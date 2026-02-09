Colombia

La Fiscalía acusó a exgobernador por presuntas irregularidades en licitaciones de licores en el Chocó

Una investigación sostiene que el exfuncionario comprometió procedimientos administrativos para favorecer a una empresa ajena, lo que generó un detrimento patrimonial superior a 14 mil millones de pesos

Guardar
Las investigaciones apuntan a que
Las investigaciones apuntan a que Sánchez Montes de Oca direccionó contratos para favorecer a una industria licorera del interior del país - crédito Freepick y X

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Chocó Patrocinio Sánchez Montes de Oca por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación para la producción, distribución y comercialización de licores en ese departamento entre 2008 y 2010.

De acuerdo con información oficial, el ente investigador informó que el exmandatario habría direccionado los procesos contractuales para beneficiar a una industria licorera del interior del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las investigaciones señalan que Sánchez Montes de Oca dispuso tramitar y celebrar dos contratos relacionados con estas actividades, incumpliendo las normas de contratación pública y desatendiendo ordenanzas departamentales.

“Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación dan cuenta de que el entonces gobernador, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, presuntamente dispuso tramitar y celebrar dos contratos relacionados con las mencionadas actividades en contravía de las normas vigentes de contratación pública y desconociendo ordenanzas departamentales”, detalló la Fisclaía a través de un comunicado.

Las irregularidades en los contratos
Las irregularidades en los contratos de licores habrían generado una apropiación superior a 14.154 millones de pesos en recursos públicos - crédito Patrocinio Sánchez Montes de Oca/Facebook

Uno de los puntos más graves identificados por las autoridades es la inclusión de cláusulas contractuales que eximieron a la empresa beneficiada de pagar el 12% del impuesto al consumo, un tributo obligatorio según la regulación vigente en ese periodo.

Esta exención, junto a otras irregularidades señaladas, habría permitido que la empresa obtuviera más de 14.154 millones de pesos en recursos públicos. “Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador Sánchez Montes de Oca los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado“, detalló la Fiscalía.

Ante estos hechos, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Sánchez Montes de Oca los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. El exgobernador, por su parte, no aceptó los cargos que se le atribuyen.

Las pesquisas continúan, mientras el caso pone bajo la lupa la transparencia en los procesos contractuales del departamento y la protección de los fondos públicos.

La Fiscalía detectó que los
La Fiscalía detectó que los contratos celebrados eximieron a la empresa seleccionada de pagar el 12% de impuesto al consumo - crédito Colprensa

Exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, acusado por contrato irregular y peculado por más de $20.900 millones

Las consecuencias para Arauca tras la firma del contrato de obra No. 544 han tomado un giro judicial: la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador José Facundo Castillo Cisneros por presuntas irregularidades en la ejecución de una vía doble calzada.

El proceso, según la acusación, habría causado un detrimento patrimonial superior a 2.818 millones de pesos provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera.

El contrato, suscrito el 26 de diciembre de 2014 entre la Gobernación de Arauca y el Consorcio Desarrollo Vial Arauca, fue inicialmente pactado por más de 16.387 millones de pesos, pero recibió una adición en agosto de 2015 por otros 4.572 millones, elevando el monto total a más de 20.900 millones de pesos.

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la administración de Castillo Cisneros habría omitido requisitos legales esenciales desde la etapa de planeación. Entre las fallas señaladas figura el inicio del proceso de licitación sin contar con estudios previos de conveniencia y necesidad, además de la falta de análisis técnicos y económicos indispensables.

El exgobernador de Arauca, José
El exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros - crédito Gobernación de Arauca

La acusación profundizó en la ausencia de estudios sobre la red eléctrica subterránea, así como en la omisión de la gestión predial, un elemento clave para adquirir los terrenos necesarios para la obra.

Sobre este punto, la Fiscalía precisó: “No estableció los términos y condiciones para la gestión y adquisición de los predios necesarios para la construcción de un proyecto de infraestructura definido como de utilidad pública e interés social”.

Las deficiencias detectadas en la preparación del contrato también incluyen la falta de actividades esenciales, como la conexión al alcantarillado pluvial y sanitario. Estas omisiones, de acuerdo con el ente acusador, vulneraron los principios de transparencia, planeación, economía y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

La Fiscalía advirtió que las irregularidades habrían limitado la libre concurrencia de oferentes, afectando el desarrollo social y económico del municipio de Arauca. El caso permanece en manos de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar la responsabilidad penal del exgobernador ante los señalamientos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Temas Relacionados

Imputación cargosExgobernador ChocóPatrocinio Sánchez Montes de OcaIrregularidades en licitaciones de licoresBEneficios licoreraFiscalíaColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Cepeda presentará denuncia penal y queja disciplinaria contra Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez

El aspirante presidencial solicita la evaluación de posibles responsabilidades legales y disciplinarias de los funcionarios involucrados luego de que se le impidiera participar en la consulta Frente por la Vida

Iván Cepeda presentará denuncia penal

Sorpresivos líderes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de la fecha 5: cuatro equipos tienen al menos un pendiente

Independiente Bogotá y Deportivo Pasto son los dos equipos que sorprenden en el grupo de los ocho, mientras que Millonarios y Medellín permanecen lejos de los ocho mejores

Sorpresivos líderes en la tabla

Andrea Valdiri confirmó que no participará en el Carnaval de Barranquilla y reveló por qué: “Córdoba nos necesita”

La barranquillera confirmó que llevará ayuda humanitaria a los afectados por las intensas lluvias en el departamento y que tiene a miles de sus habitantes con el agua hasta el techo con pérdidas incalculables

Andrea Valdiri confirmó que no

Gustavo Bolívar aseguró que Roy Barreras se reunió con Daniel Quintero y una senadora del Pacto Histórico para ‘sacar’ a Iván Cepeda de la consulta de izquierda: el candidato negó la denuncia

Mientras que el aspirante de centroizquierda manifestó que no hubo una reunión privada antes de la decisión del CNE, el exdirector de Prosperidad Social aseguró que cuenta con la prueba reina que confirmaría dicho encuentro

Gustavo Bolívar aseguró que Roy

Claudia López cuestionó al Gobierno Petro por crisis ambiental en Córdoba: “Estructuras atrapadas por la corrupción”

La exalcaldesa de Bogotá atribuyó la gravedad de las fuertes lluvias a la falta de prevención y a la tardía reacción de la administración actual

Claudia López cuestionó al Gobierno
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri confirmó que no

Andrea Valdiri confirmó que no participará en el Carnaval de Barranquilla: “Este año no fue, Córdoba nos necesita”

Yina Calderón se pronunció sobre la salida de Sara Uribe de ‘La casa de los famosos’: “Te terminaste de quemar”

⁠Luisa Castro se pronunció por primera vez sobre su relación con Westcol: “Es un hombre increíble”

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Sorpresivos líderes en la tabla

Sorpresivos líderes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de la fecha 5: cuatro equipos tienen al menos un pendiente

Al estilo ‘Hombres de negro’, Jhon Durán fue presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia: estos son los detalles del contrato

Así va la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: qué necesita la Tricolor para avanzar de ronda

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks