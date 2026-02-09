Estos son los cortes de la luz del lunes 9 de febrero en Santander

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este lunes 9 de febrero.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El ente informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Miraflores, Albania, Buenavista, Buenos Aires, Los Sauces, Quinta Brigada casas Fiscales, Edificio Aquarium, Morrorico y sectores de Las Américas. Corregimiento El Pedregal y las veredas El Gualilo Alto, Cuchilla Alta, El Gualilo, La Malaña, Bolarquí Alto, Retiro Grande Parte Baja, así como algunos sectores de Retiro Chiquito, Monserrate, San Jose, Pedregal y 10 De Mayo Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 09:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Puyana.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Casiquito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 10:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ucata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:30 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Suarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Vereda Guatiguará sector Villa Josefina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Altamira.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Urbanización Granjas de Provenza sectores de la carrera 21A con calle 110.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Vicente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:00 - 13:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Saladito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Sucio Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Cañaveral Casas sectores de las calles 33 y 34 con carrera 26B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Urbanización Villa España Finca Las Milagrosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Miraflores, Albania, Buenavista, Buenos Aires, Los Sauces, Quinta Brigada casas Fiscales, Edificio Aquarium, Morrorico y sectores de Las Américas. Corregimiento El Pedregal y las veredas El Gualilo Alto, Cuchilla Alta, El Gualilo, La Malaña, Bolarquí Alto, Retiro Grande Parte Baja, así como algunos sectores de Retiro Chiquito, Monserrate, San Jose, Pedregal y 10 De Mayo Santa Barbara.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Urbanización Pinos de Bellavista sectores de las calles 12,13,13A,13B ,14 y 15 con carreras 13,13A, 14 y 14A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Alto Semisa y sectores de Bajo Semisa e Iroba.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Malaña.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Urbanización Cañaveral sectores de las calles 31A,32,33 y 34 con carrera 26B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:30 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Barrio progreso sectores de la calle 15A entre carreras 21 y 22.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Chorolo Medio y Nacumales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas El Puente, La Sierra y Pulpapel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:05

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alto Bello.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:30 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sectores de la calle 53 con carrera 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio Uribe Uribe sectores de la calle 52a con carrera 17a.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 16:45

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Vereda Agua Tendida y algunos sectores de Bavega y Victarigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Arnania.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de las calles 62, 63 con carreras 48 y 49, además las unidades residenciales Acaricuara y Conveco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Colorada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Pico y Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Capilla.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Medios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Vereda Agua Tendida y algunos sectores de Bavega y Victarigua.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Águila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Verde.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Cristales La YE.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Contratación.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda José Antonio Galán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Montes.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Suarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas El Carmen y algunos sectores de Borrascoso y Valparaiso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Santa Rosa y Ceibal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Paramito.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Común.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cepitá.

Sector(es): Veredas Miraflores, La Aguada, El Amargoso, San Francisco y Laurel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Fuente.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Ucata.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:10 - 17:10

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Urbanizaciones Los Guaduales, Las Delicias y sectores de Bolívar.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 18:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.