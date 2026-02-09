Colombia

Villavicencio: Pico y Placa para este lunes 9 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Que el Pico y Placa de este lunes 9 de febrero no lo tome por sorpresa, averigüe si puedemanejar su auto en Villavicencio y evite sanciones.

La restricción vehicular cambia según el día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de su placa, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio.

Es importante mencionar que esta prohibición vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al transitar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí están todos los detalles alrededor del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: No aplica,, .

Particulares: 5, 6,.

Taxis: 5,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Pico y Placa 2025

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

La Secretaría de Movilidad de Villavicencio dio a conocer los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 17 de enero y hasta el 19 de diciembre del 2025.

La aplicación de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del carro.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 7 y 8.

Martes: 9 y 0.

Miércoles: 1 y 2.

Jueves: 3 y 4.

Viernes: 5 y 6.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo lunes 20 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 3 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 0 a 9.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos no aplican al Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la alcaldía de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el iniciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Villavicencio hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Villavicencio

Más Noticias

Tres hospitales universitarios de Colombia ingresan al top 100 global de centros médicos académicos

La Fundación Valle del Lili, la Fundación Cardioinfantil - LaCardio y la Fundación Santa Fe destacan también en el top 5 de América Latina, consolidando la presencia del país en la medicina académica global pese a los retos del sistema de salud nacional

Tres hospitales universitarios de Colombia

Estos son los cortes de la luz del lunes 9 de febrero en Santander

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

Pico y Placa en Cartagena: qué autos descansan este lunes 9 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa en Cartagena:

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

El esquinero del equipo de Massachusetts completó varias intercepciones durante la primera mitad, pero Sam Darnold y Kenneth Walker lideraron la victoria de la franquicia del estado de Washington

Christian González destacó en el

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy lunes

¡Alista las reservas! diferentes barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Estos son los turnos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Luis Alfonso vuelve al altar por tercera vez: así fue la romántica propuesta que le hizo a su esposa

Deportes

Christian González destacó en el

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino