Estas serían las pruebas en contra de Juliana Guerrero por presunta falsificación de títulos: un correo es crucial en la investigación

Horas después de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación intentará llevar a juicio a Juliana Guerrero, la polémica joven que llegó al círculo cercano del presidente Gustavo Petro y que habría comprado en forma exprés su título profesional, se conocen nuevos detalles del caso.

Y es que en poder del ente acusador ya reposan varias pruebas que podrían demostrar la participación de Guerrero y directivos de la Fundación San José en la expedición irregular de su cartón y que involucraría a nuevos funcionarios de la institución.

De hecho, según información revelada por El Tiempo, la documentación encontrada incluye correos electrónicos enviados por una persona identificada como Johanna Milena Duarte Medina, coordinadora del programa ‘Hazte Profesional’, dirigidos a la vicerrectoría académica con las notas de Guerrero.

Sin embargo, estos registros no coincidirían con los archivos oficiales del sistema Q10, ya que el programa aún no había sido migrado al sistema institucional aprobado.

“Según la fundación San José, la coordinadora del programa ‘Hazte Profesional’, Johanna Milena Duarte, envío correos a la vicerrectoría académica con las notas definitivas de Juliana Guerrero. No obstante, dichas notas no tienen correlación con registros oficiales del sistema Q10, ya que el programa no había migrado al LMS institucional aprobado“, se lee en un informe oficial obtenido por el diario nacional.

En la revisión de correspondencia, también aparecen mencionadas Stefanny Camacho Galindo, vicerrectora general, y Romelia Ñuste, rectora de la Fundación, quienes fueron informadas sobre las anomalías detectadas.

“Buenas Tardes; Por medio de la presente adjunto reporte de notas de la estudiante Juliana Andrea Guerrero Jiménez. Mil Gracias”, se lee en el mensaje enviado el 30 de agosto de 2025

Pese a estas menciones, fuentes cercanas a la institución aseguraron al diario nacional que ni Duarte ni el resto de las directivas tuvieron responsabilidad en las irregularidades, sino que actuaron como “terceros de buena fe”.

La propia Duarte solicitó posteriormente una indagación sobre los correos, aclarando que el reporte de notas fue emitido por el secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, como responsable de la administración y autorización de los reportes académicos.

El caso ha abierto una investigación más amplia sobre posibles patrones de irregularidad en la Fundación, especialmente en el programa ‘Hazte Profesional’. Las autoridades buscan determinar si se trata de un caso aislado o de una práctica recurrente dentro de la institución.

Entretanto, Juliana Guerrero, que tuvo un ascenso vertiginoso en el gobierno de Gustavo Petro y es actualmente delegada presidencial en la Universidad Popular del Cesar, enfrenta acusaciones formales por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Las investigaciones se centran en la expedición de los títulos de contadora pública y tecnóloga en gestión contable, documentos que, según el material reunido, presentan inconsistencias graves. La Fiscalía solicitó una audiencia de imputación y prepara una petición de medida de aseguramiento domiciliaria contra Guerrero, quien sigue en funciones oficiales.

Junto a Guerrero, el proceso involucra a Luis Carlos Gutiérrez, secretario general de la Fundación San José. Gutiérrez dejó constancia en un acta interna de que asumía la “plena, absoluta e incondicional responsabilidad” por la entrega de los títulos, a pesar de que la estudiante no había cumplido con los requisitos formales de grado, entre ellos la presentación de las pruebas TyT y Saber Pro.

En su defensa, Gutiérrez afirmó: “Mi única motivación fue garantizar a la estudiante la posibilidad de acceder a una oportunidad laboral, actuando con base en el compromiso de que la estudiante cumpliría posteriormente con las pruebas de estado requeridas”.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido declaraciones sobre la permanencia de Guerrero en su cargo como delegada presidencial. El desarrollo de la audiencia de imputación podría marcar un punto clave para el futuro de la funcionaria y para la revisión de los procedimientos internos en la Fundación San José.