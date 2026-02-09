Petro criticó a congresistas de Córdoba por pedir recursos para la crisis climática tras hundir la ley de financiamiento: “Miserables”

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), hizo su pronunciamiento en su cuenta oficial de X - crédito Luisa González/REUTERS

Debido a la difícil situación que afronta diferentes departamentos de Colombia por las fuertes lluvias, el presidente Gustavo Petro ha hecho varias publicaciones en su cuenta oficial de X.

La más reciente fue la crítica que hizo a los congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico, de quienes afirmó que están pidiendo ayuda después de haber hundido la ley de financiamiento en el recinto.

Acusó a los parlamentarios de ser responsables de la crisis del agua en la región y los calificó como “miserables con el pueblo”.

“Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo”, señaló el jefe de Estado.

El mandatario colombiano también afirmó en su publicación que un magistrado del departamento de Córdoba le solicitó suspender la emergencia económica y cuestionó si eso no resulta “irracional”.

“Un magistrado de Córdoba pidió suspender la emergencia económica, ¿más irracionalidad aún?“, señaló el presidente Gustavo Petro.

De hecho, el presidente Gustavo Petro el domingo 8 de febrero de 2026, solicitó nuevamente al magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo que levante la suspensión de la emergencia económica por la difícil situación en Córdoba.

“Magistrado Camargo Assis, ambos nacimos en esta tierra. Le suplico, ayude a levantar la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional”, indicó el jefe de Estado.

Según Gustavo Petro, la emergencia climática que afecta a Córdoba costará billones para restablecer el nivel de vida. Para el presidente Petro, ya no habla la política, sino la naturaleza y la codicia.

“Esta emergencia, que aún no termina, costará billones para restablecer el nivel de vida del pueblo sinuano. Ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”, indicó el mandatario colombiano.

El presidente Gustavo Petro aseguró que Carlos Camargo ya conoce las consecuencias de recortar el presupuesto.

“Usted sabe que las consecuencias de lo sucedido en la Corte implican recortar el presupuesto en 16 billones. Usted sabe que tendría que trasladar recursos para financiar la recuperación de Córdoba, lo que implicaría hambre en otra región”, aseveró el jefe de Estado.

Situación en Córdoba

Las lluvias intensas registradas en Colombia durante los últimos días han generado una emergencia humanitaria de gran magnitud, especialmente en los departamentos de Córdoba y Sucre. Hasta el momento,se reportan al menos 14 fallecidos, cerca de 9.000 viviendas destruidas y aproximadamente 50.000 familias afectadas.

En Córdoba se concentra la mayor parte de los daños, con más de 33.000 familias damnificadas por la crecida de los ríos, inundaciones extensas y daños en viviendas e infraestructura rural. En Sucre, aunque el impacto es menor, se registran comunidades aisladas, pérdidas agrícolas y problemas en vías terciarias, lo que complica la atención a los damnificados.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó sobre el despliegue de recursos y equipos para atender la emergencia en el departamento de Córdoba, donde más de 33.000 familias resultaron afectadas en 23 municipios por recientes eventos climáticos adversos.

En este departamento, se prepara el envío de 223 toneladas de asistencia humanitaria, con una inversión superior a 3.600 millones de pesos. El cargamento incluye kits de alimentos, aseo y cocina, 3.500 colchonetas, 15.000 hamacas, 15.000 juegos de sábanas, 15.000 toldillos y 15.000 garrafones de agua potable.

En el municipio de Tierralta, la distribución de 320 kits de alimentos, aseo y cocina, 960 hamacas y 960 frazadas ya se encuentra lista, mientras los demás municipios afectados consolidan la información para asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo requieren. Equipos técnicos de la Ungrd permanecen en terreno en localidades como Puerto Escondido, La Apartada, Montelíbano, Lorica, San Antero y Tierra Alta, trabajando junto a las autoridades locales para definir los procedimientos más eficaces para la atención de la población.