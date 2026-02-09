Gustavo Petro calificó como “crimen ambiental” todo vertimiento en la hidroeléctrica de Urrá y exigió la renuncia del gerente

Gustavo Petro, presidente de Colombia (2022-2026), se refirió a la situación en Urrá - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la situación en la hidroeléctrica de Urrá y afirmó que cualquier vertimiento que afecte a los campesinos debe considerarse un “crimen ambiental”.

Asimismo, el jefe de Estado solicitó la renuncia inmediata del gerente de la hidroeléctrica y que asuma, según Petro, sus responsabilidades penales.

“Todo vertimiento de Urrá sobre los campesinos es la continuación de un crimen ambiental. El gerente debe renunciar de inmediato,y asumir sus responsabilidades penales”, expresó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro solicitó la renuncia inmediata del gerente de la hidroeléctrica y que asuma, según el mandatario, sus responsabilidades penales. - crédito @petrogustavo/X

En su publicación, el presidente Petro también solicitó explicaciones al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por la maximización de utilidades de Empresas Públicas de Medellín (EPM)

“Dejaron llenar los embalses de Hidroituango y Urrá, por simple codicia, el alcalde de Medellín debe explicarnos porque impuso la maximización de utilidades de la empresa EPM asociada al grupo GEA, por encima de la vida del pueblo del noreste antioqueño”, expresó Gustavo Petro.

El mandatario colombiano criticó la gestión de los embalses de Salvajina y Betania, señalando que las autoridades permitieron que se llenaran sin utilizarlos, lo que, según él, provocó una escasez de gas como parte de una estrategia electoral.

Además, aseguró que se realizaron contratos de futuros a precios de termoeléctricas de gas, hasta diez veces más altos que los del agua, pese a contar con energía hidroeléctrica disponible, y advirtió que esta situación afecta directamente a las comunidades campesinas.

“Lo mismo que Salvajina y Betania, dejar llenar los embalses sin usarlos para provocar la escasez de gas es simplemente una estrategia electoral contra la vida directa de los pueblos. Solo hicieron contratos de futuros a precios de las termoeléctricas de gas, diez veces superiores a las del agua, cuando tenían energía casi que gratuita que ahora botan contra la vida del campesinado”, expresó el presidente Petro.

Gustavo Petro se preguntó quiénes se reparten esas supuestas ganancias y señaló la grave situación en La Mojana, advirtiendo que la próxima afectada será la depresión monposina.

“¿Con quién se reparten las ganancias? Ya La Mojana está colmatada y seguirá la depresión monposina", aseveró el jefe de Estado.

Gustavo Petro se preguntó quiénes se reparten esas supuestas ganancias y señaló la grave situación en La Mojana - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de la República