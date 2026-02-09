Denuncian presencia de sangre y ratas en popular supermercado: las autoridades investigaron y este fue el hallazgo

El reporte oficial demostró que no se encontró presencia de roedores, aunque sí hay otras acciones que se deben tratar - crédito @TwiterosCali / X

Hay preocupación en el territorio nacional por la cantidad de denuncias relacionadas con salubridad en los establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos, pues se han conocido varios casos de lugares que no manejan adecuadamente los protocolos de manipulación y pueden terminar afectando la salud de los ciudadanos.

Precisamente, uno de estos casos se conoció en Cali, Valle del Cauca, lo que tiene en alerta a los residentes y turistas. En esta ocasión, la denuncia ciudadana sobre condiciones insalubres salpica a un supermercado del nororiente de la ciudad que es bastante concurrido por los habitantes de zonas aledañas.

El hecho llevó a que se adelantara una inspección oficial de la Secretaría de Salud durante la jornada del viernes 6 de febrero de 2026, tras la difusión en redes sociales de imágenes y reportes sobre la presencia de sangre y roedores en el establecimiento.

Las autoridades de salud evaluaron la presencia de roedores en el local - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la visita, la autoridad sanitaria evaluó las áreas de manipulación de alimentos y la cadena de frío, así como el estado higiénico de los frigoríficos utilizados para productos cárnicos y tras los hallazgos entregaron el respectivo reporte de lo encontrado en el local que se encuentra ubicado en la Carrera 1 D #71-56, en el sector de Jorge Eliecer Gaitán.

“La Secretaría Distrital de Salud Pública de Santiago de Cali, en respuesta a una denuncia pública en redes sociales sobre un establecimiento de preparación de alimentos y la vulnerabilidad de la cadena de frío y riesgo biológico por presencia de roedores en el establecimiento, inició un proceso de inspección, vigilancia y control consecuente a una visita con fines sancionatorios por dicha denuncia”, indicó el reporte oficial.

Del mismo modo, en el informe se indicó que la inspección, desarrollada siguiendo protocolos del Invima, no encontró evidencia de roedores, materia fecal ni otras plagas, aunque sí identificó deficiencias en la documentación y procedimientos de manejo cárnico.

Como resultado, se impuso al supermercado una sanción de seguimiento administrativo y se exigieron planes de mejora para los procesos de manipulación y conservación de alimentos, así como para el sistema de lavado de recipientes.

Además, la Secretaría de Salud formuló recomendaciones específicas para reforzar la prevención de plagas en el establecimiento y evitar nuevos avistamientos de este tipo de especies, debido a que podrían llegar a representar un grave riesgo para la salud humana.

Hay alerta por el tratamiento de la carne que se comercializa en el lugar - crédito Colprensa

La entidad distrital programó una nueva visita de inspección en las próximas semanas a fin de constatar la implementación de las medidas correctivas establecidas, según lo informó Carlos Pinzón, subsecretario de Salud Pública de Cali al diario local El País.

“La Secretaría Distrital de Salud Pública de Santiago de Cali realizará una segunda visita en contadas semanas, acorde al plan de manejo de mejora y la medida de sanción realizada”, debido a que se pactaron compromisos para evitar situaciones que puedan llegar a afectar la salud de los clientes del lugar.

Las autoridades trabajan para lograr que la ciudadanía consuma productos en buen estado - crédito Alcaldía de Cali

Entre las reacciones de la comunidad ante esta inspección se encuentran algunas como: “Por encima se ve la suciedad, todas las cocinas de cárnicos deberían de obligarlas a estar enchapadas con cerámicas desde el piso hasta el techo y solo aluminio en los mesones para su fácil limpieza” y “Si auditaran las carnicerías de barrio se llevarían una sorpresa, pero como estas carnicerías no pagan la multa por eso no van, solo van a las grandes superficies”.

Así, la ciudadanía pide implementar un mayor control en todos los barrios de la ciudad, con el fin de evitar que los ciudadanos que consuman estos productos atraigan enfermedades como una intoxicación, que puede llegar a presentarse con síntomas como diarrea, náuseas, vómito y dolor estomacal.