Colombia

Los Costeños y Los Pepes protagonizaron motín en estación de Policía en Barranquilla: hay varios heridos

Un enfrentamiento por el control de negocios ilegales provocó incidentes en un centro policial local, dejando heridos y extendiendo el temor en barrios cercanos

Guardar
La confrontación entre Los Costeños
La confrontación entre Los Costeños y Los Pepes se originó por el control de zonas de economías ilegales en Barranquilla - crédito Redes Sociales

Momentos de tensión se vivió en la madrugada del lunes 9 de febrero en una estación de Policía en Barranquilla (Atlántico), luego de que un motín protagonizado por integrantes de Los Costeños y Los Pepes alteró la calma en el lugar.

El hecho tuvo lugar en la estación de Policía Norte, ubicada en la avenida Circunvalar, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades, que debieron pedir refuerzos para restablecer el orden.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con información oficial, los disturbios estallaron cuando ocho detenidos, cuatro presuntos miembros de cada organización criminal, intentaron escapar y recurrieron al fuego como distracción: colchonetas y otros objetos fueron incendiados de manera intencionada, generando pánico y daños materiales.

El personal policial intervino para controlar la situación. Varios privados de la libertad resultaron lesionados y fueron trasladados a centros asistenciales, donde el cuerpo médico evaluaba su estado.

Durante el motín, internos incendiaron
Durante el motín, internos incendiaron colchonetas y otros objetos, lo que obligó a solicitar refuerzos policiales para retomar el control - crédito Google Maps

De esta manera, los involucrados en el motín fueron capturados por diferentes delitos.

El conflicto no solo dejó heridos, pero dejó en evidencia la escalada de violencia entre ambas bandas, que libran una disputa en Barranquilla y su área metropolitana.

La raíz de esta guerra es el control de las zonas estratégicas para actividades ilícitas, como la extorsión, el homicidio selectivo y el tráfico de sustancias psicoactivas.

Las operaciones de la Policía Metropolitana han presionado a estos grupos, intensificando sus enfrentamientos y reacciones violentas.

Fuga en centro transitorio de Neiva: dos presos fueron recapturados y otros dos más se entregaron

La madrugada del lunes 26 de enero, tres reclusos peligrosos permanecían prófugos tras una fuga en el Centro de Detención Transitorio (CDT) de Neiva, mientras la ciudad intensificaba los operativos para su recaptura.

Entre los evadidos, las autoridades identificaron a alias Richard, disidente de las Farc, capturado meses atrás por su presunta participación en la instalación de una motocicleta bomba en La Plata durante Semana Santa, ataque que dejó dos víctimas fatales y 30 heridos.

Alias Richard, reconocido disidente de
Alias Richard, reconocido disidente de las Farc, figura entre los evadidos del CDT en El Triángulo, Huila - crédito Redes sociales

El despliegue policial permitió que dos de los fugados, Duván Sneyder Llanos, conocido como alias Frijol, acusado de acto sexual abusivo con menor, y Jairo Andrés Gómez Perdomo, procesado por desaparición forzada, fueran recapturados horas después. A la vez, Jhon Sebastián Becerra Lizcano, de 23 años y bajo investigación por homicidio, junto a Juan Sebastián Torres, de 18, investigado por hurto calificado, decidieron entregarse voluntariamente.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, señaló que la presión mediática y el trabajo conjunto con la comunidad resultaron clave en estos avances: “Todas las autoridades estamos encaminadas y vamos por el camino correcto”.

El oficial precisó que, además de las recapturas, la colaboración ciudadana ha sido determinante para localizar a los fugitivos.

La Policía instó a la población a colaborar con información a través de la línea 123, reiterando que la recompensa ofrecida variará según la relevancia de los datos aportados y el perfil de los capturados. La institución subrayó la importancia de la participación ciudadana para el éxito de la operación.

Frente a la gravedad de la fuga, el municipio y el Gobierno nacional llevaron a cabo un Consejo de Seguridad extraordinario. Allí se acordó la creación de una mesa técnica con la Rama Judicial para que, en adelante, los detenidos sean trasladados únicamente a centros de detención del municipio donde ocurrieron los hechos. El CDT de Neiva dejará de recibir internos de otras jurisdicciones, buscando así evitar nuevos incidentes.

Entre las decisiones adoptadas figura también el refuerzo estructural y tecnológico de las celdas, así como la gestión ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que los internos de alta peligrosidad sean remitidos a cárceles de máxima seguridad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los operativos en Neiva y municipios cercanos, en la búsqueda de los reclusos aún evadidos. La prioridad, según el reporte oficial, es garantizar la seguridad y esclarecer las circunstancias que facilitaron la fuga.

Temas Relacionados

Motín en BarranquillaEstación de Policía NorteMotín entre Los Costeños y Los PepesDisturbios estación Policía BarranquillaDisputa Los Costeños y Los PepesBarranquillaColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

La colombiana optó por un diseño de la creativa Ann Demeulemeester presentado en la Semana de la Moda de París en enero como parte de la colección de Primavera - Verano

Este es el exclusivo atuendo

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 9 de febrero

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

Vuelo que cubría Popayán- Cali sufrió una emergencia y se habría precipitado a tierra: esto se sabe

Un avión que cubría una ruta humanitaria descendió fuera de lo previsto poco después de despegar, mientras los organismos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes

Vuelo que cubría Popayán- Cali

‘Antonio García’, máximo líder del ELN, lanzó pullas a Petro por bombardeo a campamento en Catatumbo: “Se parece a su nuevo amigo Trump”

El líder guerrillero señaló que la organización armada no está ligada a las actividades del narcotráfico, y sostuvo que habría cierta alianza con las disidencias de las Farc

‘Antonio García’, máximo líder del

Tenista colombiano habló del maltrato que sufrió en Marruecos durante serie de Copa Davis: “Me decían que me iban a matar”

Nicolás Mejía se encargó de darle dos puntos a Colombia en el enfrentamiento en Casablanca ante el país africano, sin embargo, su celebración desató una desmedida reacción de los aficionados

Tenista colombiano habló del maltrato
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Este es el exclusivo atuendo

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló el difícil proceso detrás de la separación de su esposa: “Todo estaba a nombre de ella”

Andrea Valdiri confirmó que no participará en el Carnaval de Barranquilla y reveló por qué: “Córdoba nos necesita”

Yina Calderón se pronunció sobre la salida de Sara Uribe de ‘La casa de los famosos’: “Te terminaste de quemar”

⁠Luisa Castro se pronunció por primera vez sobre su relación con Westcol: “Es un hombre increíble”

Deportes

Tenista colombiano habló del maltrato

Tenista colombiano habló del maltrato que sufrió en Marruecos durante serie de Copa Davis: “Me decían que me iban a matar”

Impresionante revolcón en el fútbol colombiano: estos son los sorpresivos líderes de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de la fecha 5

Al estilo ‘Hombres de negro’, Jhon Durán fue presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia: estos son los detalles del contrato

Así va la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: qué necesita la Tricolor para avanzar de ronda

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle