Colombia

Claudia López cuestionó al Gobierno Petro por crisis ambiental en Córdoba: “Estructuras atrapadas por la corrupción”

La exalcaldesa de Bogotá atribuyó la gravedad de las fuertes lluvias a la falta de prevención y a la tardía reacción de la administración actual

Guardar
Claudia López responsabilizó a la
Claudia López responsabilizó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres por no alertar ni evacuar a tiempo - crédito Montaje Infobae

La crisis generada por las intensas lluvias en el Caribe colombiano ha dejado a más de 52 mil familias afectadas, una situación que ha provocado fuertes críticas a la gestión estatal.

Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, responsabilizó al Gobierno nacional y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por la respuesta tardía ante la emergencia climática.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El desastre, que ha golpeado a departamentos costeros desde finales de enero de 2026, ha generado al menos 15 víctimas mortales y mantiene a cinco personas en calidad de desaparecidas.

De acuerdo con la exmandataria local, los organismos estatales recibieron alertas tempranas desde el 30 de enero, pero no desplegaron acciones preventivas ni ordenaron evacuaciones en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Claudia López acusó al Gobierno
Claudia López acusó al Gobierno de negligencia ante la emergencia por inundaciones en el Caribe - crédito @ClaudiaLopez

La atención de la emergencia por inundaciones y lluvias en el Caribe ha sido un absoluto desastre por parte del Gobierno”, afirmó López en su cuenta oficial de X.

La exalcaldesa agregó que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió con anticipación sobre la magnitud de las lluvias y la inminente inundación, pero sus recomendaciones no se tradujeron en medidas concretas de prevención.

El Comité Nacional de Riesgo se reunió formalmente hasta el 6 de febrero, cuando el impacto del frente frío ya se sentía en varias localidades del Caribe.

Para López, esta tardanza evidencia una falla estructural en la gestión de emergencias, pues “no alertaron nada, ni ordenaron evacuación, ni prepararon absolutamente nada”.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ha estado bajo el escrutinio público después de que se conocieran investigaciones contra más de 12 congresistas y varios funcionarios estatales.

De acuerdo con López, “más de 12 congresistas están investigados por haberse robado recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con la complacencia de funcionarios de este Gobierno”, una acusación que agrava la percepción de corrupción en el manejo de fondos destinados a la prevención y atención de emergencias.

Claudia López acusó al Gobierno de negligencia ante la emergencia por inundaciones en el Caribe - crédito @ClaudiaLopez

El balance de la emergencia, según datos de la Cruz Roja Colombiana y citados por López, indica que más de 70 mil personas han perdido todo y requieren asistencia inmediata. La organización habilitó canales de donación en línea para quienes deseen contribuir con las labores de ayuda.

La exalcaldesa también subrayó que, pese a la existencia de información suficiente para prever el desastre, las autoridades competentes optaron por la inacción.

Porque a pesar de tener la información, no hicieron nada”, sostuvo en su intervención pública. Esta omisión, añadió, debe ser objeto de sanciones disciplinarias y penales una vez superada la fase de emergencia.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres enfrenta cuestionamientos por la supuesta pérdida de recursos y la falta de alertas oportunas.

Según López, “los recursos se pierden, la gente lo pierde todo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no advierte nada para cumplir su labor de proteger a la gente”. El señalamiento también incluye la exigencia de que los funcionarios asuman su responsabilidad y respondan ante las autoridades competentes.

Emergencia por inundaciones en el
Emergencia por inundaciones en el Caribe colombiano: Claudia López denuncia fallas en la gestión del riesgo - crédito Colprensa

El Gobierno nacional, por su parte, anunció una revisión de los protocolos de atención y prometió mejoras en la articulación con las entidades territoriales. No obstante, voces críticas insisten en que la ineficacia y la corrupción han profundizado la crisis, dejando a miles de personas en situación de vulnerabilidad.

Mientras tanto, la Cruz Roja reiteró la urgencia de apoyar a quienes han perdido sus hogares y medios de vida a causa de las inundaciones.

López concluyó su pronunciamiento con un llamado a la solidaridad y a la acción ciudadana: “Ya llegará el momento de que quienes tuvieron este acto de corrupción e ineptitud respondan ante las autoridades, porque el número de delitos que les cabe por no haber advertido nada ni organizar una evacuación es mayúsculo”.

La prioridad, en palabras de la exalcaldesa, es canalizar la ayuda hacia las familias afectadas, mientras la justicia y los órganos de control avanzan en las investigaciones correspondientes.

Temas Relacionados

Claudia LópezGobierno PetroGustavo PetroFuertes lluvias en ColombiaInundaciones en CórdobaCrisis ambiental en ColombiaUngrdColombia-Noticias

Más Noticias

Iván Cepeda presentará denuncia penal y queja disciplinaria contra Álvaro Hernán Prada y el conjuez Hollman Ibáñez

El aspirante presidencial solicita la evaluación de posibles responsabilidades legales y disciplinarias de los funcionarios involucrados luego de que se le impidiera participar en la consulta Frente por la Vida

Iván Cepeda presentará denuncia penal

Sorpresivos líderes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de la fecha 5: cuatro equipos tienen al menos un pendiente

Independiente Bogotá y Deportivo Pasto son los dos equipos que sorprenden en el grupo de los ocho, mientras que Millonarios y Medellín permanecen lejos de los ocho mejores

Sorpresivos líderes en la tabla

Exgobernador de Chocó fue imputado por presuntas irregularidades en licitaciones de licores

Una investigación sostiene que el exfuncionario comprometió procedimientos administrativos para favorecer a una empresa ajena, lo que generó un detrimento patrimonial superior a 14 mil millones de pesos

Exgobernador de Chocó fue imputado

Andrea Valdiri confirmó que no participará en el Carnaval de Barranquilla y reveló por qué: “Córdoba nos necesita”

La barranquillera confirmó que llevará ayuda humanitaria a los afectados por las intensas lluvias en el departamento y que tiene a miles de sus habitantes con el agua hasta el techo con pérdidas incalculables

Andrea Valdiri confirmó que no

Gustavo Bolívar aseguró que Roy Barreras se reunió con Daniel Quintero y una senadora del Pacto Histórico para ‘sacar’ a Iván Cepeda de la consulta de izquierda: el candidato negó la denuncia

Mientras que el aspirante de centroizquierda manifestó que no hubo una reunión privada antes de la decisión del CNE, el exdirector de Prosperidad Social aseguró que cuenta con la prueba reina que confirmaría dicho encuentro

Gustavo Bolívar aseguró que Roy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las cuentas pendientes que le

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri confirmó que no

Andrea Valdiri confirmó que no participará en el Carnaval de Barranquilla: “Este año no fue, Córdoba nos necesita”

Yina Calderón se pronunció sobre la salida de Sara Uribe de ‘La casa de los famosos’: “Te terminaste de quemar”

⁠Luisa Castro se pronunció por primera vez sobre su relación con Westcol: “Es un hombre increíble”

Bad Bunny en el Super Bowl LX: Karol G estuvo entre las celebridades que vieron su presentación desde “La casita”

Marilyn Patiño: conozca la historia de la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Deportes

Al estilo ‘Hombres de negro’,

Al estilo ‘Hombres de negro’, Jhon Durán fue presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia: estos son los detalles del contrato

Así va la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: qué necesita la Tricolor para avanzar de ronda

Las jugadas clave de Christian González en el Super Bowl: así brilló el colombiano a pesar de la derrota ante Seattle

Christian González destacó en el Super Bowl LX, pero no pudo evitar la derrota de New England Patriots ante los Seattle Seahawks

Felipe Melo cuestiona el retorno de Jhon Arias a Brasil: “Yo no lo hubiera hecho”