuatrocientos treinta y siete mil pesos durante los primeros cuatro años sí les está ayudando hasta en un treinta y cinco por ciento, en el mejor de los casos, a aliviar el monto de la cuota de crédito mensual”, destaca.

Para Velasco la política habitacional de Bogotá no se limita a la demanda; impulsa también la gestión y disponibilidad de suelo, con la aceleración de declaratorias de suelo y desarrollo prioritario, y la transferencia de derechos de construcción para movilizar zonas estratégicas. La secretaria mencionó como prioridad los proyectos ubicados cerca de estaciones de transporte, con la expectativa de que estos corredores garanticen el acceso a vivienda social y a actuaciones urbanas estratégicas.

“La vivienda formal les garantiza un mayor patrimonio y unos mayores beneficios que un ejercicio exclusivo de vivienda informal”. Velasco explicó que acceder a una vivienda formal implica consolidar un activo estable y jurídicamente reconocido, lo que facilita la valorización y las transacciones legales en el futuro.

Alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas potencian la entrega de subsidios de mejoramiento habitacional y amplían el alcance de la política social urbana - crédito Secretaría de Hábitat

“Cuando pasan a un mercado formal, esos metros cuadrados no están licenciados, las mejoras son difíciles de que se reconozcan en una venta formal y, sobre todo, en un proceso de adquisición futuro, pues solamente se puede pagar lo que está formalizado”, sostiene, aludiendo a los riesgos de la informalidad.

La funcionaria reconoce que la preocupación por posibles aumentos de impuestos prediales en zonas cercanas a grandes infraestructuras es legítima, pero remarcó que “una infraestructura en su vivienda, cercana a su vivienda, pues aumenta su valor. Y como aumenta su valor, pues evidentemente hay una proyección de predial o de tipos de impuestos asociados a la tierra, pues que evidentemente van a existir”.

Aun así, la secretaria enfatizó que la seguridad jurídica, la valorización patrimonial y la posibilidad de acceder a mayores beneficios compensan ampliamente los retos asociados a la formalización.

Velasco destacó, además, el papel de la política de moradores y los subsidios focalizados en zonas de desarrollo prioritario como herramientas para garantizar la integración social y la protección de los derechos de los residentes tradicionales.

Finalmente, la Secretaría de Hábitat consolidó una red de alianzas y programas que buscan equilibrar el acceso, la sostenibilidad y la equidad en la vivienda. Mediante la gestión de suelo, la articulación con entidades públicas y privadas, y la priorización de poblaciones vulnerables, el modelo habitacional de Bogotá aspira a transformar el entorno urbano y las oportunidades de miles de hogares.