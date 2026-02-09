Jennifer Pedraza reaccionó a solicitud de la Fiscalía en imputación de cargos contra Juliana Guerrero: “A esto vinimos, a destapar ollas podridas”

Jennifer Pedraza celebró decisión de la Fiscalía en caso de Juliana Guerrero - crédito Prensa Jennifer Pedraza / @jguerrero112/Instagram

La Fiscalía General de la Nación informó la mañana del lunes 9 de febrero de 2026 la radicación de imputación de cargos contra Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior, y Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario de la Fundación San José, por presuntas irregularidades en la expedición de títulos en la Fundación Universitaria San José.

El caso se relaciona directamente con la obtención de documentos académicos que Guerrero presentó al asumir el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

La fiscal delegada Deicy Jaramillo Rivera explicó que los títulos de Contadora pública y Tecnóloga en Gestión Contable, utilizados por Guerrero para su nombramiento, habrían sido expedidos sin cumplir los requisitos legales correspondientes.

“Se trata de documentos publicados en el Sigep en agosto de 2025 y expedidos el primero de julio sin el lleno de los requisitos legales”, detalló la funcionaria.

La investigación señala que Guerrero no asistió a clases ni presentó las pruebas Saber, elementos fundamentales exigidos en el proceso académico.

“No asistió a sus clases y tampoco presentó las pruebas Saber, por lo menos hasta la hora acreditado en la investigación”, expresó la fiscal.

Por estos hechos, el ente acusatorio imputará a ambos procesados los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Además, solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad con detención domiciliaria, considerando la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las pruebas recaudadas.

La Fiscalía espera que los jueces avalen su acusación, con base en la documentación y testimonios recopilados durante el proceso.

Tras lo anterior, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza celebró la decisión de la Fiscalía de imputar cargos y solicitar detención contra Juliana Guerrero y Luis Gutiérrez por presunta falsedad en documento público y fraude procesal.

“A raíz de mi denuncia penal, la fiscalía pide detención e imputa cargos”, afirmó Pedraza a través de sus redes sociales, refiriéndose al caso que involucra la expedición irregular de títulos académicos utilizados por Guerrero para ocupar cargos oficiales.

Pedraza destacó la importancia de su labor legislativa y manifestó su compromiso con la transparencia.

“A esto vinimos al Congreso: a destapar ollas podridas de corrupción y a legislar para la gente”, expresó la senadora, asegurando que continuará su trabajo de control político y vigilancia desde el Senado.