Colombia

Pico y Placa en Cartagena: qué autos descansan este lunes 9 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Guardar
El Pico y Placa no
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los carros que no pueden transitar en Cartagena este 9 de febrero, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de vehículo y la terminación de la placa son los factores que determinan qué vehículos tienen prohibido circular este lunes.

No olvides que esta prohibición vehicular cambia diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante no olvidar que este programa funciona diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de vehículos por las calles de la ciudad es para reducir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Motos: 5, 6,.

Particulares: 5, 6,.

Taxis: No aplica,, .

No solo la restricción vehícular, sino también el horario del Pico y Placa en Cartagena cambia por tipo de vehículo y aplica de la siguiente manera:

Motos: de 5:00 horas a 23:00 horas.

Particulares: de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a 20:00 horas.

Taxis: de 6:00 a 6:00 horas del día siguiente, es decir por 24 horas.

La aplicación del programa Pico
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Alcaldía de Cartagena)

Pico y Placa 2025

La alcaldía de Cartagena publicó cómo será la rotación del Pico y Placa durante el segundo semestre de este 2025.

La restricción vehicular se determinará de acuerdo al último número de la placa del vehículo, así como el día de la semana.

El Pico y Placa para vehículos particulares regirá desde el lunes 7 de julio y hasta el 3 de octubre del 2025 de la siguiente manera:

Lunes: 1 y 2.

Martes: 3 y 4.

Miércoles: 5 y 6.

Jueves: 7 y 8.

Viernes: 9 y 0

Para el 6 de octubre del 2025 y hasta 2 de enero del 2026 rotará de la siguiente manera:

Lunes: 3 y 4.

Martes: 5 y 6.

Miércoles: 7 y 8.

Jueves: 9 y 0.

Viernes: 1 y 2

El Pico y Placa para vehículos particulares operará de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en los siguientes horarios: de 7:00 a 9:00 horas y de 18:00 a 20:00 horas.

En el caso de los taxis, la rotación durante la segunda mitad del año serán las siguientes.

Rotación de 30 de junio al 1 de agosto de 2025:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Rotación del 4 de agosto al 5 de septiembre de 2025:

Lunes: 5-6.

Martes: 7-8.

Miércoles: 9-0.

Jueves: 1-2.

Viernes: 3-4.

Rotación del 8 de septiembre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 7-8.

Martes: 9-0.

Miércoles: 1-2.

Jueves: 3-4.

Viernes: 5-6.

Rotación del 6 de octubre al 31 de octubre de 2025

Lunes: 9-0.

Martes: 1-2.

Miércoles: 3-4.

Jueves: 5-6.

Viernes: 7-8.

Rotación del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2025:

Lunes: 1-2.

Martes: 3-4.

Miércoles: 5-6.

Jueves: 7-8.

Viernes: 9-0.

Rotación del 8 de diciembre de 2025 al 2 de enero de 2026:

Lunes: 3-4.

Martes: 5-6.

Miércoles: 7-8.

Jueves: 9-0.

Viernes: 1-2.

Para los taxis, el horario del Pico y Placa regirá de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, en el horario comprendido entre las 6:00 horas y las 6:00 horas del día siguiente.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los automóviles son obligados a seguiresta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

Con el Permiso Especial de Acceso a Zona de Restricción Vehicular.

Eléctricos o cero emisiones.

Oficiales de todos los niveles.

Fúnebres.

De emergencia.

De atención médica.

De distribución de medicamentos.

De rescate o traslado de órganos y tejidos.

De control de tráfico y grúas.

De residuos hospitalarios.

De medios de comunicación.

Que ofrecen servicios turísticos.

Escolares.

De valores

Destinados a la enseñanza automovilística.

Para que el automóvil con dichas características pueda exentar el Pico y Placa debe de presentar la solicitud correspondiente con copia de la documentación en regla del vehículo y del conductor, así como el paz y salvo por todo concepto.

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la alcaldía de Cartagena, la sanción por violar la aplicación del Pico y Placa es la siguiente:

Una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que asciende a 711 mil 750 pesos.

Además de la multa, el automóvil del infractor será inmovilizado.

Temas Relacionados

Pico y Placa en Cartagena hoyÚltimas actualizacionesPico y Placa en ColombiaPico y Placa en Cartagena

Más Noticias

Tres hospitales universitarios de Colombia ingresan al top 100 global de centros médicos académicos

La Fundación Valle del Lili, la Fundación Cardioinfantil - LaCardio y la Fundación Santa Fe destacan también en el top 5 de América Latina, consolidando la presencia del país en la medicina académica global pese a los retos del sistema de salud nacional

Tres hospitales universitarios de Colombia

Estos son los cortes de la luz del lunes 9 de febrero en Santander

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán este día en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

Villavicencio: Pico y Placa para este lunes 9 de febrero

La restricción vehicular en la ciudad cambia todos los días y depende del tipo de carro que se tiene, así como de la terminación de la placa

Villavicencio: Pico y Placa para

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

El esquinero del equipo de Massachusetts completó varias intercepciones durante la primera mitad, pero Sam Darnold y Kenneth Walker lideraron la victoria de la franquicia del estado de Washington

Christian González destacó en el

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy lunes

¡Alista las reservas! diferentes barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Estos son los turnos de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Bad Bunny en el Super

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Sara Uribe: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El policía que canta al ritmo de El Charrito Negro sorprendió en las redes sociales: “Está perdiendo el tiempo”

Luis Alfonso vuelve al altar por tercera vez: así fue la romántica propuesta que le hizo a su esposa

Deportes

Christian González destacó en el

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”

Tensión en Millonarios: se habla de posible cruce entre Diego Novoa y David Mackalister Silva en el camerino

Deportivo Cali y Millonarios firmaron empate sin goles en un clásico sin emociones en el estadio Palmaseca

Colombia superó a Venezuela en un duelo exigente y sumó tres puntos claves en el campeonato Conmebol Sub20 Femenino