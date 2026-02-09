Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy lunes

¡Alista las reservas! diferentes barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

La Empresa de Acueducto y
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este lunes 9 de febrero.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Barrios Unidos.Barrios: La Castellana, Rionegro.Lugar: De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación Macromedidor

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

