Presunto ataque armado deja herido al candidato a la Cámara Estefanel Gutiérrez en Barranquilla

Los hechos se registraron cuando hombres que se movilizaban en motocicleta realizaron varios disparos en el sector donde se encontraba el aspirante político

El aspirante por Cambio Radical
El aspirante por Cambio Radical fue trasladado a un centro asistencial tras resultar herido en hechos ocurridos en el norte de la ciudad. - crédito @leonardoguzmann/X

Un presunto ataque armado dejó herido al candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, Estefanel Gutiérrez Pérez, en hechos ocurridos en la noche del jueves 5 de febrero en el norte de Barranquilla. La información fue dada a conocer inicialmente por el diario La Libertad y, hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.

De acuerdo con la información preliminar conocida, los hechos se registraron cuando hombres que se movilizaban en motocicleta realizaron varios disparos en el sector donde se encontraba el aspirante político. En medio del ataque, uno de los proyectiles alcanzó a Estefanel Gutiérrez, quien resultó herido.

Tras el incidente, el candidato fue auxiliado y trasladado de inmediato a una clínica de la ciudad, donde recibió atención médica. Hasta ahora, no se han entregado detalles oficiales sobre su estado de salud, ni se han confirmado las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Sin pronunciamiento oficial de las autoridades

Hasta el cierre de esta información, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el atentado, ni han informado sobre capturas, hipótesis o avances en la investigación. Tampoco se ha emitido un parte médico oficial sobre la condición del candidato.

De acuerdo con el diario La Libertad, los hechos continúan siendo materia de investigación, mientras se espera que las entidades competentes entreguen información que permita esclarecer lo ocurrido.

El caso es materia de
El caso es materia de investigación y hasta el momento las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial. - crédito @estefanelgutierrezp/Instagram

Versión desde la campaña del candidato

Según el medio ya mencionado, fuentes cercanas a la campaña de Estefanel Gutiérrez señalaron que el candidato habría sido impactado por un fragmento pequeño de bala, el cual no le causó daños de gravedad. Según estas mismas versiones, el aspirante se encontraría en óptimas condiciones, aunque se espera un comunicado oficial por parte de su equipo político que confirme esta información.

Desde la campaña indicaron que, una vez se tenga claridad sobre los hechos, se dará a conocer un pronunciamiento para ampliar los detalles del caso.

Antecedentes de amenazas denunciadas por el candidato

El presunto ataque ocurre días después de que Estefanel Gutiérrez denunciara públicamente amenazas contra su campaña política. El exconcejal de Barranquilla y actual aspirante a la Cámara de Representantes aseguró que personas desconocidas estarían intimidando a la comunidad para impedir la instalación de publicidad política relacionada con su aspiración.

La denuncia se conoció tras la circulación de un audio difundido a través de WhatsApp, en el que un hombre lanza amenazas contra habitantes de varios barrios del suroccidente y suroriente de Barranquilla.

El ataque ocurrió días después
El ataque ocurrió días después de que el aspirante denunciara amenazas contra su equipo y su material de campaña. - crédito WhatsApp

En el mensaje de voz, el hombre advierte a residentes de sectores como La Pradera, Los Olivos, La Manga, Ciudad Modesto, Me Quejo, Las Malvinas, El Por Fin, La Esmeralda y 7 de Abril, para que retiren cualquier tipo de propaganda política de las fachadas de sus viviendas.

En el audio se utiliza un lenguaje intimidante y se señala que las familias que permitieran la instalación de avisos políticos serían consideradas un “objetivo militar”, lo que generó preocupación entre los habitantes de estas zonas.

Impacto en la comunidad

Tras la difusión del mensaje, numerosos residentes optaron por borrar, pintar o cubrir las paredes de sus viviendas, eliminando cualquier rastro de propaganda política. Vecinos de los sectores afectados señalaron que la situación generó zozobra y alteró la tranquilidad del fin de semana, aumentando la percepción de inseguridad.

Gutiérrez Pérez manifestó que su campaña fue una de las más afectadas, ya que en varias de las zonas mencionadas había presencia visible de publicidad asociada a su aspiración política.

El hecho se registró en
El hecho se registró en la noche del jueves, mientras el candidato desarrollaba actividades relacionadas con su campaña. - crédito estefanelgutierrezp/Instagram

Preocupación por la seguridad en campañas políticas

El caso ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad durante el desarrollo de las campañas políticas en Barranquilla, especialmente en sectores donde se han denunciado amenazas e intimidaciones contra la comunidad.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente si existe relación entre las amenazas denunciadas y el ataque armado, y se espera que las investigaciones permitan esclarecer los móviles del hecho y determinar responsabilidades.

