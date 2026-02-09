Precio del dólar en Colombia: qué pasará con la moneda en la segunda semana de febrero, antes de San Valentín

El dólar en Colombia se mantiene por debajo de la línea de los $3.700 - crédito Lee Jae-Won/Reuters

El dólar en Colombia cerró el 6 de febrero en $3.670,62, por lo que registró una caída de $21,13 en comparación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.691,75. La jornada estuvo marcada por una volatilidad superior al promedio anual, lo que anticipa movimientos intensos en febrero, influidos por presiones tanto internas como externas.

Es más, el mercado cambiario local viene de evidenciar fluctuaciones notables durante enero de 2026. Osciló entre $3.593 y $3.845 ese mes, mientras que la semana previa al 6 de febrero, el rango se situó entre $3.593 y $3.717. Es así que el peso colombiano experimentó una apreciación mensual de 2,4% en enero, impulsada principalmente por la debilidad global del dólar y expectativas sobre ventas estatales de divisa, según Bancolombia.

Sin embargo, las compras de dólares hechas por el sector público y la publicación de un posible decreto sobre repatriación de inversiones extranjeras atenuaron parte de esas ganancias al cierre del mes. En lo que va de 2026, el dólar acumula una caída de 2,2%, lo que refleja la sensibilidad del mercado a múltiples factores económicos y políticos.

Al cierre de la jornada del 8 de febrero, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.602,22, mientras que el de venta se ubicaba en $3.704,44 - crédito Reuters

Al respecto, expertos indicaron que el avance neto semanal fue cercano al 0,5%, con ligeras presiones alcistas persistentes.

Factores globales y externos que inciden en la tasa de cambio

Entre los determinantes internacionales del tipo de cambio destaca la evolución de la inflación en Estados Unidos. El country manager Global66, Daniel Londoño Tapia, resaltó que la tasa anual de inflación fue del 2,77% en diciembre de 2025. La estabilidad de esta dinámica llevó a la Reserva Federal (FED) a mantener las tasas de interés entre 3,5% y 3,75%.

El nombramiento de un nuevo miembro en la Reserva Federal propició un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, situación que fortaleció al dólar a escala global, según el experto. Por su parte, Bancolombia resaltó que la debilidad global del dólar permitió la apreciación del peso colombiano durante enero.

Las perspectivas sobre futuras decisiones de la FED y cualquier señal de cambio en el entorno internacional continuarán influyendo en la volatilidad cambiaria de febrero.

Factores internos en Colombia

A nivel nacional, la inflación se situó en 5,1% al cierre de diciembre de 2025, lo que proporcionó cierto margen de maniobra pese a la persistencia de inquietudes fiscales. Londoño Tapia advierte sobre un déficit fiscal proyectado entre 6,2% y 7,5% para el año, panorama que añade presión sobre el mercado. El Banco de la República elevó su tasa de interés a 10,25% para contener presiones inflacionarias.

Bancolombia estima que el dólar cerraría 2026 por encima de los $3.800 - crédito Bancolombia

Bancolombia señala que las estrategias de arbitraje de tasas de interés potenciaron el atractivo del peso colombiano frente a flujos globales de capital. El analista de Mercados de Davivienda Corredores, Nicolás Mocetón, destacó que la dinámica de las tasas y la política monetaria nacional seguirán siendo factores determinantes para el tipo de cambio.

El Ministerio de Hacienda aplicó operaciones relevantes que modificaron la percepción previa del mercado. Londoño Tapia y Bancolombia coinciden en que las compras estatales de dólares y las expectativas sobre nuevas decisiones fiscales incidieron en la cotización.

Compras de dólares e impacto

Durante el comienzo de 2026, el Gobierno colombiano optó por hacer compras sostenidas de dólares, decisión que orientó el comportamiento del tipo de cambio. Según Mocetón, en declaraciones sustentadas por el director de Crédito Público, Javier Cuellar, en la actualidad la caja estatal en dólares se ubica en cerca de USD10.000 millones, con posibilidad de incrementar entre USD2.000 y USD5.000 millones en las próximas semanas.

Las adquisiciones se concretaron mediante operaciones spot y contratos de futuro sin entrega física (modalidad non-delivery forward), instrumentos diseñados para capitalizar niveles favorables en la tasa de cambio. El Ministerio de Hacienda no hizo ventas de dólares en el mercado local durante 2026, por lo que focalizó la gestión en acumular moneda extranjera.

Javier Cuéllar es el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda - crédito @Bancoldex/X

Mocetón precisó que las mayores monetizaciones del Gobierno se ejecutaron entre el 22 y el 29 de diciembre de 2024. Desde el 12 de enero, todos los flujos oficiales fueron compradores en los mercados mencionados. Añadió que el Plan Financiero preliminar de Hacienda, aún pendiente de aprobación en el Confis, incluye estimaciones de pago de intereses de deuda equivalentes al 3,1% del PIB y una relación deuda/PIB de 58,9%, cifras inferiores a las proyecciones fiscales del marco de mediano plazo.

Cifras y proyecciones clave para febrero de 2026

Los expertos anticipan un febrero de marcada volatilidad para el dólar en Colombia. Según Londoño Tapia, el tipo de cambio podría variar entre $3.650 y $3.750, condicionado por la sensibilidad a datos económicos internos y externos. De persistir presiones fiscales y un entorno cauteloso por parte de la FED, se mantendría un movimiento lateral con sesgo alcista.

Bancolombia proyecta un canal de cotización de $3.580 a $3.750 para febrero. La entidad señala riesgos crecientes frente a un posible deterioro de las finanzas públicas, aunque identifica un elemento de soporte: el pago de impuestos por grandes contribuyentes, que podría favorecer una apreciación relativa del peso.

Ambos dicen que la incertidumbre será elevada durante el período, en especial, ante la posibilidad de que se hayan agotado las operaciones de monetización estructural del Gobierno, lo que marcaría un posible piso técnico para el dólar.

Perspectiva de Banco de la República y riesgos asociados

Las últimas decisiones del Banco de la República, dirigidas al incremento de la tasa de interés hasta 10,25%, definieron el panorama monetario local. Bancolombia resalta el efecto de estas medidas sobre el rendimiento del mercado y advierte que la incertidumbre persiste a pesar de los ajustes.

La tasa de interés del Banco de la República se ubica en 10,25% debido al alto índice de inflación - crédito José Miguel Gómez/Reuters

El country manager Global66 añade que el mercado mantiene una marcada sensibilidad ante cualquier cambio en la política monetaria nacional. Mocetón sostiene que, aunque se reforzaron las reservas en dólares, la percepción de riesgo se mantiene elevada por las dudas en torno a las finanzas públicas y la política fiscal.

La visión conjunta de los analistas resalta la importancia de seguir de cerca las resoluciones del Banco de la República, ya que dichas acciones serán cruciales para la evolución del tipo de cambio en el corto plazo.

Proyección para cierre de 2026

El equipo económico de DaviBank, que lidera Jackeline Piraján, proyecta que el dólar en Colombia cerrará 2026 en $3.918. La estimación pone la divisa por encima de los rangos previstos para febrero, lo que refleja la expectativa de un aumento gradual de las presiones sobre el peso colombiano a lo largo del año.

La previsión de la entidad se diferencia de la tendencia de corto plazo, por lo que evidencia riesgos de apreciación sostenida del dólar en el mediano plazo. El pronóstico anual responde a una interacción de factores locales y globales que podrían modificar la trayectoria de la cotización en los próximos meses.

Riesgo electoral

Bancolombia identifica como riesgo adicional la proximidad de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas programadas para marzo. La institución advierte que la volatilidad cambiaria podría intensificarse a medida que se aproxima el proceso electoral, abriendo nuevas fuentes de incertidumbre sobre los activos locales.

A este enfoque se suman factores técnicos, como la repatriación potencial de capital invertido y la eventualidad de nuevas restricciones regulatorias. Según el banco, estos elementos podrían impulsar presiones tanto bajistas como alcistas sobre el tipo de cambio, según cómo evolucionen.