Migración Colombia activó plan de contingencia tras operación tortuga anunciada: hay demoras en El Dorado

El aeropuerto El Dorado registró largas filas y demoras desde el 9 de febrero por el plan tortuga implementado por Migración Colombia - Chepa Beltran

El aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, enfrenta demoras y filas extensas desde la tarde del lunes 9 de febrero debido a la implementación de un plan tortuga por parte de los funcionarios de Migración Colombia. La entidad anunció un programa especial de contingencia para mitigar el impacto sobre los viajeros.

La protesta, liderada por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco), consiste en la aplicación estricta de la guía de control migratorio, lo que incrementó el tiempo de atención por pasajero de uno o dos minutos hasta cerca de 15 minutos, según declaró Yeison Mesa, presidente de la Osemco. Esta situación provocó afectaciones inmediatas en El Dorado y otros aeropuertos del país.

Refuerzo operativo y medidas tecnológicas para agilizar el flujo

Ante el incremento en los tiempos de espera, Migración Colombia dispuso el envío de cerca de 50 funcionarios adicionales con capacidad de respuesta operativa, concentrando el refuerzo en el área de inmigración, mientras que los procesos de emigración se mantienen a través del sistema Biomig.

Migración Colombia reforzó su operación con 50 funcionarios adicionales en inmigración e hizo un llamado a inscribirse en Biomig para agilizar trámites - crédito Colprensa

La entidad hizo un llamado urgente a los viajeros frecuentes para que se inscriban en Biomig y utilicen las herramientas tecnológicas disponibles, con el objetivo de evitar contratiempos.

El plan de contingencia incluye la recomendación de presentarse en el aeropuerto con al menos cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales. Además, la autoridad migratoria reiteró que mantiene coordinación permanente con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) y la Aeronáutica Civil a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae).

“La implementación de la guía de control migratorio en riguroso detalle, si un oficial se demoraba dos minutos o un minuto y medio atendiendo un pasajero, ahora se va a demorar cinco, diez y hasta 15 minutos”, explicó Mesa al detallar el alcance de la protesta.

Por su parte, la administración de Migración Colombia subrayó en un comunicado que el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente, a pesar de las dificultades derivadas del conflicto laboral.

La entidad recomendó presentarse con al menos cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales ante los retrasos en el aeropuerto de Bogotá - crédito @MigracionCol / X

Reclamos sindicales y antecedentes de la protesta

El conflicto sindical tiene como trasfondo reclamos sobre el rediseño institucional de la entidad y condiciones laborales. Los sindicatos alegan barreras presupuestales y demoras en la implementación de acuerdos pactados con el Gobierno nacional, como la creación de una bonificación migratoria mediante el Decreto 0978 de 2025.

Migración Colombia, bajo la dirección de Gloria Arriero, señaló que en diciembre de 2024 se realizó el primer pago de la bonificación y que el próximo desembolso está previsto para marzo de 2026.

Durante la actual administración, la entidad realizó dos ampliaciones de planta entre 2023 y 2024, que permitieron la creación de 667 nuevos empleos. Además, se llevaron a cabo 27 mesas técnicas con las organizaciones sindicales para integrar sus propuestas en el proceso de diagnóstico y rediseño institucional.

La protesta actual replica una situación similar ocurrida en diciembre de 2024, cuando se registraron más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de 2.200 pasajeros en El Dorado.

Los sindicatos reclaman mejoras laborales y presupuestales tras el rediseño institucional y la demora en acuerdos como la bonificación migratoria - crédito @MigracionCol / X

La aerolínea Avianca manifestó su preocupación por las consecuencias que la protesta podría tener para miles de viajeros, solicitando acciones para evitar un impacto mayor en la operación aeroportuaria.

Llamados a la prevención y diálogo institucional

Como parte de las acciones preventivas, Migración Colombia recomendó a los pasajeros inscribirse en Biomig y aprovechar la digitalización del proceso migratorio, especialmente en la salida del país.

La entidad insistió en la importancia de la anticipación y de la utilización de soluciones tecnológicas para evitar que el flujo de personas en los controles migratorios se vea aún más afectado.

“La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Uaemc), en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha trabajado de manera permanente para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo Social y Colectivo”, señaló la entidad en su comunicado, reiterando su voluntad de diálogo con los trabajadores para alcanzar acuerdos que no perjudiquen a los usuarios.