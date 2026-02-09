Colombia

Migración Colombia activó plan de contingencia tras operación tortuga anunciada: hay demoras en El Dorado

Un incremento significativo en los tiempos de atención a los viajeros obligó al envío de personal adicional y la recomendación de emplear sistemas automatizados para disminuir el impacto en los controles

Guardar
El aeropuerto El Dorado registró
El aeropuerto El Dorado registró largas filas y demoras desde el 9 de febrero por el plan tortuga implementado por Migración Colombia - Chepa Beltran

El aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, enfrenta demoras y filas extensas desde la tarde del lunes 9 de febrero debido a la implementación de un plan tortuga por parte de los funcionarios de Migración Colombia. La entidad anunció un programa especial de contingencia para mitigar el impacto sobre los viajeros.

La protesta, liderada por la Organización Sindical de Empleados de Migración Colombia (Osemco), consiste en la aplicación estricta de la guía de control migratorio, lo que incrementó el tiempo de atención por pasajero de uno o dos minutos hasta cerca de 15 minutos, según declaró Yeison Mesa, presidente de la Osemco. Esta situación provocó afectaciones inmediatas en El Dorado y otros aeropuertos del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Refuerzo operativo y medidas tecnológicas para agilizar el flujo

Ante el incremento en los tiempos de espera, Migración Colombia dispuso el envío de cerca de 50 funcionarios adicionales con capacidad de respuesta operativa, concentrando el refuerzo en el área de inmigración, mientras que los procesos de emigración se mantienen a través del sistema Biomig.

Migración Colombia reforzó su operación
Migración Colombia reforzó su operación con 50 funcionarios adicionales en inmigración e hizo un llamado a inscribirse en Biomig para agilizar trámites - crédito Colprensa

La entidad hizo un llamado urgente a los viajeros frecuentes para que se inscriban en Biomig y utilicen las herramientas tecnológicas disponibles, con el objetivo de evitar contratiempos.

El plan de contingencia incluye la recomendación de presentarse en el aeropuerto con al menos cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales. Además, la autoridad migratoria reiteró que mantiene coordinación permanente con las aerolíneas, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) y la Aeronáutica Civil a través del Centro de Operaciones de Facilitación Aeroportuaria (Cofae).

“La implementación de la guía de control migratorio en riguroso detalle, si un oficial se demoraba dos minutos o un minuto y medio atendiendo un pasajero, ahora se va a demorar cinco, diez y hasta 15 minutos”, explicó Mesa al detallar el alcance de la protesta.

Por su parte, la administración de Migración Colombia subrayó en un comunicado que el objetivo principal es garantizar la continuidad del servicio y una atención eficiente, a pesar de las dificultades derivadas del conflicto laboral.

La entidad recomendó presentarse con
La entidad recomendó presentarse con al menos cuatro horas de anticipación para vuelos internacionales ante los retrasos en el aeropuerto de Bogotá - crédito @MigracionCol / X

Reclamos sindicales y antecedentes de la protesta

El conflicto sindical tiene como trasfondo reclamos sobre el rediseño institucional de la entidad y condiciones laborales. Los sindicatos alegan barreras presupuestales y demoras en la implementación de acuerdos pactados con el Gobierno nacional, como la creación de una bonificación migratoria mediante el Decreto 0978 de 2025.

Migración Colombia, bajo la dirección de Gloria Arriero, señaló que en diciembre de 2024 se realizó el primer pago de la bonificación y que el próximo desembolso está previsto para marzo de 2026.

Durante la actual administración, la entidad realizó dos ampliaciones de planta entre 2023 y 2024, que permitieron la creación de 667 nuevos empleos. Además, se llevaron a cabo 27 mesas técnicas con las organizaciones sindicales para integrar sus propuestas en el proceso de diagnóstico y rediseño institucional.

La protesta actual replica una situación similar ocurrida en diciembre de 2024, cuando se registraron más de 65 retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de 2.200 pasajeros en El Dorado.

Los sindicatos reclaman mejoras laborales
Los sindicatos reclaman mejoras laborales y presupuestales tras el rediseño institucional y la demora en acuerdos como la bonificación migratoria - crédito @MigracionCol / X

La aerolínea Avianca manifestó su preocupación por las consecuencias que la protesta podría tener para miles de viajeros, solicitando acciones para evitar un impacto mayor en la operación aeroportuaria.

Llamados a la prevención y diálogo institucional

Como parte de las acciones preventivas, Migración Colombia recomendó a los pasajeros inscribirse en Biomig y aprovechar la digitalización del proceso migratorio, especialmente en la salida del país.

La entidad insistió en la importancia de la anticipación y de la utilización de soluciones tecnológicas para evitar que el flujo de personas en los controles migratorios se vea aún más afectado.

“La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia (Uaemc), en articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha trabajado de manera permanente para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en la Mesa de Diálogo Social y Colectivo”, señaló la entidad en su comunicado, reiterando su voluntad de diálogo con los trabajadores para alcanzar acuerdos que no perjudiquen a los usuarios.

Temas Relacionados

Migración ColombiaAeropuerto El DoradoOsemcoControl MigratorioColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Super Astro Sol, ganadores del último sorteo de hoy lunes 9 de febrero de 2026

Esta lotería celebra dos sorteos al día, compruebe los números ganadores del primer sorteo de hoy

Resultados Super Astro Sol, ganadores

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático a la presidencia, redefinió el concepto de los “tres huevitos” de Álvaro Uribe

La senadora caucana, durante un evento público, pidió transformar este símbolo en un llamado directo a sus seguidores para que respalden al uribismo en las próximas elecciones, programadas para el domingo 8 de marzo, con “tres voticos”

Paloma Valencia, candidata del Centro

Así subió el precio del corrientazo en los restaurantes de Colombia debido al alto costo de productos clave

Expertos aseguran que el alza en el costo de insumos y la presión de la Reformas Laboral obligaron a los establecimientos a aumentar el valor del plato, lo que pone a pensar a las familias y ajustar su consumo diario

Así subió el precio del

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

El mediocampista suma su primera experiencia en el fútbol europeo con CSKA Moscú

Millonarios se quedó sin Daniel

Sinuano Día: resultados ganadores del último sorteo del lunes 9 de febrero de 2026

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día: resultados ganadores del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

La Toxicosteña se refirió a

La Toxicosteña se refirió a la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’ por comentario racista: “El país está sobreactuado”

Jessica Cediel reaccionó a críticas en redes sociales por hablar de Dios con poca ropa: “Creen que porque alguien se tapa de pies a cabeza es santa”

Emiro Navarro reveló si su repentina pérdida de peso se debe a una enfermedad: “Tuve muchos exámenes”

Este es el exclusivo atuendo que llevó Karol G en la ‘casita de Bad Bunny’ en el Super Bowl 2026

Integrante de ‘Sábados felices’ reveló el difícil proceso detrás de la separación de su esposa: “Todo estaba a nombre de ella”

Deportes

Millonarios se quedó sin Daniel

Millonarios se quedó sin Daniel Ruiz: cuáles fueron los motivos que lo alejaron del Embajador

A cuotas, así se concretó la llegada de figura de la MLS a un histórico de Colombia

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

Así es el entrenamiento, al estilo de Mohamed Salah, que realiza Rafael Santos Borré para ser tenido en cuenta en la selección Colombia para el Mundial 2026

Catalina Usme se refirió a por qué no volvió a ser llamada a la selección Colombia: “Me dio mucha tristeza”