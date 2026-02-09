Joven alquiló el helipuerto de la Torre Colpatria en Bogotá para sorprender a su novia: el momento quedó en video

Una pareja fua captada haciendo un picnic romántico en la torre Colpatria - crédito Vórtice / Facebook

Bogotá fue escenario de un hecho inusual que captó la atención digital: un joven organizó un picnic en el helipuerto de la Torre Colpatria, generando un revuelo inmediato en redes sociales.

Las imágenes muestran la escena romántica sobre uno de los puntos más reconocibles de la capital, con la ciudad extendiéndose en el horizonte.

La grabación no tardó en viralizarse. Diversos usuarios reaccionaron con escepticismo o admiración, expresando frases como “esto no puede ser real” y “el sueño de cualquiera”. Otros, en cambio, se preguntaron sobre los permisos requeridos y el costo de ocupar semejante espacio.

Lejos de quedar en el asombro inicial, la reacción colectiva se manifestó de inmediato en las redes sociales. Usuarios de distintas edades y perfiles combinaron humor, ironía y admiración en sus respuestas.

No se sabe si el lugar puede ser alquilado para eventos más pequeños como el registrado en redes - crédito Torre Colpatria

Algunas frases, como “Él sí tiene buenas ideas de citas” y “El que tiene plata, se la gasta como quiere”, pusieron de relieve la visión popular sobre la originalidad, pero también sobre las diferencias económicas.

Otros usuarios recurrieron a la autocrítica o la duda: “A uno no lo han querido es pero ni chimba”, mientras que algunos sospecharon que la cita podría haberse organizado fuera de los canales formales, sugiriendo complicidad de empleados o incluso relacionándolo con la política local con comentarios como: “Ahora van a decir que es hijo de Petro”.

La ubicación del evento amplificó el interés público. El helipuerto corona la Torre Colpatria, un edificio que sobresale en el corazón de la capital con sus 196 metros de altura y su mirador 360°, ubicado en el piso 48. Este punto se ha convertido en una parada casi obligatoria para quienes desean observar Bogotá desde las alturas, consolidando su estatus de ícono urbano.

Muchas personas se sorprendieron al enterarse de que es posible alquilar el helipuerto para eventos personales. Varios bogotanos reconocieron en redes sociales su desconocimiento sobre esta posibilidad al afirmar: “Ni sabía que lo alquilaban”.

El helipuerto ha sido escenario de diferentes eventos privados - crédito Torre Colpatria

Otros celebraron la creatividad del gesto y no faltaron los juegos de palabras: “Él dijo que la iba a hacer ver el cielo”. Este tipo de comentarios ilustra cómo las experiencias originales, asociadas a paisajes emblemáticos, pueden volverse parte del imaginario colectivo de la ciudad.

Regulaciones, tarifas y la reacción institucional

Frente al interés suscitado, en las redes sociales de la Torre Colpatria se puede encontrar que existe una tarifa específica para acceder al helipuerto: 40.000 pesos colombianos (COP) adicionales al costo de entrada al mirador.

La propuesta incluye una estadía de diez minutos, así como la toma de una foto y un video 360°, lo que permite a los visitantes llevarse un recuerdo personalizado del momento y de la vista panorámica.

La divulgación de estos detalles no solo despejó dudas sobre la legalidad y logística del acceso, sino que también reactivó la discusión sobre los protocolos para el uso de espacios simbólicos.

Según las redes de la torre, por 40 mil pesos se puede acceder al helipuerto - crédito Torre Colpatria / Instagram

La falta de respuestas claras sobre quién autoriza y hasta dónde pueden llegar las sorpresas románticas alimenta la conversación pública y la curiosidad ciudadana.

El fenómeno digital desbordó las fronteras de lo anecdótico y se convirtió en un espejo de las tendencias actuales en la cultura urbana de Bogotá.

La viralidad del video, que sigue sumando comentarios y compartidos, ilustra el impacto de las redes sociales en la forma en que se construyen y difunden relatos sobre la ciudad.

La Torre Colpatria, ya consolidada como referencia turística y cultural, refuerza así su posición en el horizonte visual y simbólico de la capital, atrayendo tanto a quienes buscan experiencias fuera de lo común como a quienes observan, comentan y reinterpretan cada nuevo episodio que emerge en las alturas bogotanas.