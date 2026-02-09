Un ecosistema digital: las propuestas ligadas al trabajo remoto y la economía digital se abren paso en la política colombiana

La iniciativa impulsada por el aspirante de la Alianza Verde plantea una transformación del entorno institucional para asegurar que las nuevas profesiones tecnológicas sean incluidas en las políticas nacionales y cuenten con marcos regulatorios adecuados - crédito iStock

El candidato Augusto Moreno, aspirante al Senado con el número 33 por la Alianza Verde, impulsa una iniciativa que busca actualizar el sistema estatal colombiano para responder a las demandas tecnológicas, económicas y sociales actuales.

Moreno, quien ha expresado su respaldo a Sondra Macollins en las próximas elecciones presidenciales, se presenta como la voz de un sector digital que hasta ahora no ha tenido representación significativa en la política nacional.

Según declaró Moreno en un comunicado difundido por la Alianza Verde, su campaña gira en torno a la consigna “Un país que sí funcione”. El perfil del candidato destaca por su experiencia como ingeniero, emprendedor y docente, así como por su cercanía a los jóvenes profesionales, freelancers, creadores de contenido y trabajadores digitales. En palabras del propio Moreno, “el problema del país no es la falta de talento, sino un sistema mal diseñado que no funciona para la mayoría”.

El planteamiento central de Moreno se articula en tres ejes fundamentales. El primero se enfoca en la economía contemporánea, proponiendo reglas claras para el emprendimiento, la inversión y la economía digital. El candidato promueve la libertad para el trabajo remoto y el uso de plataformas digitales, junto con un marco regulatorio adaptado a nuevas tecnologías como las criptomonedas y modelos de negocio emergentes. Desde su perspectiva, el desarrollo económico debe estar sustentado en la tecnología y la productividad.

El segundo eje de su propuesta aborda la educación, con el objetivo de alinear la formación académica con las oportunidades laborales reales. Moreno propone validar competencias más allá de los títulos formales y brindar apoyo concreto a jóvenes, programadores, gamers y creadores de contenido.

“La educación debe prepararnos para las oportunidades del presente y del futuro, no solo para cumplir con requisitos burocráticos”, expuso el candidato en su presentación.

El tercer eje, aunque no detallado en el comunicado inicial, se presume relacionado con la participación ciudadana y la modernización institucional, tópicos recurrentes en las plataformas de partidos como la Alianza Verde y en las agendas de figuras como Sondra Macollins. Medios como El Tiempo y La Silla Vacía han señalado en sus análisis recientes que la presencia de perfiles digitales en las listas al Congreso responde al crecimiento del sector tecnológico y la economía creativa en Colombia.

La campaña de Moreno ha puesto énfasis en la necesidad de construir un entorno donde los emprendimientos y las nuevas profesiones digitales encuentren respaldo institucional. Según el comunicado oficial, “el sistema debe adaptarse a la realidad de quienes viven de internet y crean valor desde la innovación”. Esta postura ha sido reconocida por analistas políticos citados por El Espectador, quienes ven en la candidatura de Moreno un intento por acercar la política a los sectores más dinámicos de la economía actual.

Moreno cuenta con el aval de la Alianza Verde, uno de los partidos con mayor proyección en el espectro progresista colombiano. La colectividad ha respaldado propuestas orientadas a la modernización del Estado y la promoción de la economía digital. El mismo partido ha confirmado la alianza de Moreno con la candidatura presidencial de Sondra Macollins, consolidando una plataforma política que busca captar el voto de los jóvenes y los trabajadores tecnológicos.

De acuerdo con los lineamientos divulgados por la campaña, Moreno plantea que la clave para el desarrollo nacional radica en que el sistema permita el acceso y la participación de todo el talento disponible. Esta visión se suma a un contexto electoral donde el debate sobre la transformación digital y la economía del conocimiento ocupa un lugar central en las principales agendas políticas del país.

Moreno ha reiterado que su aspiración al Senado responde a una demanda genuina de representación por parte de quienes trabajan en el entorno digital. Fuentes cercanas a la Alianza Verde han indicado que la propuesta de Moreno introduce una mirada innovadora en la contienda legislativa, al tiempo que refuerza la alianza con sectores que buscan un Estado más eficiente y orientado al futuro.