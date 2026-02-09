Colombia

Luis Alfonso vuelve al altar por tercera vez: así fue la romántica propuesta que le hizo a su esposa

Con una canción y en la intimidad de su hogar, el artista le pidió a Luisa que se volviera a casar con él

El video conmovió a todos sus seguidores que no dudaron en apoyarlo en esta nueva etapa - crédito Luis Alfonso / Instagram

Después de varios días de dolor por la muerte de Yeison Jiménez, su círculo continúa viviendo con su legado más grande. Más allá de los escenarios, todos están centrados en disfrutar del amor, bien sea con sus parejas, sus hijos o padres, por lo que las muestras de cariño publicadas por sus colegas llaman la atención de sus seguidores.

Uno de los más famosos cantantes del género popular volvió a convertirse en el centro de atención. Se trata de Luis Alfonso que emocionó al anunciar que se casa por tercera vez con su esposa, Luisa Fernanda Pulgarin: “Hoy nos volvemos a decir sí”, fue la frase que escribió el artista acompañando un video que refleja la emoción que sintieron en ese momento.

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales, donde la pareja expuso este nuevo capítulo de su historia juntos. En el video, Luis Alfonso le expresó sus intenciones a Luisa con una composición inédita: “Hice una canción pensando en nuestro amor, porque sin tu amor yo no puedo vivir”.

El cantante de música popular
El cantante de música popular demuestra a diario el amor a su pareja - crédito @luisafdapv / Instagram

Entre los fragmentos interpretados por el artista se destacan: “Ayer me preguntaron qué siento cuando te veo, yo les respondí al instante que ni yo mismo lo creo... Algo tóxico, masivo. Sin ti no me siento vivo. Mi amor tóxico, curativo”, frases que, según el propio artista, reflejan el vínculo especial que comparten.

En ese ambiente de intimidad, Luis Alfonso sorprendió a su esposa al indicarle que buscara dentro de uno de sus bolsillos después de terminar con la romántica interpretación, pues allí tenía una nota en la que demostraba su intención final, pues en el papel estaba escrita la propuesta matrimonial: “¿Te quieres volver a casar conmigo?”, lo que hizo sonreír a su pareja.

Con el humor que lo caracteriza, el cantante aclaró lo siguiente: “Falta el anillito, ese mañana lo mando a hacer. Ya saben, vamos a volver a tener matrimonio. Pero no me dijo si sí o si no”. La respuesta de Luisa Fernanda Pulgarin no tardó en llegar: “Sí, mi amor”, acompañada de un beso que selló el anuncio.

Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar, pues en los videos dejaron mensajes de felicitación y muestras de apoyo este gesto donde, según evidencia la pareja, el amor se reafirma y se escoge a diario, como lo mencionó Luisa en una anterior ocasión.

Entre los mensajes se encuentran algunos como: “Que viva el amor bonito y el hombre detallista con su esposa”, “Esos ojitos como la mira. Uff”, “Ok Luis Alfonso nejesitamos ya esa canción puessss”, “Que hermosos que bendición de amor más bonito”, “Quiero un Luis Alfonso en mi vida ❤️🙌🙏 jajajajaja ellos son únicos e irrepetibles” y “Luisa, cuando le rezaste a papá Dios, exactamente qué le dijisteeee? 😍 Dios los bendiga”.

La pareja demuestra que se
La pareja demuestra que se puede construir una vida llena de amor y respeto - crédito Instagram

Luisa habló de qué significa para ella ser la mujer del proceso

El término “mujer del proceso” se ha viralizado en redes sociales, por lo que la esposa de Luis Alfonso decidió hablar de este calificativo: “Dicen que ser la mujer del proceso es difícil… pero nadie habla de lo bonito que es amar mientras todo se construye“, expresó, hablando de la experiencia de acompañar a alguien durante sus momentos de crecimiento y vulnerabilidad.

“No le temas a ser la mujer del proceso. Tú también hiciste historia, tú también recibes los aplausos, pero de él, de ti y del mundo”, dijo Luisa en su reflexión, además de insistir en que “amar también es acompañar cuando el camino exige fuerza y paciencia”.

El cantante y su esposa
El cantante y su esposa han estado juntos antes de la fama - crédito @luisafdapv / Instagram

Entre las reacciones por el sentido mensaje de Luisa se encuentran algunas como: “Hoy quiero expresar mi profunda admiración por usted. Es inspirador ver a una mujer que sabe llevar con tanta sabiduría y humildad las riendas de su familia, de su matrimonio y de todo lo que implica acompañar la fama. Su manera de ser esposa, madre, ama de casa y apoyo incondicional, sin perder su esencia ni su sencillez, es realmente admirable”.

