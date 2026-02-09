Plan Democracia: Fuerzas Militares desplegarán 126.000 uniformados para custodiar las elecciones de 2026

El Plan Democracia organiza 4.200 pelotones para garantizar la seguridad en zonas urbanas y rurales durante el proceso electoral - crédito prensa Fuerzas Militares

Las Fuerzas Militares de Colombia pusieron en marcha un dispositivo estratégico que moviliza a 126.000 uniformados en todo el territorio nacional, con el fin de asegurar el desarrollo de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

De acuerdo con información proporcionada por la autoridad militar, el operativo forma parte del Plan Democracia, una estrategia que implica la organización de 4.200 pelotones distribuidos en zonas urbanas y rurales para acompañar el proceso electoral y garantizar la normalidad en las jornadas de votación.

El despliegue, cuya planificación se realizó durante más de un año, busca proteger 5.537 puestos de votación y prevenir alteraciones al orden público. Según el Ministerio de Defensa, la operación contempla la presencia permanente de tropas, así como operaciones continuas de control y estabilización en áreas consideradas críticas.

Coordinación institucional y etapas del operativo

La ejecución del Plan Democracia involucra el trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y autoridades civiles en los tres niveles de Gobierno. Esta articulación garantiza la preservación del orden público y la operatividad de cada fase del calendario electoral.

El plan cubre la primera etapa del proceso, que incluye las elecciones legislativas y presidenciales previstas para el 8 de marzo y 31 de mayo, y contempla una posible segunda vuelta el 21 de junio, con base en el cronograma oficial. Para ello se activaron capacidades diferenciadas en tierra, mar, ríos, aire y el dominio ciberespacial, con el objetivo de anticipar y neutralizar amenazas contra la seguridad electoral.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, explicó que “durante el periodo electoral se emplearán capacidades distintivas, como vehículos blindados, aeronaves de ala fija, de ala rotatoria, drones y medios fluviales y navales, entre otros”.

Refuerzo de personal y recursos presupuestales

Para fortalecer la cobertura operativa, el Ejército Nacional y la Armada Nacional aprobaron la extensión del servicio militar de 22.075 soldados e infantes de marina durante tres meses adicionales. Esta medida permite contar con un mayor número de uniformados sin la necesidad de entrenar nuevo personal.

Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la Policía Nacional también prolongará el servicio de más de 4.000 bachilleres para apoyar el dispositivo de seguridad electoral, en coordinación con las Fuerzas Militares.

El Gobierno nacional destinó $150.000 millones para financiar la logística y los recursos necesarios del Plan Democracia. De esa suma, $90.000 millones corresponden al Ejército, $40.000 millones a la Armada y 20.000 millones a la Fuerza Aeroespacial. Esta inversión respalda la movilización de recursos tecnológicos y logísticos en todo el país.

Tecnología, inteligencia y vigilancia permanente

El dispositivo incorpora vehículos blindados, aeronaves de ala fija y rotatoria, sistemas aéreos no tripulados, medios fluviales y navales, además de capacidades de inteligencia orientadas a la anticipación de riesgos. Estas herramientas permiten identificar posibles amenazas y responder de manera oportuna ante cualquier alteración del orden público.

Las unidades asignadas al Plan Democracia mantienen presencia en los Puestos de Mando Unificados en los niveles nacional, regional y local. Desde estos centros de comando se verifica información en tiempo real y se coordinan decisiones interinstitucionales ante cualquier contingencia que pueda afectar las elecciones.

Mientras tanto, los batallones no asignados directamente al operativo continúan con las operaciones militares habituales contra grupos armados organizados, sin interrupciones por el calendario electoral.

Participación ciudadana y canales de reporte

En el desarrollo del Plan Democracia, la ciudadanía puede reportar situaciones que afecten el orden público a través de la línea gratuita 147, habilitada para recibir alertas desde teléfonos fijos o celulares en cualquier parte del país. Este canal busca fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia del proceso y facilitar la reacción de las autoridades ante eventuales incidentes.

El dispositivo de seguridad se mantendrá activo durante todas las jornadas electorales programadas, con el objetivo de garantizar la transparencia y tranquilidad en uno de los procesos políticos más relevantes del año.