Empresas en Bogotá recibirán un subsidio para que el aumento del salario mínimo no genere cierres: así pueden aplicar

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, explicó que “Salvavidas al Empleo” es un apoyo temporal a la nómina de micro y pequeños negocios en Bogotá para evitar que crezca el desempleo o aumente la informalidad - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha la estrategia Salvavidas al Empleo, una iniciativa enfocada en apoyar a microempresas y pequeñas empresas ante el aumento de los costos laborales, con el fin de preservar miles de puestos de trabajo formales en la ciudad. La medida ofrece un apoyo económico temporal de hasta $800.000 por cada trabajador formal que reciba el salario mínimo, con lo que busca evitar despidos y la consecuente pérdida de ingresos para numerosas familias bogotanas.

El programa, liderado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, responde al impacto del incremento de la nómina, que, según la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), elevó los gastos empresariales cerca de un 30%.

“Somos conscientes del reto que implica mantener a los empleados formales que ganan el salario mínimo para una microempresa. La apuesta que hemos organizado y diseñado busca generar un salvavidas a ese empleo. Darles un apoyo temporal a las micro y pequeñas empresas para que mantengan y no despidan a sus trabajadores”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El costo de un empleado que gana el salario mínimo en Colombia supera los $3.000.000 - crédito Colombia.travel

El mandatario señaló que se entregarán 10.000 apoyos económicos, dirigidos a beneficiar entre 2.000 y 5.000 empresas. El objetivo central es que esos recursos aseguren la continuidad de aproximadamente 10.000 trabajadores formales con salario mínimo.

Anticipación a los efectos del salario mínimo

Por su parte, la secretaria Distrital de Desarrollo Económico, María del Pilar López, destacó la premura de actuar para enfrentar los efectos del alza salarial. “Nuestro deber como ciudad es anticiparnos a los efectos reales de las decisiones económicas y actuar para que el ajuste del salario mínimo no se traduzca en desempleo, informalidad o mayores costos de vida”, anotó.

Según ella, “para garantizar una focalización efectiva, el incentivo establece topes máximos por empresa: hasta cinco trabajadoras y trabajadores en microempresas y hasta diez en pequeñas empresas”.

Las condiciones para acceder al programa exigen que:

Microempresas y pequeñas empresas participantes estén legalmente constituidas y activas en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Es indispensable demostrar residencia y operación en la capital.

Emplear no menos de dos personas con salario mínimo legal vigente.

Las empresas unipersonales están excluidas de este beneficio.

Dentro de los sectores elegibles para el apoyo se encuentran:

Alojamiento y servicios.

Comercio y reparación de vehículos.

Manufacturas.

Construcción.

Actividades artísticas.

Entretenimiento.

Recreación.

0tros servicios.

Transporte y almacenamiento.

Las micro y pequeñas empresas son las que jalonan el empleo en Bogotá - crédito John Vizcaino/Reuters

Cómo postularse

Para postularse, las empresas deben reunir documentos que acrediten su legalidad y la de los empleados:

Copia del RUT de la empresa.

Contratos laborales vigentes que certifiquen el pago de salario mínimo.

Documentos correspondiente a certificación bancaria.

El incentivo distingue el monto según el sexo o género registrado en la cédula de ciudadanía: $800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, y $700.000 para hombres. La diferenciación busca responder a criterios de equidad y reconocer las particularidades del empleo formal según el grupo poblacional.

Otros puntos a tener en cuenta son los siguientes:

La inscripción estará abierta hasta el 27 de febrero de 2026. En marzo, las autoridades revisarán la documentación y notificarán a las empresas habilitadas para recibir el apoyo.

Entre el 1 y el 15 de abril, las seleccionadas deberán entregar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a cada trabajador postulado para los meses de febrero y marzo.

El apoyo económico se hará efectivo a partir de abril, una vez que la empresa haya presentado la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) como respaldo de los pagos por seguridad social.

El incentivo es válido únicamente para empresas registradas que hayan cumplido puntualmente con sus aportes y nóminas conforme a la ley.

Se establece un máximo de cinco beneficiarios por microempresa y diez por pequeña empresa, para garantizar una distribución proporcional de los recursos.

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, valoró que la Administración distrital haya reconocido la realidad del tejido empresarial y haya puesto en marcha el programa “Salvavidas al Empleo” - crédito Fenalco

Qué dicen los empresarios

Desde el sector empresarial, el respaldo a la medida no se hizo esperar. El director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, valoró el programa como una respuesta concreta ante la coyuntura. “Este tipo de medidas envían un mensaje importante: proteger el ingreso de los trabajadores debe ir de la mano de proteger el empleo formal”, dijo el dirigente.

Un sondeo presentado por el gremio ante el Concejo de Bogotá indica que más del 53% de las empresas prevé reducir puestos formales en 2026. Cerca del 47% planea congelar nuevas contrataciones y más del 86% anticipa reducir o eliminar vacantes para jóvenes y practicantes.

Ante este panorama, el gremio advirtió sobre la importancia de postularse dentro del plazo establecido y cumplir de manera cuidadosa con la presentación de los aportes de seguridad social, ya que solo así se podrá acceder al incentivo.