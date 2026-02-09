Los Costeños y Los Pepes protagonizaron motín en estación de Policía en Barranquilla: hay varios heridos

La confrontación entre Los Costeños y Los Pepes se originó por el control de zonas de economías ilegales en Barranquilla - crédito Redes Sociales

Momentos de tensión se vivió en la madrugada del lunes 9 de febrero en una estación de Policía en Barranquilla (Atlántico), luego de que un motín protagonizado por integrantes de Los Costeños y Los Pepes alteró la calma en el lugar.

El hecho tuvo lugar en la estación de Policía Norte, ubicada en la avenida Circunvalar, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, que debieron pedir refuerzos para restablecer el orden.

De acuerdo con información oficial, los disturbios estallaron cuando ocho detenidos, cuatro presuntos miembros de cada organización criminal, intentaron escapar y recurrieron al fuego como distracción: colchonetas y otros objetos fueron incendiados de manera intencionada, generando pánico y daños materiales.

El personal policial intervino para controlar la situación. Varios privados de la libertad resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales, donde el cuerpo médico evaluaba su estado.

Durante el motín, internos incendiaron colchonetas y otros objetos, lo que obligó a solicitar refuerzos policiales para retomar el control - crédito Google Maps

De esta manera, los involucrados en el motín fueron capturados por diferentes delitos.

El conflicto no solo dejó heridos, pero dejó en evidencia la escalada de violencia entre ambas bandas, que libran una disputa en Barranquilla y su área metropolitana.

La raíz de esta guerra es el control de las zonas estratégicas para actividades ilícitas, como la extorsión, el homicidio selectivo y el tráfico de sustancias psicoactivas.

Las operaciones de la Policía Metropolitana han presionado a estos grupos, intensificando sus enfrentamientos y reacciones violentas.

Fuga en centro transitorio de Neiva: dos presos fueron recapturados y otros dos más se entregaron

La madrugada del lunes 26 de enero, tres reclusos peligrosos permanecían prófugos tras una fuga en el Centro de Detención Transitorio (CDT) de Neiva, mientras la ciudad intensificaba los operativos para su recaptura.

Entre los evadidos, las autoridades identificaron a alias Richard, disidente de las Farc, capturado meses atrás por su presunta participación en la instalación de una motocicleta bomba en La Plata durante Semana Santa, ataque que dejó dos víctimas fatales y 30 heridos.

Alias Richard, reconocido disidente de las Farc, figura entre los evadidos del CDT en El Triángulo, Huila - crédito Redes sociales

El despliegue policial permitió que dos de los fugados, Duván Sneyder Llanos, conocido como alias Frijol, acusado de acto sexual abusivo con menor, y Jairo Andrés Gómez Perdomo, procesado por desaparición forzada, fueran recapturados horas después. A la vez, Jhon Sebastián Becerra Lizcano, de 23 años y bajo investigación por homicidio, junto a Juan Sebastián Torres, de 18, investigado por hurto calificado, decidieron entregarse voluntariamente.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, señaló que la presión mediática y el trabajo conjunto con la comunidad resultaron clave en estos avances: “Todas las autoridades estamos encaminadas y vamos por el camino correcto”.

El oficial precisó que, además de las recapturas, la colaboración ciudadana ha sido determinante para localizar a los fugitivos.

La Policía instó a la población a colaborar con información a través de la línea 123, reiterando que la recompensa ofrecida variará según la relevancia de los datos aportados y el perfil de los capturados. La institución subrayó la importancia de la participación ciudadana para el éxito de la operación.

Frente a la gravedad de la fuga, el municipio y el Gobierno nacional llevaron a cabo un Consejo de Seguridad extraordinario. Allí se acordó la creación de una mesa técnica con la Rama Judicial para que, en adelante, los detenidos sean trasladados únicamente a centros de detención del municipio donde ocurrieron los hechos. El CDT de Neiva dejará de recibir internos de otras jurisdicciones, buscando así evitar nuevos incidentes.

Entre las decisiones adoptadas figura también el refuerzo estructural y tecnológico de las celdas, así como la gestión ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que los internos de alta peligrosidad sean remitidos a cárceles de máxima seguridad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los operativos en Neiva y municipios cercanos, en la búsqueda de los reclusos aún evadidos. La prioridad, según el reporte oficial, es garantizar la seguridad y esclarecer las circunstancias que facilitaron la fuga.