Gustavo Petro regañó a Claudia López tras críticas al tratamiento del Gobierno de la emergencia invernal: “Si quiere ser presidente, diferencie”

Claudia López exigió a la Ungrd asumir responsabilidad ante inundaciones, criticando la gestión de la emergencia ambiental regional - crédito @ClaudiaLopez/X - Presidencia

En medio de la fuerte emergencia por el inclemente clima que azota principalmente a los departamentos de Córdoba y Sucre y que ya suma más de 50.000 damnificados, en la tarde del lunes 9 de febrero se desató un fuerte cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial Claudia López.

Y es que en la aspirante a la Casa de Nariño ‘encendió’ las redes sociales después de que usara su cuenta de X para exigir al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, que asumiera su responsabilidad ante las inundaciones que ya completan 10 días.

En su mensaje, la exalcaldesa aseguró que, pese a existir un decreto de atención de desastres vigente desde noviembre de 2025, el Gobierno nacional no actuó con prevención, ni ha desplegado los suficientes esfuerzos para mitigar las emergencias ambientales.

“La inundación lleva 10 días señor Carrillo!!!! El decreto de atención de desastres está vigente desde Noviembre de 2025 y les da todas las facultades que necesitaban para prevenir la inundación que sabían desde el 21 de enero que ocurriría y frente a la que no hicieron nada!”, señaló López.

La candidata Claudia López acusó al Gobierno nacional de falta de prevención y de no actuar ante alertas tempranas de la emergencia climática - crédito X

En su mensaje también lanzó un dardo al presidente Petro, asegurando que estaría usando la emergencia en Córdoba para darle vida nuevamente al decreto de emergencia firmado por el Ejecutivo en diciembre pasado.

“¿Ahora quiere aprovecharse de la desgracia de la gente para revivir los impuestos que suspendió al Corte? No sea tan miserable con la gente! Haga su trabajo o renuncie!“, señaló la candidata.

Ante las críticas, la respuesta del presidente Petro no se hizo esperar y llegó en forma de una detallada aclaración pública, con regaño incluido, por una presunta equivocación de López.

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas aclarando la diferencia entre los decretos de desastre y los decretos de emergencia nacional - crédito X

En su mensaje, el mandatario aseguró que la exalcaldesa no tiene mayor conocimiento sobre los efectos de los decretos expedidos por el Gobierno nacional, lo que induciría a los lectores a confusiones. “Uno: si quiere ser presidente, diferencie entre decreto de desastre y decreto de emergencia”, señaló.

Petro aclaró en su respuesta que el decreto de desastre mencionado por López sigue vigente y precisó que la intención del Ejecutivo no es crear nuevos decretos de emergencia, sino retomar las funciones especiales que le otorga el ya firmado en diciembre de 2025 y que fue suspendido por la Corte Constitucional.

“Dos: el decreto de desastre está vigente y yo no hablé de hacer otro, sino uno de emergencia económica, social y ambiental, que tienen efectos diferentes”, indicó.

Explicó que el decreto de desastre únicamente permite traslados presupuestales, mientras que el de emergencia ofrece la posibilidad de crear nuevos recursos, dirigidos especialmente a los sectores más acomodados y a las utilidades de las generadoras eléctricas hídricas, a las que acusó de especulación.

El jefe de Estado enfatizó que las emergencias climáticas presentan imprevisibilidad y que la ciencia respalda la creciente incertidumbre - crédito X

El mandatario también rechazó la idea de que las emergencias climáticas sean predecibles, señalando que la ciencia respalda la existencia de una creciente imprevisibilidad climática.

“Tres: cómo se le ocurre que un frente ártico en nuestra costa es previsible. Actúa como los magistrados de la corte constitucional que tumbaron la emergencia de la Guajira diciendo que el clima es previsible. Contrario dice la ciencia, la crisis climática trae una imprevisibilidad climática en ascenso. Por eso llegó el frente ártico frío, que nunca había llegado, con más lluvias que en toda la historia de Córdoba y Sucre y sin que aún fuera época de lluvias”, puntualizó Petro, refiriéndose al fenómeno meteorológico inusual que agravó la situación.

Finalmente, Petro criticó a las empresas generadoras de energía por mantener los embalses por encima de los niveles permitidos, lo que, según él, agravó el impacto de las lluvias.

“Lo que si era previsible es que en época de verano se usará el agua de los embalses para producir energía barata y por razones delictivas, no pasó, estaban a reventar. La codicia en las generadoras que tenían los embalses por encima del máximo permitido, multiplicó el problema”, concluyó el presidente Gustavo Petro.